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مطعم في سلطنة عمان يثير موجة جدل واسعة على “تويتر” ويصبح حديث العامة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مطعم الزوجة الثانية watanserb.com
مطعم الزوجة الثانية في سلطنة عمان
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وطن – أثار اسم مطعم في سلطنة عمان حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نظرا لغرابة الاسم.

وتداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” في الخليج صورة لواجهة مطعم يحمل اسم “الزوجة الثانية”، وهو ما أثار الجدل بينهم.

وكان أول من أثار الجدل حول المطعم واسمه عبر “تويتر” الدكتور القطري سليمان الحوسني، الذي نشر صورة لواجهة المطعم وعلق عليها بالقول: “زرت مسقط الأيام الماضية فشد انتباهي هذا المطعم، وكنت على وشك النزول لولا بعض الظروف وقرب موعد السفر”.

تغريدة “الحوسني” لقيت تفاعلا كبيرا من قبل العديد من المغردين، حيث حظيت بأكثر من 270 ردا، و980 إعجاب، و94 إعادة تغريد.

وعلق المغرد سالم الغمري، على ما أثاره “الحوسني” بالقول: “دكتور انا خذيت لعيالي وتغدينا وكانت الاشاده بالمذاق من كل صوب حتى حان وقت السؤال عن اسم المطعم وبعد ما ذكرت الاسم الا واشوف اطباق الصحون تطاير من اعلى الراس وبصوت صارخ مذاق الاكل ما حلو”.

وأبدت المغردة “شيم” استيائها من اسم المطعم بالقول: “ذوق صاحب المطعم ف اختيار الاسم للأسف.. تريد تتميز اتميز بس باسم له معنى وثقل باختصار انعدمن الأسماء”.

وقالت المغردة “بدرية”: “امس كنت ماره من عنده أنا واخوي واقوله تحمل تنطق اسم المطعم جدام زوجتك بتفكرك متزوج وبتبات بره البيت.. خلصن كل الأسماء”.

ولم يتوقف الحديث عن اسم المطعم على تعليقات المتابعين للدكتور سليمان الحوسني، بل تم تداول صورة المطعم على نحو كبير من قبل الناشطين على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

يشار إلى أن اسم “الزوجة الثانية” الذي أطلق على المطعم، سبق وأن أثار الجدل في مصر والأردن والبحرين، عقب قيام مواطنين من هذه الدولة بإطلاق هذا الاسم على مطاعمهم.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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