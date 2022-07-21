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الهدهد

“بالمولوتوف”.. فلسطينيون يحولون مدرعة إسرائيلية لكتلة لهب (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حرق مدرعة إسرائيلية في البيرة watanserb.com
حرق مدرعة إسرائيلية في البيرة
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وطن- بث نشطاء، مقطع فيديو يُظهر لحظة حرق مدرعة إسرائيلية، خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين في مدينة البيرة.

حرق مدرعة إسرائيلية في البيرة

وأظهرت اللقطات عددا من الشبان، وهم يرهبون جنود الاحتلال ويطاردون المدرعة بالألعاب النارية والحجارة، ما أدى إلى إضرام النيران فيها.

ولم تستطع المدرعة الإسرائيلية الوقوف أمام جسارة الشبان الفلسطينيين، وفرت من المنطقة وهي مشتعلة بالنيران.

وقالت تقارير إعلامية فلسطينية، الخميس، إن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في مدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي في القدم خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة.

حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

يأتي هذا فيما قالت مؤسسات شؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر وصباح، الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية، أدت لإصابة شابين خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيا على الأقل من عدة مناطق وذلك بعد أن داهمت منازل المواطنين الآمنين وترويعهم بداخلها وإخضاعهم لتحقيق ميداني.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين، هم المحرر فادي حمد من بلدة بيرزيت، ولؤي أبو عليا، وعباس أبو عليا من المغير، والمحرر المريض عبد الباسط معطان من البيرة.

كما تم الإبلاغ عن إصابة شابين في منطقة القدم، بعد مواجهات اندلعت في مدينة البيرة.

وفي الوقت نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيقين من عائلة شلالدة عقب اقتحام منزلهما في رام الله التحتا.

وفي نابلس، اعتقل الشاب كرم ماهر من بلدة حوارة جنوب المدينة.

واشتبك مقاومون فلسطينيون، صباح الخميس، مع قوات من جيش الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين.

اعتقالات بصفوف الفلسطينيين

وقالت مصادر محلية، إن مقاومين أطلقوا النار عدة مرات تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين لتنفيذ اعتقالات.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي بحركة الجهاد الإسلامي عبد الحليم عز الدين والشاب عادل زكارنة عقب اقتحام منزليهما في المدينة.

ومساء أمس، أطلق مقاومون النار تجاه قوة من جيش الاحتلال قرب مستوطنة “إيتمار” المقامة على أراضي الفلسطينيين، جنوب نابلس.

في سياق متصل، اعتدت مجموعة من المستوطنين، الخميس، على رعاة أغنام في منطقة “الجوايا” بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمد جنوب الخليل فؤاد العمور، إن مستوطني مستوطنة “اتسخار مان” المقامة عل أراضي المواطنين بمسافر يطا، اعتدوا على رعاة أغنام عرف منهم ممدوح دعاجنة، والطفل محمد محمود ادعيس، أثناء رعيهم الأغنام بالقرب من تجمع الجوايا، وطردوهم من المراعي.

كما اعتدى مستوطنو مستوطنة “افيقال” الليلة الماضية على خيمة للمواطن إبراهيم سليمان العمور، غرب قرية التواني بمسافر يطا، ودمروها.

لحظة فرار جنود إسرائيليين من نيران المقاومين خلال اقتحام مخيم الفارعة في طوباس

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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