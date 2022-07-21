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أغلى 10 صفقات في الدوري الألماني بعد ضم بايرن ميونخ دي ليخت (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أغلى 10 صفقات في الدوري الألماني watanserb.com
أغلى 10 صفقات في الدوري الألماني
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وطن – انضم الهولندي ماتياس دي ليخت 22 عاماً، إلى قائمة أغلى الصفقات في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم، بعد انتقاله هذا الصيف إلى صفوف نادي بايرن ميونخ، قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

وأعلن نادي بايرن ميونخ ( البافاري) في وقت سابق، التعاقد مع المدافع الهولندي دي ليخت، في سوق الانتقالات الصيفية ( الميركاتو)، حتى صيف 2027. بصفقة بلغت 67-70 مليون يورو.

أغلى صفقات الدوري الألماني 

كما وجاءت قائمة أغلى 10 صفقات في الدوري الألماني (بوندسليغا)، بعد انتقال دي ليخت إلى نادي بايرن ميونخ، وهي على النحو الآتي:

لوكاس هرنانديز (بايرن ميونخ) 80 مليون يورو.

ماتياس دي ليخت ( بايرن ميونخ) 67 مليون يورو.

ليروي ساني ( بايرن ميونخ) 55 مليون يورو.

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دايوت أوباميكانو ( بايرن ميونخ) 42.5 مليون يورو.

كورينتين توليسو (بايرن ميونخ) 41.5 مليون يورو.

خافي مارتينيز (بايرن ميونخ) 40 مليون يورو.

ماتس هاملز (بوروسيا دورتموند) 38 مليون يورو.

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أرقام دي ليخت مع يوفنتوس

وشارك الهولندي ماتياس مع نادي يوفنتوس ( السيدة العجوز)، منذ قدومه في صيف 2019. قادماً من صفوف أياكس أمستردام الهولندي، في 117 مباراة، نجح من خلالها تسجيل 8 أهداف. كما وصنع 3 تمريرات حاسمة.

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وتوج دي ليخت مع فريق يوفنتوس، ب3 بطولات محلية، وهي لقب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي.

وكان نادي بايرن ميونخ (البافاري)، قد نجح في إتمام 4 صفقات في سوق انتقالات ( الميركاتو) الصيفي، وهم السنغالي ساديو ماني، والمغربي نصير مزراوي، والهولندي ريان جرافينبيرش، كما ومواطنه دي ليخت حتى يومنا هذا.

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المصدروطن + اليوم السابع + بايرن ميونخ
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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