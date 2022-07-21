ارتفاع إيرادات “تسلا” بنحو 41% رغم تضرر الإنتاج في الصين

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وطن – كشفت شركة صناعة السيارات الكهربايئة Tesla والمملكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن نمو إيراداتها بنحو 41% في الربع الثاني من العام الحالي.

ووفق للنتائج المالية التي أعلنتها الشركة عقب إغلاق جلسة، الأربعاء، فقد حقق سهم الشركة أرباحا بقدر 2.27 دولارا وهو أعلى من الربح المتوقع الذي كان يقدر بـ 1.81 دولار. وفقا لموقع cnbc arabia.

كما كشفت النتائج بأن الشركة حققت إيرادات بقيمة 16.93 مليار دولار، مقابل 17.1 مليار دولار متوقعة.

كانت شركة Tesla قد أبلغت في وقت مبكر من هذا الشهر عن تسليم أكثر من 254 ألف سيارة كهربائية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، مما يُظهر نموًا بنسبة 27% عن الربع السابق من العام الماضي، ولكنه انخفض بنسبة 18% عن الربع الأول من هذا العام.

حرب أوكرانيا وكورونا وتأثيرهما على أشباه الموصلات

أدت الحرب الروسية الأوكرانية وتفشي كورونا في الصين إلى تفاقم النقص المستمر في أشباه الموصلات، إلى جانب عقبات أخرى في سلسلة التوريد، حيث أجبرت قيود كورونا في شنغهاي Tesla على تعليق الإنتاج مؤقتًا في مصنعها هناك خلال الربع الثاني من عام 2022.

“ماسك” يتأسف لارتفاع تكاليف الإنتاج

وكان الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك قد أعرب عن أسفه لارتفاع تكاليف بدء الإنتاج في مصانع جديدة في أوستن وتكساس وغرونهايد في براندنبورغ بألمانيا، حيث قال ماسك إن المصنعين الجديدين “أفران أموال ضخمة.”

كما أعلن الرئيس التنفيذي عن تخفيضات حادة في عدد الموظفين في يونيو/حزيران الماضي.

بالإضافة إلى خسائر العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية بتكوين، حيث قال المحلل في باركلي، بريان جونسون، يوم الإثنين، إنه يتوقع أن تسجل Tesla انخفاضًا يصل إلى ما يقرب من 460 مليون دولار بسبب انخفاض عملة بتكوين.

من جهة أخرى، سجلت Tesla مؤخرًا علامة فارقة مع نشر موظف على LinkedIn هذا الأسبوع أن الشركة تجاوزت إنتاج مليوني سيارة في مصنعها فيFremont ، كاليفورنيا.

وفقًا لمذكرة البيت الأبيض الصادرة في 28 يونيو، تخطط Tesla أيضًا “لبدء إنتاج معدات Supercharger الجديدة، والتي ستمكن السائقين الذين لا يستخدمون سيارات Tesla EV في أميركا الشمالية من استخدام Tesla Superchargers.