الرئيسيةالهدهدظهور نادر لهذا الحيوان بسلطنة عمان وهكذا تم التعامل معه (شاهد)
الهدهد

ظهور نادر لهذا الحيوان بسلطنة عمان وهكذا تم التعامل معه (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
غرير العسل في سلطنة عمان watanserb.com
غرير العسل في سلطنة عمان
- Advertisement -

وطن- كشفت وكالة الأنباء العمانية عن ظهور نادر لحيوان مميز في محافظة الوسطى، التي تربط شمال سلطنة عمان بجنوبها.

ظهور نادر لغرير العسل في الوسطى بسلطنة عمان

ونشرت الوكالة عبر حسابها الرسمي بتويتر صورا، وثقت ظهورا نادرا لحيوان غرير العسل (الظربان) في محافظة الوسطى.

وعن كيفية التعامل معه كشفت أنه تم نقل الحيوان إلى محمية الكائنات الحية والفطرية بالمحافظة.

ويأتي ذلك من أجل “فحصه والتأكد من سلامته وتوفير البيئة المناسبة لحمايته” بحسب البيان.

وأوضحت الوكالة العمانية بعض المعلومات عن حيوان “غرير العسل”، وذكرت أن طوله يتراوح بين عشرة إلى ثلاثين سنتيمترًا، ووزنه بين 5 إلى 15 كيلوجرامًا.

في محافظة ظفار يسمى “كُور”

هذا وتفاعل العمانيون بشكل كبير مع صورة “غرير العسل”، وكشف أحد النشطاء في تعليقاته أنه يعيش في أفريقيا ومناطق جنوب وغرب آسيا.

مثل بلوشستان وشرق إيران وجنوب العراق والسعودية، وجنوب سلطنة عمان.

وأوضح أنه “يسمى شعبياً بالضرنبول أو جربوع الخوال وفي محافظة ظفار يسمى محلياً كُور، وهو لاحم قوي للغاية، وشجاع.”

سلطان اليعربي كشف كذلك من المعلومات التي نقلها أنه لدى “غرير العسل القليل من المفترسات الطبيعية بسبب جلده السميك وقدراته الدفاعية المتوحشة.”

ويهوى هذا الحيوان النادر أكل عسل النحل البري، ولا تهمه لسعاته ويسرق طعام الحيوانات الأخرى الشرسة مثل الأسود الجائعة. ويختطف صغار الفهد ويأكل الثعابين السّامة.

ومن أسمائه آكل العسل “لأن العسل هو الغذاء الرئيسي له.

وله فروة لونها أسود ورمادي “حيث الجزء العلوي لونه رمادي بينما السفلي لونه أسود”.

ودونت ناشطة أخرى:”إذا كان غرير العسل عطوني ياه.. أنا بعتني فيه، وإذا كان ضربان ما أريده”

وعلق مغرد:”شكله مهاجر من محافظة ظفار الى الوسطى.”

وتساءل أخزم:”اي صوب في محافظة الوسطى.. وهل متواجد بكثره او كان يعيش في مكان ثاني.”

الحياة البرية في سلطنة عمان

ويشار إلى أن سلطنة عمان، تتميز بتنوع الحياة البرية فيها بشكل كبير نظرا لطبيعتها الفريدة التي تجمع بين الصحاري والغابات والسواحل.

ويوجد 99 نوعاً من الحيوانات النادرة في سلطنة عمان بينها أنواع مهددة بالانقراض.

وتفتخر عُمان بالطبيعة والحياة البرية الغنية للبلاد، وتعمل السلطنة على حماية هذا التنوع البيئي الغني على المستوى الأحيائي والنباتي، ويتجسد ذلك بإقامتها للعديد من المحميات الطبيعية.

والمحميات الطبيعية في السلطنة تغطي مساحة تزيد عن 30,000 كيلو متر مربع، وتشمل أيضًا المحميات المخصصة للحياة النباتية، وأكثرها شهرة أشجار اللبان العُماني.

سلطنة عمان تُفشل عملية تهريب حيوانات برية نادرة.. إلى أين كانت وجهتها؟

المصدر وكالة الأنباء العمانية ،توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

سلطنة عمان: فيديوهات مرعبة لهجوم عاصفة رملية على حقل خزان بولاية عبري

حياتنا

مطعم في سلطنة عمان يثير موجة جدل واسعة على “تويتر” ويصبح حديث العامة

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022

تقارير

بعد السعودية.. هل تفتح سلطنة عُمان مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية؟

الهدهد

طائرات ورقية تروج للمثلية الجنسية في سلطنة عمان .. والنشطاء مصدومون

الهدهد

أول صورة لقصر أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة في سلطنة عمان

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

الهدهد

أول ظهور للفنان العُماني مدين مسلم من داخل المستشفى في الهند وتطورات حالته الصحية

الهدهد

الكشف عن سبب وفاة المخرج العماني أنيس الحبيب

اقتصاد

أرباح “قطر وعُمان للاستثمار” تهوي 73% بسبب ضغط الإيرادات

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 18 يوليو 2022.. ارتفاع طفيف

الهدهد

براءة المختار الهنائي.. أول ظهور للصحفي العماني والكشف عن “الجندي المجهول” بالقضية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا