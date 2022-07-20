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سلطنة عمان: فيديوهات مرعبة لهجوم عاصفة رملية على حقل خزان بولاية عبري

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
عاصفة رملية حقل خزان watanserb.com
عاصفة رملية تضرب حقل خزان في سلطنة عمان
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وطن – تداول نشطاء عمانيون، مقاطع فيديو وصفت بـ”المرعبة” ُظهر لحظة وصول العاصفة الرملية إلى حقل خزان بولاية عبري بمحافظة الظاهرة.

وأظهرت المقاطع، حجما ضخما من الغبار وهي تهب على المنطقة وتغطيها بشكل كامل.

سيول جارفة في ظفار  وصلالة

في سياق متصل، أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول الجارفة التي اجتاحت مناطق ظفار وصلالة وعدد من المدن في سلطنة عمان.

واجتاحت السيول الجارفة عدة مناطق في سلطنة عمان، وذلك نتيجة هطول أمطار غزيرة على أنحاء من السلطنة، والتي بدأت منذ يوم الأحد الماضي، في أعقاب عاصفة مطرية غزيرة ضربت المنطقة.

وتشهد عدة مناطق عمانية سيولاً جارفة، وأمطارًا غزيرة، وبرديات عقب العواصف المطرية، ومنها في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية.

الحالة الجوية في سلطنة عمان

وكانت هيئة الأرصاد العُمانية، قد توقعت استمرار فرص تكون السحب وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة أحيانًا برياح هابطة نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة.

وتتعرض معظم مناطق سلطنة عمان لعاصفة مطرية شديدة بدأت منذ أيام، مع تساقط الأمطار نتيجة تكون السحب الممطرة التي تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق، وتدفق الشلالات خاصة على المرتفعات.

وكانت دراسات علمية حديثة قد توصلت إلى أن منطقة بحر العرب وسواحل عُمان من المرجح أن تشهد عددا متزايدا من العواصف المدارية المزعجة، وأن تلك الظواهر ستكون أكثر حدة في المستقبل مع فرص أكبر للوصول إلى اليابسة جنوب شبه الجزيرة العربية.

وتواتر في السنوات الأخيرة تشكل العواصف المدارية جنوب بحر العرب مقابل ساحل عمان.

وكان آخر هذه العواصف، إعصار شاهين الذي تشكل في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر 2021 وضرب سواحل عمان مرفوقا برياح شديدة وأمطار قوية مما خلف أضرارا بشرية ومادية فادحة.

وسبق إعصار شاهين عدد كبير من العواصف والأعاصير الأخرى في السنوات الماضية، لكن ولحسن الحظ، لم يصل أغلبها إلى اليابسة.

وتشير العديد من الدراسات العلمية إلى ارتفاع وتيرة هذه الظواهر في المنطقة خلال العقود الماضية، إذ أظهرت دراسة علمية نشرت عام 2021، على سبيل المثال، أن هناك زيادة كبيرة في وتيرة العواصف المدارية وشدتها فوق بحر العرب بين عامي 1982 و2019.

ولاحظ الباحثون زيادة بنسبة 52% في تواتر العواصف المدارية، وزيادة في شدتها بنحو 20% في فترة ما قبل موسم الأمطار و40% بعده، وفق قناة “الجزيرة”.

كما تم توثيق ارتفاعا في طاقة الأعاصير المتراكمة في بحر العرب بـ3 أضعاف في نفس الفترة.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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