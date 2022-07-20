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رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والتشكيلة في نهائي كأس مصر

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر watanserb.com
موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر
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وطن – يترقب جماهير كرة القدم المصرية، موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة، الخميس، في نهائي كأس مصر على ميدان ملعب (استاد القاهرة الدولي).

وستنطلق المباراة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي وغريمه الزمالك، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) في تمام الساعة العاشرة مساءً.

كما وستكون المباراة عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات وعمان، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة

وكالعادة ستبث المباراة عبر شبكة قنوات ( أون تايم سبوت) الرياضية المصرية، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس مصر بالنسخة الماضية 2021.

كما وستنقل مباراة الأهلي والزمالك، عبر قناة ( أون تايم سبورت 1)، عبر القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11861. كما ومعدل الترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ6/5.

معلق مباراة الأهلي والزمالك

ومن المتوقع أن يعلق على المباراة النارية بين الغريمين الأهلي والزمالك، عبر شبكة قنوات ( أون تاسم سبورت)، المعلق الرياضي مدحت شلبي أو حاتم بطيشة.

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تشكيلة الأهلي المصري

وسيلعب المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس بتشكيلة أساسية أمام نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

مركز خط الدفاع: أيمن أشرف، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي معلول (ياسر إبراهيم).

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانغ.

كما وسيكون في مركز الهجوم: محمد مجدي قفشة، محمد شريف، أحمد عبد القادر.

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تشكيلة الزمالك

وسيدخل المدرب جيسفالدو فيريرا بتشكيلة أساسية أمام الغريم الأهلي المصري، وهي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

مركز الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

كما وسيأتي في خط الوسط: إمام عاشور، محمد روقا، سيد نيمار.

مركز الهجوم: سيف الدين الجزيري، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويعتلي فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 57 نقطة، كما وجاء غريمه الأهلي في المركز الثالث خلف الوصيف بيراميدز برصيد 48 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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