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هكذا خدع مصري الكويتيين وهرب إلى مصر بأموال طائلة

باسل النجار
كتب باسل النجار
مصري يسرق أموال جمعية بالكويت watanserb.com
مصري يسرق أموال جمعية بالكويت
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وطن- كشفت وسائل إعلام كويتية عن قيام مواطن مصري، موظف بإحدى الجمعيات التعاونية في الكويت، بسرقة أكثر من نصف مليون دينار والهرب إلى مصر.

مصري يسرق أموال جمعية تعاونية بالكويت ويهرب

وبحسب صحيفة “الأنباء” المحلية فقد قضت محكمة الجنايات، غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ لمقيم يعمل في جمعية تعاونية بمحافظة الأحمدي، وذلك عن تهم تتعلق بالتزوير واختلاس المال العام.

وبينما لم تذكر الصحيفة الكويتية اسم الوافد أو جنسيته، أكدت حسابات كويتية موثقة بتويتر، أنه موظف مصري وسرق الجمعية التعاونية التي كان يعمل بها، وهي جمعية “الفحيحيل” في الأحمدي.

وبحسب “الأنباء” فقد اشتمل الحكم على إلزام المتهم، الذي يشغل وظيفة نائب مدير السوق المركزي، برد المبلغ المختلس. وهو 540 ألف دينار وتغريمه ضعفه، والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكشفت الصحيفة أيضا أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا يتهم المقيم باختلاس المبلغ المشار إليه.

زور فواتير استلام بضائع

وتم ذلك ـ بحسب النيابة العامة الكويتية ـ من خلال تزوير فواتير استلام بضائع ومواد غذائية لم يتم توريدها على أرض الواقع.

وكشفت أوراق الدعوى عن أن المتهم متوار عن الأنظار، حيث دلت التحريات على أنه غادر البلاد إلى بلاده بعد أيام من ارتكاب جريمة الاختلاس.

وتؤكد شهادات كويتيين على تويتر بالفعل أن المتهم مصري الجنسية، وأنه تمكن من الهرب إلى مصر قبل محاكمته.

أزمات المصريين في الكويت

جدير بالذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.

وشهدت السنوات الماضية خاصة في بداية أزمة كورونا عدة أزمات للوافدين المصريين في الكويت، والذين تسببوا بفوضى كبيرة هناك دفعت السلطات للتدخل.

وجرت مناوشات كبيرة على مواقع التواصل وتراشقات، طيلة أزمة كورونا بين المصريين والكويتيين وسط تبادل الاتهامات التي وصلت للإساءة حتى أن الأمور صعدت أحياناً للقضاء، كما في قضية ريم الشمري.

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المصدرالأنباء ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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