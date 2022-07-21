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تقدم ملحوظ لسلطنة عمان.. تعرف على مرتبة بلدك في أحدث تصنيف لـ أقوى جوازات السفر

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أقوى جوازات السفر watanserb.com
تعرف إلى ترتيب جواز سفر بلدك
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وطن– احتل جواز السفر العماني المرتبة الـ68 في قائمة أقوى جوازات السفر في العالم لهذا العام 2022 متقدما بثلاثة مراكز عن العام السابق، وذلك وفقا لمؤشر “هينلي” الذي تصدره وكالة استشارات الهجرة “هينلي آند بارتنر”.

ووفقا لما أعلنه المؤشر، فإن جواز السفر العماني يسمح لمواطني سلطنة عمان بالدخول إلى 81 دولة بدون تأشيرة، أو بتأشيرة عند الوصول إلى مطارات هذه الدول أو معابرها الحدودية.

جوازات السفر العربية

وبحسب مؤشر “هينلي” جاء جواز السفر الإماراتي بالمرتبة الأولى عربياً، والمرتبة الـ16 عالمياً، ويسمح لحامله بدخول 176 دولة حول العالم بدون تأشيرة، ويليه عربياً جواز السفر القطري الذي يحتل عالمياً المرتبة الـ57، ويسمح لحامله بدخول 99 دولة دون تأشيرة.

جواز السفر الإماراتي الأول عربيا

وفي المرتبة الثالثة عربياً جواز السفر الكويتي، ويحتل عالمياً المرتبة الـ59 ويسمح لحامله بدخول 96 دولة، ثم جواز السفر البحريني، الذي يأتي بالمرتبة الرابعة عربياً، والـ66 عالمياً، ويمكّن حامله من دخول 86 دولة دون تأشيرة.

في حين حلّ جواز السفر السعودي في المرتبة الـ68 عالمياً، حيث يمكّن حامله من دخول 81 دولة، وجاء جواز السفر المغربي في المرتبة الـ82 عالمياً ويسمح لحامله بدخول 65 دولة.

وفي المرتبة الـ94 حول العالم جاءت جوازات سفر الجزائر (53 دولة)، ومصر، والأردن.

جوازات السفر العربية الأضعف

أما أضعف جوازات السفر العربية، فهو جواز السفر الفلسطيني وجاء بالمرتبة الـ106 ويسمح بدخول 38 دولة، ثم الجواز اليمني في المرتبة الـ108 (34 دولة)، يليه الجواز السوري بالمرتبة الـ110 (30 دولة)، على الرغم من أنه أغلى جواز سفر بالعالم من حيث تكلفة الحصول عليه، إذ تصل التكلفة إلى 800 دولار، وفي النهاية العراق بالمرتبة الـ111 (29 دولة).

أقوى جوازات السفر

يشار إلى أن جوازات سفر اليابان وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، هي الأقوى في العالم بحسب المؤشر، حيث تفوقت على جوازات سفر دول أوروبية.

وتفوق جواز السفر الياباني على جوازي سفر سنغافورة وكوريا الجنوبية، اللذين يحتلان المرتبة الثانية، ويسمحان لحاملهما بدخول 192 دولة حول العالم دون تأشيرة.

جواز السفر الياباني الأول عالميا

وجاء في المرتبة الثالثة جوازا سفر ألمانيا وإيطاليا ويمكن لحاملهما دخول 190 دولة، فيما تحتل وثائق السفر الروسية المرتبة الـ50، إذ يمكن استخدامها لدخول 119 دولة.

كما جاء جواز السفر الصيني في المرتبة الـ69 بإمكانية الوصول إلى 80 دولة، وجواز السفر الهندي في المركز الـ87.

المصدرهينلي آند بارتنر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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