رونالدو لن يلعب مع مانشستر يونايتد.. ووجهة غير متوقعة لمستقبله

وطن – يبدو أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، بات أقرب من أي وقت مضى عن صفوف نادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن المفاجآة في دخول نادي جديد على صراع المنافسة بشأن مستقبله الكروي في عالم المستديرة.

وقال الصحفي البريطاني بيرس مورغان، في تصريح صحفي عبر إذاعة (talk Sport) الإنجليزية، ” لقد كان لديّ الكثير من الاتصالات الأسبوع الماضي، كما وأعتقد أنه غير المحتمل أن يلعب كريستيانو رونالدو مباراة أخرى مع مانشستر يونايتد”.

وأردف مورغان، ” إذا كنت في مكان رونالدو، وكان مسيرتي توشك على نهايتها، كما أنني أتطلع إلى الفوز بالألقاب الكبرى. فعليّ إجراء حساباتي، هل ستحقق ذلك إذا بقيت في يونايتد ؟!”.

“I’ve had quite a lot of contact with him..”

👀 “I think that it’d be highly unlikely that Ronaldo plays another game for #MUFC.” @PiersMorgan thinks Ronaldo could be playing somewhere ‘surprising’ next term. pic.twitter.com/T8FT69Ohv5

— talkSPORT (@talkSPORT) July 19, 2022