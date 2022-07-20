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خسارة كبيرة لمصر .. نهاية مأساوية للعالِمة سميرة عزت داخل مصعد كهربائي! (صور)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
watanserb.com
سميرة عزت
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وطن – لقيت العالمة المصرية الدكتورة سميرة عزت -الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية- مصرعها داخل مركز أبحاث مارك للأدوية التابع لشركة إيفا فارما، بمدينة السادس من أكتوبر.

سميرة عزت
سميرة عزت

وذكر مصدر لموقع “القاهرة 24” أنّ الدكتورة سميرة عـزت سقطت أثناء محاولتها ركوب المصعد الكهربائي، فتحرك المصعد دون غلق الباب فسقطت وأصيبت بتهشم بالجمجمة.

وأوضح المصدر، أنه على الفور تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحركت قوة أمنية لمعاينة مكان الحادث.

وتابع المصدر أنه تم سؤال فني صيانة المصعد، الخاص بمركز الأبحاث التابع لشركة إيفا فارما للأدوية، الذي تصادف وجوده في مكان الحادث.

وأكد الفني محاولته منع تحرك المصعد ولكنه فشل في ذلك، ما أدى إلى سقوط الدكتورة سميرة، مدير مركز الأبحاث، التي لقيت مصرعها على الفور.

نعي العالمة المصرية الدكتورة سميرة عزت

ونعى مركز أبحاث مارك للأدوية الدكتور الراحلة، وقال عبر فيسبوك: “مركز إم إيه آر سي بمجلس إداراته، قياداته، وباحثيه، وكافة العاملين بالمركز ينعون بمزيد من الحزن والأسي الأستاذة الدكتورة سميرة عزت أحد أهم الكوادر العلمية المصرية، التي فجعنا جميعاً بفقدانها إثر حادث أليم”.

كما أشاد عدد من معارِف الراحلة بحسن سيرتها، وأثنوا على مسيرتها العلمية.

المصدرالقاهرة 24 - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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