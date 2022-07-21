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الكرملين يحسم الجدل بشأن وضع بوتين الصحي.. هل يغطي على إصابته بمرض خطير؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
وضع بوتين الصحي watanserb.com
الكرملين و وضع بوتين الصحي
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وطن- حسم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن مرض فلاديمير بوتين، ووجود مشكلة ما في صحة الرئيس الروسي، واصفاً إياها بأنها “ليست سوى خدع وأكاذيب”.

وجاء ذلك خلال منتدى “آسبن” للأمن في ولاية “كولورادو” ردا على سؤال عما إذا كانت صحة بوتين غير مستقرة، فأجاب: “هناك الكثير من الشائعات حول صحة الرئيس بوتين وبقدر ما يمكننا أن نقول، إنه يتمتع بصحة جيدة تمامًا”.

التقارير حول صحة بوتين زائفة

وأضاف المسؤول الروسي بحسب ما نقلت (رويترز): “كما تعلمون خبراء الإعلام الأوكرانيون والأمريكيون والبريطانيون، نشروا أنباء زائفة عديدة عن صحة الرئيس في الشهور الماضية”.

مشددا في الوقت ذاته على أنها “كلها تقارير زائفة”.

هذا ورجح المسؤول الروسي سبب “سَعل” الرئيس الروسي بشكل متكرر خلال حديثه في منتدى “أفكار قوية لوقت جديد” /الأربعاء/ بطهران، إلى الاختلاف الحاد في درجة الحرارة بين الشارع والداخل.

“حقيقة السعال في طهران”

وكانت وسائل إعلام غربية ومنها “CNN” الأمريكية قد أشارت إلى أن بوتين، كان يعاني من أعراض تشبه أعراض البرد خلال زيارته لطهران، الثلاثاء.

وسعل بوتين خلال ظهور علني يوم، الأربعاء، عندما نقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” عنه قوله إنه أصيب بنزلة برد خفيفة خلال زيارة لإيران في اليوم السابق.

وقال “بوتين” (69 عاما) خلال مؤتمر بالفيديو: “كان الجو حارًا جدًا في طهران، بالأمس، أكثر من 38 درجة، وكان التكييف هناك يعمل بشكل كامل، لذا أعتذر”.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية “CIA” وليام بيرنز قد قال، الأربعاء، خلال منتدى آسبن الأمني في كولورادو، إن “هناك الكثير من الشائعات حول صحة الرئيس بوتين.

وتابع:”وبقدر ما يمكننا أن نقول إنه يتمتع بصحة جيدة تماماً”. مما دفع بعض الحضور إلى التبسم والضحك، مما جعل “بيرنز” يرد بأن ملاحظته هي تقييماً استخباراتياً رسمياً.

واشتدت الرقابة الدولية على صحة بوتين خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك عندما تم تصويره وهو يلتقي بمسؤولين أجانب وروس. بينما كان جالسًا على طرفي نقيض من طاولات طويلة كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

وفي بعض الأحيان بدا أنه يسير بصعوبة ويعاني رعشة في يده.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، ظهر بوتين بشكل متكرر للرأي العام، وحافظ على جدول زمني كامل للاجتماعات والمكالمات بما في ذلك رحلتان إلى الخارج خلال الشهر الماضي.

وسئل مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز عن القضية خلال منتدى أمني في الولايات المتحدة، الأربعاء ، حيث قال إن بوتين “يتمتع بصحة جيدة للغاية”.

وكانت تقارير غربية تحدثت عن إصابة بوتين بالسرطان، والشلل الرعاش الذي يحاول إخفائه من خلال الإمساك بالأساس ـ الكراسي والمناضد ـ، حسب زعم هذه التقارير.

وهو ما دفع بالبعض للتخمين بأن الرئاسة الروسية تحاول التغطية على طبيعة الوضع الصحي لبوتين، بهذه التصريحات التي صدرت عن الكرملين.

ظهور جديد لبوتين يثير الجدل بشأن وضعه الصحي

المصدررويترز، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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