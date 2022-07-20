قتلها بمنشار كهربائي ونقل جثتها بحاوية قمامة لدفنها وفيديو فضحه! (شاهد)

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وطن – أظهرت صور وثقتها كاميرات مراقبة، سائق شاحنة قمامة، وهو يحاول التستر على جريمته المروعة، بعدما قتل شابة حتى الموت بمنشار كهربائي شمال غرب لندن.

وأدين “نيكولاي بايزان” البالغ من العمر (64 عامًا)، بقتل أغنيس أكوم (20 عاماً)، بضربها على رأسها أكثر من 20 مرة بمنشار كهربائي حيث قتلها بوحشية في منزله.

توثّق اللقطات الجديدة، لحظة نقل “بايزان” حاوية قمامة، بداخلها جثة الضحية ” أكوم” العام الماضي .

ونشرت الشرطة البريطانية، صورًا لحاوية الشحن التي اختارها “بايزان”للعيش فيها دون مياه، على الرغم من امتلاكه لشقة تبلغ تكلفتها 700 ألف جنيه إسترليني في “نوتينغ هيل”.

كانت الشاحنة القذرة هي المكان الذي قتل فيه سائق الشاحنة “أكوم” العام الماضي في هجوم غاضب، قبل أن يلقيها في حاوية قمامة، ويدفنها تحت كومة من جذوع الأشجار في حديقة.

وزعم بايزان أنه استيقظ ووجد الشابة ميتة بعد أن خدرته. فيما وجد أخصائي التشريح أن وفاتها نجمت عن 20 ضربة على الرأس على الأقل.

لكن قضيته المروعة استغرقت هيئة المحلفين أقل من ساعة للتداول قبل إدانته.

وشوهد “بايزان” عدة مرات مع “أكوم” في الأشهر التي سبقت القتل.بحسب تقرير لصحيفة ذا صن البريطانية

بايزان نفى قتل “أكوم”، وأصر على أنه فقد وعيه بعد أن أعطته الضحية شايًا مثلجًا مخدرًا في منزله.

وسيحكم عليه يوم الاثنين المقبل.