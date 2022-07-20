هكذا خدع مصري الكويتيين وهرب إلى مصر بأموال طائلة

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وطن- كشفت وسائل إعلام كويتية عن قيام مواطن مصري، موظف بإحدى الجمعيات التعاونية في الكويت، بسرقة أكثر من نصف مليون دينار والهرب إلى مصر.

مصري يسرق أموال جمعية تعاونية بالكويت ويهرب

وبحسب صحيفة “الأنباء” المحلية فقد قضت محكمة الجنايات، غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ لمقيم يعمل في جمعية تعاونية بمحافظة الأحمدي، وذلك عن تهم تتعلق بالتزوير واختلاس المال العام.

وبينما لم تذكر الصحيفة الكويتية اسم الوافد أو جنسيته، أكدت حسابات كويتية موثقة بتويتر، أنه موظف مصري وسرق الجمعية التعاونية التي كان يعمل بها، وهي جمعية “الفحيحيل” في الأحمدي.

وبحسب “الأنباء” فقد اشتمل الحكم على إلزام المتهم، الذي يشغل وظيفة نائب مدير السوق المركزي، برد المبلغ المختلس. وهو 540 ألف دينار وتغريمه ضعفه، والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكشفت الصحيفة أيضا أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا يتهم المقيم باختلاس المبلغ المشار إليه.

زور فواتير استلام بضائع

وتم ذلك ـ بحسب النيابة العامة الكويتية ـ من خلال تزوير فواتير استلام بضائع ومواد غذائية لم يتم توريدها على أرض الواقع.

وكشفت أوراق الدعوى عن أن المتهم متوار عن الأنظار، حيث دلت التحريات على أنه غادر البلاد إلى بلاده بعد أيام من ارتكاب جريمة الاختلاس.

وتؤكد شهادات كويتيين على تويتر بالفعل أن المتهم مصري الجنسية، وأنه تمكن من الهرب إلى مصر قبل محاكمته.

أزمات المصريين في الكويت

جدير بالذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.

وشهدت السنوات الماضية خاصة في بداية أزمة كورونا عدة أزمات للوافدين المصريين في الكويت، والذين تسببوا بفوضى كبيرة هناك دفعت السلطات للتدخل.

وجرت مناوشات كبيرة على مواقع التواصل وتراشقات، طيلة أزمة كورونا بين المصريين والكويتيين وسط تبادل الاتهامات التي وصلت للإساءة حتى أن الأمور صعدت أحياناً للقضاء، كما في قضية ريم الشمري.