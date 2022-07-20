ظهور نادر لهذا الحيوان بسلطنة عمان وهكذا تم التعامل معه (شاهد)

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وطن- كشفت وكالة الأنباء العمانية عن ظهور نادر لحيوان مميز في محافظة الوسطى، التي تربط شمال سلطنة عمان بجنوبها.

ظهور نادر لغرير العسل في الوسطى بسلطنة عمان

ونشرت الوكالة عبر حسابها الرسمي بتويتر صورا، وثقت ظهورا نادرا لحيوان غرير العسل (الظربان) في محافظة الوسطى.

ظهور نادر لحيوان #غرير_العسل (الظربان) في محافظة #الوسطى الذي يتراوح طوله بين عشرة إلى ثلاثين سنتيمترًا، ووزنه بين 5 إلى 15 كيلوجرامًا وتم نقله إلى محمية الكائنات الحية والفطرية بالمحافظة لفحصه والتأكد من سلامته وتوفير البيئة المناسبة لحمايته.#العُمانية#نشرة_المحافظات pic.twitter.com/b7unTu4iJO — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 20, 2022

وعن كيفية التعامل معه كشفت أنه تم نقل الحيوان إلى محمية الكائنات الحية والفطرية بالمحافظة.

ويأتي ذلك من أجل “فحصه والتأكد من سلامته وتوفير البيئة المناسبة لحمايته” بحسب البيان.

وأوضحت الوكالة العمانية بعض المعلومات عن حيوان “غرير العسل”، وذكرت أن طوله يتراوح بين عشرة إلى ثلاثين سنتيمترًا، ووزنه بين 5 إلى 15 كيلوجرامًا.

في محافظة ظفار يسمى “كُور”

هذا وتفاعل العمانيون بشكل كبير مع صورة “غرير العسل”، وكشف أحد النشطاء في تعليقاته أنه يعيش في أفريقيا ومناطق جنوب وغرب آسيا.

مثل بلوشستان وشرق إيران وجنوب العراق والسعودية، وجنوب سلطنة عمان.

وأوضح أنه “يسمى شعبياً بالضرنبول أو جربوع الخوال وفي محافظة ظفار يسمى محلياً كُور، وهو لاحم قوي للغاية، وشجاع.”

سلطان اليعربي كشف كذلك من المعلومات التي نقلها أنه لدى “غرير العسل القليل من المفترسات الطبيعية بسبب جلده السميك وقدراته الدفاعية المتوحشة.”

ويهوى هذا الحيوان النادر أكل عسل النحل البري، ولا تهمه لسعاته ويسرق طعام الحيوانات الأخرى الشرسة مثل الأسود الجائعة. ويختطف صغار الفهد ويأكل الثعابين السّامة.

ومن أسمائه آكل العسل “لأن العسل هو الغذاء الرئيسي له.

وله فروة لونها أسود ورمادي “حيث الجزء العلوي لونه رمادي بينما السفلي لونه أسود”.

ودونت ناشطة أخرى:”إذا كان غرير العسل عطوني ياه.. أنا بعتني فيه، وإذا كان ضربان ما أريده”

وعلق مغرد:”شكله مهاجر من محافظة ظفار الى الوسطى.”

وتساءل أخزم:”اي صوب في محافظة الوسطى.. وهل متواجد بكثره او كان يعيش في مكان ثاني.”

الحياة البرية في سلطنة عمان

ويشار إلى أن سلطنة عمان، تتميز بتنوع الحياة البرية فيها بشكل كبير نظرا لطبيعتها الفريدة التي تجمع بين الصحاري والغابات والسواحل.

ويوجد 99 نوعاً من الحيوانات النادرة في سلطنة عمان بينها أنواع مهددة بالانقراض.

وتفتخر عُمان بالطبيعة والحياة البرية الغنية للبلاد، وتعمل السلطنة على حماية هذا التنوع البيئي الغني على المستوى الأحيائي والنباتي، ويتجسد ذلك بإقامتها للعديد من المحميات الطبيعية.

والمحميات الطبيعية في السلطنة تغطي مساحة تزيد عن 30,000 كيلو متر مربع، وتشمل أيضًا المحميات المخصصة للحياة النباتية، وأكثرها شهرة أشجار اللبان العُماني.