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حياتنا

قتلها بمنشار كهربائي ونقل جثتها بحاوية قمامة لدفنها وفيديو فضحه! (شاهد)

"زعم القاتل أنه استيقظ ووجد الشابة ميتة بعد أن خدرته"

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
قتل فتاة بمنشار كهربائي watanserb.com
قتل فتاة بمنشار كهربائي
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وطن – أظهرت صور وثقتها كاميرات مراقبة، سائق شاحنة قمامة، وهو يحاول التستر على جريمته المروعة، بعدما قتل شابة حتى الموت بمنشار كهربائي شمال غرب لندن.

لحظة نقل القاتل ضحيته في حاوية قمامة
لحظة نقل القاتل ضحيته في حاوية قمامة

وأدين “نيكولاي بايزان” البالغ من العمر (64 عامًا)، بقتل أغنيس أكوم (20 عاماً)، بضربها على رأسها أكثر من 20 مرة بمنشار كهربائي حيث قتلها بوحشية في منزله.

القاتل نيكولاي بايزان
القاتل نيكولاي بايزان

توثّق اللقطات الجديدة، لحظة نقل “بايزان” حاوية قمامة، بداخلها جثة الضحية ” أكوم” العام الماضي .

ونشرت الشرطة البريطانية، صورًا لحاوية الشحن التي اختارها “بايزان”للعيش فيها دون مياه، على الرغم من امتلاكه لشقة تبلغ تكلفتها 700 ألف جنيه إسترليني في “نوتينغ هيل”.

شاحنة كان يعيش فيها القاتل رغم امتلاكه منزلا
شاحنة كان يعيش فيها القاتل رغم امتلاكه منزلا

كانت الشاحنة القذرة هي المكان الذي قتل فيه سائق الشاحنة “أكوم” العام الماضي في هجوم غاضب، قبل أن يلقيها في حاوية قمامة، ويدفنها تحت كومة من جذوع الأشجار في حديقة.

الضحية

وزعم بايزان أنه استيقظ ووجد الشابة ميتة بعد أن خدرته. فيما وجد أخصائي التشريح أن وفاتها نجمت عن 20 ضربة على الرأس على الأقل.

لكن قضيته المروعة استغرقت هيئة المحلفين أقل من ساعة للتداول قبل إدانته.

وشوهد “بايزان” عدة مرات مع “أكوم” في الأشهر التي سبقت القتل.بحسب تقرير لصحيفة ذا صن البريطانية

بايزان نفى قتل “أكوم”، وأصر على أنه فقد وعيه بعد أن أعطته الضحية شايًا مثلجًا مخدرًا في منزله.

وسيحكم عليه يوم الاثنين المقبل.

المصدرذا صن - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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