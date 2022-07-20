سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 21 يوليو 2022.. تحرك مريب لليورو والإسترليني

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وطن – شهد سعر الدولار في السودان اليوم الخميس21 يوليو 2022 في البنوك استقرار ملحوظا مع أسعار أمس الأربعاء بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم، في حين انخفض سعر اليورو والجنيه الإسترليني بشكل واضح.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجل سعر الدولار في السودان اليوم 564 جنيها للشراء، و5668.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم الخميس في السودان ارتفاعا عن تعاملات أمس الاثنين 575.67 جنيه للشراء و579.99 جنيه للبيع وذلك وفقا لأسعار بنك السودان المركزي.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في السودان 675.67 جنيه للشراء و680.73 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 148.46 جنيه للشراء و149.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

من جانبه، سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 153.58 جنيه للشراء و154.73 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 154.18 جنيه للشراء و155.33 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

وسجل سعر الريال العماني في السودان اليوم 1465.31 جنيه للشراء و1476.30 جنيها للبيع

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1496.41 جنيه للشراء و1507.64 جنيها للبيع.

يعيش السودان حالة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه من انهيار حاد في العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية إلى جانب تحقيق أعلى معدل للتضخم جعله يحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الثورة التي أسقطت نظام عمر البشير.

تضخم غير مسبوق

كما احتل معدل التضخم في السودان معدلات قياسية أيضا، وأرجع خبراء ومختصون، أسباب ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام قياسية، (غيرمسبوقة) في تاريخ البلاد، وبلغ إلى أكثرمن 263٪ ،إلى السياسات والقرارات الحكومية التي تم اتخاذها.

وشدد الجهاز المركزي للإحصاء، على أن تصاعد (أسعار الوقود وندرته) تسببت في (تضخم عالٍ جدا) في كل ولايات البلاد، وأكد الجهازأن إعلان الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء (سيفاقم بعض الأسعار) تؤدي إلى (ارتفاعات حادة) بالبلاد.

والتضخم يعني ارتفاع الأسعار والتكاليف ما ينتج عن ذلك تدهور في القوة الشرائيّة للنقود، ويسبب التضخم ارتفاعا بالكتلة النقدية المتداولة، ويحدث نتيجة خطأ في السياسة النقدية بضخ كميات من النقود، تتجاوز الغطاء المالي أو تزيد عن حجم السلع المتاحة في الأسواق.