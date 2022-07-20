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وجود آيس كريم مسرطن في الأسواق السعودية.. السلطات توضح

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
ايس كريم مسرطن watanserb.com
الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية توضح حقيقة وجود آيس كريم مسرطن بالمملكة
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وطن – كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود آيس كريم يحتوي على مادة مسرطنة، في أسواق المملكة.

وكان بعض النشطاء السعوديين قد تداولوا عبر موقع تويتر”، صورة لخبر غير محدد المصدر، يقول إن إسبانيا سحبت من الأسواق 46 علامة تجارية من الآيس كريم، تنتجه شركة نستله، لاحتوائها على مادة مسرطنة.

واستفسر أحد المغردين بشأن وجود هذه العلامات التجارية في المملكة، ليرد عليه حساب الهيئة العامة بالنفي.

وقالت الهيئة عبر موقع “تويتر”، إنها ترصد باستمرار البلاغات المتعلقة بسلامة المنتجات.

وأضافت أن المنتجات المتأثرة بالبيانات الواردة في البلاغ لم ترد السعودية وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخولها للأسواق المحلية.

تلوث منتجات “كيندر”

يُشار إلى أنه في أبريل الماضي، حذرت هيئة الغذاء والدواء في السعودية من احتمال تلوث بعض من منتجات شوكولا “كيندر” المصنعة في بلجيكا، ببكتيريا السالمونيلا، ودعت لتجنب استهلاكها.

وأوضحت الهيئة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج المذكور، وأوصت المستهلكين بتجنبه والتخلص مما لديهم منها “حفاظا على صحتهم”.

وقالت إن مركز الإنذار السريع تلقى بلاغًا عن تلوث منتج شوكولاتة (Kinder Surprise Maxi) بأرقام تشغيلات تشمل (L004L03— و L005L03-AD)بتاريخ انتهاء 1\10\2022.

وأكدت “الهيئة” أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج بالتشغيلات المحذّر عنها.

وأوصت المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج المصنع في دولة بلجيكا للتشغيلات المحددة، والتخلص مما لديهم منها حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تتابع ما يستجد في هذا الموضوع.

وأفادت “الغذاء والدواء” بأن الأغذية الملوثة ببكتيريا “السالمونيلا” تسبب في أغلب الحالات الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال.

وكانت شركة “فيريرو” الإيطالية العملاقة في مجال صناعة الشوكولا قد قررت وقتها سحب مزيد من منتجات علامتها التجارية الشهيرة “كيندر” من المملكة المتحدة وإيرلندا، بعد تسجيل إصابات بالسلمونيلا في أوروبا.

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، من استخدام المادة المضافة ثاني أكسيد التيتانيوم “E 171” في المنتجات الغذائية.

وقالت الهيئة إنها أوقفت المادة وأوقفت تسجيل المنتجات الغذائية التي تحتوي على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ، وطالبت بتوفير مواد غذائية خالية من الجلوتين.

وكانت هيئة مراقبة وسلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي (EFSA) أكدت أن المادة المضافة المعروفة باسم التلوين الاصطناعي E171 على الملصقات الغذائية، غير آمنة للاستهلاك.

يحتوي E171 على جزيئات نانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم، ويشيع استخدامه في المنتجات الاستهلاكية.

أما في الطعام، يتم استخدامه بشكل أساسي كعامل مبيض للون في الحلوي، والعلكة، والصلصات البيضاء، والكعك.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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