أغلى 10 صفقات في الدوري الألماني بعد ضم بايرن ميونخ دي ليخت (صور)

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وطن – انضم الهولندي ماتياس دي ليخت 22 عاماً، إلى قائمة أغلى الصفقات في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم، بعد انتقاله هذا الصيف إلى صفوف نادي بايرن ميونخ، قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

وأعلن نادي بايرن ميونخ ( البافاري) في وقت سابق، التعاقد مع المدافع الهولندي دي ليخت، في سوق الانتقالات الصيفية ( الميركاتو)، حتى صيف 2027. بصفقة بلغت 67-70 مليون يورو.

أغلى صفقات الدوري الألماني

كما وجاءت قائمة أغلى 10 صفقات في الدوري الألماني (بوندسليغا)، بعد انتقال دي ليخت إلى نادي بايرن ميونخ، وهي على النحو الآتي:

لوكاس هرنانديز (بايرن ميونخ) 80 مليون يورو.

ماتياس دي ليخت ( بايرن ميونخ) 67 مليون يورو.

ليروي ساني ( بايرن ميونخ) 55 مليون يورو.

🚨سـكاي سـبورتس : • أعلى 5 صفقات في تاريخ البوندسليغا💰🔝. • 💰80 مليون يورو — لوكاس هيرنانديز

• 💰67 مليون يورو — دي ليخت

• 💰55 مليون يورو — ساني

• 💰42.5 مليون يورو — اوباميكانو

• 💰41.5 مليون يورو — توليسو#الدوري_الالماني #germany pic.twitter.com/twnZlPJcUN — the._.3est (@the_3est) July 19, 2022

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دايوت أوباميكانو ( بايرن ميونخ) 42.5 مليون يورو.

كورينتين توليسو (بايرن ميونخ) 41.5 مليون يورو.

خافي مارتينيز (بايرن ميونخ) 40 مليون يورو.

ماتس هاملز (بوروسيا دورتموند) 38 مليون يورو.

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أرقام دي ليخت مع يوفنتوس

وشارك الهولندي ماتياس مع نادي يوفنتوس ( السيدة العجوز)، منذ قدومه في صيف 2019. قادماً من صفوف أياكس أمستردام الهولندي، في 117 مباراة، نجح من خلالها تسجيل 8 أهداف. كما وصنع 3 تمريرات حاسمة.

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وتوج دي ليخت مع فريق يوفنتوس، ب3 بطولات محلية، وهي لقب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي.

🎥 ملخص لكل ما قدمه ماتياس دي ليخت في ظهوره الاول مع بايرن ميونخ…🤩🔥pic.twitter.com/W9TGBBC7oB — الفوهرر البافاري (@Salem_MN1) July 21, 2022

وكان نادي بايرن ميونخ (البافاري)، قد نجح في إتمام 4 صفقات في سوق انتقالات ( الميركاتو) الصيفي، وهم السنغالي ساديو ماني، والمغربي نصير مزراوي، والهولندي ريان جرافينبيرش، كما ومواطنه دي ليخت حتى يومنا هذا.

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