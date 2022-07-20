ما السبب وراء طلب الطاقم من الركاب تشغيل الهاتف على وضع الطيران؟

وطن- قبل أن نجيب على سؤال لماذا يطلب المضيفون من الركاب تشغيل هواتفهم الذكية على وضع الطائرة؟ دعونا نعرف أولا ما هي خاصية وضع الطيران.



ما هو وضع الطيران على الهاتف؟

وضع الطيران هو إعداد على هاتفك المحمول يقوم بتعليق الإشارات وشبكة WiFi بينما يعمل باقي الجهاز كالمعتاد.

وقال موقع “simpleflying“، أنه بمجرد إغلاق أبواب الطائرة، سيصدر مضيفو الرحلة تعليمات للركاب بتبديل إعدادات هواتفهم المحمولة إلى وضع الطائرة.

مجرد دخول هاتف إلى وضع الطائرة، سيتوقف الهاتف عن استقبال إشارات الراديو والنصوص والمكالمات والوصول إلى صفحات الويب والبريد الإلكتروني.

بينما الرسائل النصية أو البيانات الأخرى التي تم تنزيلها بالفعل وتخزين المعلومات لا تزال متاحة.

ليس من السهل شرح السبب العلمي وراء مطالبتك باستخدام وضع الطائرة، إلا أن الجواب البسيط وهو أنه يمنع هاتفك من التداخل مع أجهزة الاتصالات الإلكترونية ومقاييس الارتفاع الراديوية للطائرة.

إشارات الراديو

تستخدم أنظمة الاتصالات والملاحة الخاصة بالطائرة إشارات الراديو من الأرض.

هذه الإشارات عرضة للتداخل من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لأن كلاهما يستخدم نفس الترددات.

لهذا السبب، يمكن للهاتف المحمول التقاط إشارة دون قصد تسبب تداخلًا في الحديث أو تداخلًا في القناة المجاورة.

أسهل طريقة لوصفها هي عندما تستمع إلى الراديو في سيارتك ولا تستطيع سماع الأغنية بوضوح لأن إشارة من محطة راديو أخرى تتداخل معها.

بسبب السلامة، يحتاج الطيارون إلى اتصالات واضحة، ويمكن أن تؤدي مكالمة هاتفية خاطئة على هاتفك المحمول إلى تعريض ذلك للخطر.

ترددات 5G وسلامة الطائرة

يعد ضبط هاتفك على وضع الطائرة أكثر أهمية في الوقت الحاضر حيث يتحول مزودو خدمة الهاتف المحمول إلى 5G.

ومع تفعيل شبكات 5G، فإن الإشارات التي تولدها الهوائيات الأرضية يمكن أن تتداخل مع مقاييس الارتفاع الراديوية للطائرة.

أثناء إقلاع الطائرة وهبوطها، قد يؤدي التداخل من جهاز محمول إلى عدم معرفة الطيارين بعدهم عن الأرض.

وقد يجعلك هذا تتساءل كيف أنه من العادي أن يكون لديك شبكة WiFi على متن الطائرة إذا كانت الإشارات يمكن أن تتداخل مع أجهزة الاتصال وأجهزة قياس الارتفاع.

فالجواب بسيط، يتم توفير شبكة واي فاي في الأجواء من خلال الأقمار الصناعية.