رونالدو لن يلعب مع مانشستر يونايتد.. ووجهة غير متوقعة لمستقبله

- Advertisement -

وطن – يبدو أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، بات أقرب من أي وقت مضى عن صفوف نادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن المفاجآة في دخول نادي جديد على صراع المنافسة بشأن مستقبله الكروي في عالم المستديرة.

وقال الصحفي البريطاني بيرس مورغان، في تصريح صحفي عبر إذاعة (talk Sport) الإنجليزية، ” لقد كان لديّ الكثير من الاتصالات الأسبوع الماضي، كما وأعتقد أنه غير المحتمل أن يلعب كريستيانو رونالدو مباراة أخرى مع مانشستر يونايتد”.

مستقبل رونالدو عن مانشستر يونايتد

وأردف مورغان، ” إذا كنت في مكان رونالدو، وكان مسيرتي توشك على نهايتها، كما أنني أتطلع إلى الفوز بالألقاب الكبرى. فعليّ إجراء حساباتي، هل ستحقق ذلك إذا بقيت في يونايتد ؟!”.

“I’ve had quite a lot of contact with him..” 👀 “I think that it’d be highly unlikely that Ronaldo plays another game for #MUFC.” @PiersMorgan thinks Ronaldo could be playing somewhere ‘surprising’ next term. pic.twitter.com/T8FT69Ohv5 — talkSPORT (@talkSPORT) July 19, 2022

اقرأ أيضاً:

كما وأضاف، ” أنا فقط أعتقد من الناحية الذهنية رحل عن الفريق، لن أكشف عن حديثنا سوياً، ولكن قلت منذ البداية. كما أنني لا أعتقد بأن رونالدو يشعر بأن مانشستر يونايتد يشاركه نفس الطموح”.

لن يكون مجدياً

وتابع مورغان حديثه، ” أعتقد بأنه يشعر بأن التعاقدات ومدى الالتزام الذي ظهر به الموسم الماضي، لن يكون مجدياً. حيث انتهى الأمر بخروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، كما أنه يعتقد بأن هيكل النادي من أعلى الهرم إلى الأسفل ليس صحيحاً”.

اقرأ أيضاً:

كما واستكمل، ” هذا ليس انعكاساً على المدرب الجديد، رونالدو يحترم تين هاج بشدة، لكن مجرد انعكاس لمكان مانشستر يونايتد الآن. من المعروف عنه أنه مشجع متعصب لنادي أرسنال”.

الانتقال إلى أرسنال

ويضيف مورغان، ” يجب أن يعرف مشجعو نادي أرسنال، أنني أفعل كل ما بوسعي من أجل محاولة إقناعه في القدوم إلى ملعب الإمارات (أرسنال)”.

Cristiano Ronaldo confirms his Man Utd future in leaked messages to Piers Morganhttps://t.co/9EujNvYKi8 pic.twitter.com/4c9cxvqzoD — Mirror Football (@MirrorFootball) July 20, 2022

وختم حديثه، ” سيعود إلى المنزل، سيكون في المقدمة مع البرازيلي غابرييل جيسوس، ونيكيتاه، كما وسيكون خط هجوم رائع بالنسبة لنا .. ولما لا ؟!”.

اقرأ أيضاً:

ويعد صاروخ ماديرا رونالدو أحد أساطير كرة القدم في العقد الأخير، حيث ما زال يتربع على عرش دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفاً، كما وبفارق مع الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الوصيف برصيد 125 هدفاً حتى الآن.

تغريده نجل سيميوني

وفي سياق آخر متصل، غرد نجل مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني، عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” كريستيانو رونالدو قرر العودة إلى مدريد، للعب مع أتلتيكو. يضغط عليه وكيله خورخي مينديز لوصوله إلى ملعب ميترو بوليتانو”.

كما وفي حال حدوث ذلك، فإنها ستكون مفاجآة الموسم لعشاق وجماهير ريال مدريد، أي الخيانة لهم وللنادي كذلك، حيث ما زال إلى اليوم رغم رحيله المتربع على عرش صدارة الفريق الملكي برصيد 450 هدفاً.

وينتهي عقد رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، بعد عودته إلى الفريق الصيف الماضي، في صيف عام 2023. إلا أنه أبلغ الإدارة بالسماح له بالرحيل في حال تلقيه العرض المرضي هذا الصيف.

قد يهمك أيضاً: