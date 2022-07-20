كيف تحمي هاتفك من حرارة الصيف؟

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وطن- مع ارتفاع درجات الحرارة، قد يجد الكثيرون أن هواتفهم الذكية ترتفع درجة حرارتها أكثر من المعتاد، حيث يمكن ان تؤدي الحرارة إلى إيقاف تشغيل الهاتف مؤقتا وإلى إتلاف البطارية.



وفي هذا السياق، استعرضت صحيفة ذا صن البريطانية 6 طرق من شأنها أن تساعدك على حماية هاتفك الذكي – سواء كان هاتف آيفون أو أندرويد – في هذا الطقس الحار.

ابقائه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة

تأكد من الحفاظ على برودة جهازك عن طريق إبعاده عن أشعة الشمس المباشرة في الأيام الحارة.

قد يبدو الأمر واضحًا، لكن استخدام جهازك أثناء امتصاصه للحرارة الزائدة من الشمس يمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا.

حذرت شركة آبل من أن ترك درجة حرارة عالية جدًا لجهازك قد “يؤدي إلى تقصير عمر البطارية بشكل دائم”.

وتضيف الشركة أن “ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة قد تتسبب في تغيير الجهاز لسلوكه.”

إزالة الغطاء

طريقة أخرى لمساعدة جهازك على البرودة، وهي إزالة الغطاء، فعلى الرغم من أنها طريقة مفيدة لحماية جهازك من الخدوش والسقوط، إلا أنها تعمل أيضًا كطبقة عازلة يمكنها حبس الحرارة، وهذا بشكل خاص إذا كنت تستخدم غلافًا جلديًا أو مطاطيًا، وهي عوازل ممتازة.

إيقاف تشغيل الهاتف

إذا كان هاتفك ساخنًا جدًا، فإن إيقاف تشغيله طريقة جيدة لضمان عدم تعرضه لأي ضرر طويل المدى.

هذه طريقة جيدة لإغلاق المعالج والبطارية وأي أجزاء أخرى يمكن أن تصبح دافئة بشكل خاص، وبالطبع هذا يجعلك غير قادر على استخدام هاتفك، لذلك ليس حلاً دائمًا ويجب استخدامه فقط في حالات الطوارئ، وبدلاً من ذلك، يمكنك التوقف عن استخدام هاتفك لمدة 5 دقائق لمنحه فرصة ليبرد.

تغيير الإعدادات الخاصة

يعد تغيير إعدادات هاتفك طريقة أخرى لمساعدته على البقاء هادئًا في الأيام الحارة.

على سبيل المثال، يؤدي خفض سطوع الشاشة إلى استهلاك قدر أقل من بطارية هاتفك وبالتالي يؤدي إلى انخفاض درجة حرارته.

احترس من التطبيقات المتعطشة للطاقة

تجنب استخدام التطبيقات المتعطشة للطاقة لفترات طويلة من الوقت.

يمكن أن تتسبب بعض التطبيقات في حدوث مشكلات عند استخدامها في الظروف الحارة أو في ضوء الشمس المباشر لفترة طويلة من الوقت.

لا تترك هاتفك في جيبك

لا تضع هاتفك في أماكن ضيقة، مثل أسفل أغطية السرير أو في جيبك.

إذ يمكن أن يعمل البنطال أو الشورت كطبقة عازلة تحبس الحرارة حول جهازك، وهذا مؤثر بشكل خاص إذا كنت ترتدي شيئًا ضيقًا، مثل الجينز الضيق، الذي يحتفظ بالهواء بشكل أكثر فعالية.