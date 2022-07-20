مطعم في سلطنة عمان يثير موجة جدل واسعة على “تويتر” ويصبح حديث العامة

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وطن – أثار اسم مطعم في سلطنة عمان حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نظرا لغرابة الاسم.

وتداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” في الخليج صورة لواجهة مطعم يحمل اسم “الزوجة الثانية”، وهو ما أثار الجدل بينهم.

سلطنة عمان :

أسم مطعم يثير جدلًا واسعًا .. و يحوز على مشاعر من يرغب في التعدد pic.twitter.com/eSBu8Zg0ck — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) July 19, 2022

وكان أول من أثار الجدل حول المطعم واسمه عبر “تويتر” الدكتور القطري سليمان الحوسني، الذي نشر صورة لواجهة المطعم وعلق عليها بالقول: “زرت مسقط الأيام الماضية فشد انتباهي هذا المطعم، وكنت على وشك النزول لولا بعض الظروف وقرب موعد السفر”.

زرت مسقط الأيام الماضية فشد انتباهي هذا المطعم ، وكنت على وشك النزول لولا بعض الظروف وقرب موعد السفر pic.twitter.com/kDLjDrbMpo — د.سليمان الحوسني (@DSulaiman2011) July 18, 2022

تغريدة “الحوسني” لقيت تفاعلا كبيرا من قبل العديد من المغردين، حيث حظيت بأكثر من 270 ردا، و980 إعجاب، و94 إعادة تغريد.

وعلق المغرد سالم الغمري، على ما أثاره “الحوسني” بالقول: “دكتور انا خذيت لعيالي وتغدينا وكانت الاشاده بالمذاق من كل صوب حتى حان وقت السؤال عن اسم المطعم وبعد ما ذكرت الاسم الا واشوف اطباق الصحون تطاير من اعلى الراس وبصوت صارخ مذاق الاكل ما حلو”.

دكنور انا خذيت لعيالي وتغدينا وكانت الاشاده بالمذاق من كل صوب حتى حان وقت السؤال عن اسم المطعم وبعد ما ذكرت الاسم الا واشوف اطباق الصحون تطاير من اعلى الراس وبصوت صارخ مذاق الاكل ما حلو — Salem alghmmary (@SAlghmmary) July 18, 2022

وأبدت المغردة “شيم” استيائها من اسم المطعم بالقول: “ذوق صاحب المطعم ف اختيار الاسم للأسف.. تريد تتميز اتميز بس باسم له معنى وثقل باختصار انعدمن الأسماء”.

ذوق صاحب المطعم ف اختيار الاسم للأسف 👎تريد تتميز اتميز بس باسم له معنى وثقل باختصار انعدمن الأسماء 🙄 — شيم (@uH5at15V2bXhUaK) July 18, 2022

وقالت المغردة “بدرية”: “امس كنت ماره من عنده أنا واخوي واقوله تحمل تنطق اسم المطعم جدام زوجتك بتفكرك متزوج وبتبات بره البيت.. خلصن كل الأسماء”.

امس كنت ماره من عنده أنا واخوي واقوله تحمل تنطق اسم المطعم جدام زوجتك بتفكرك متزوج وبتبات بره البيت 😂😂 خلصن كل الاسماء — بدرية | صلّوا ع النبي ﷺ (@riya9292) July 18, 2022

ولم يتوقف الحديث عن اسم المطعم على تعليقات المتابعين للدكتور سليمان الحوسني، بل تم تداول صورة المطعم على نحو كبير من قبل الناشطين على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

تخيلو يسمونه عندنا. بعض الرجال يرحون فيها وين انت في مطعم الزوجه الثانيه 😂😂😂😄 pic.twitter.com/XxHFc0fwg3 — ‏﮼بوح،شاعر (@20z85) July 20, 2022

يشار إلى أن اسم “الزوجة الثانية” الذي أطلق على المطعم، سبق وأن أثار الجدل في مصر والأردن والبحرين، عقب قيام مواطنين من هذه الدولة بإطلاق هذا الاسم على مطاعمهم.

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