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رياضة

رونالدو لن يلعب مع مانشستر يونايتد.. ووجهة غير متوقعة لمستقبله

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مستقبل رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد watanserb.com
رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد
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وطن – يبدو أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، بات أقرب من أي وقت مضى عن صفوف نادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن المفاجآة في دخول نادي جديد على صراع المنافسة بشأن مستقبله الكروي في عالم المستديرة.

وقال الصحفي البريطاني بيرس مورغان، في تصريح صحفي عبر إذاعة (talk Sport) الإنجليزية، ” لقد كان لديّ الكثير من الاتصالات الأسبوع الماضي، كما وأعتقد أنه غير المحتمل أن يلعب كريستيانو رونالدو مباراة أخرى مع مانشستر يونايتد”.

مستقبل رونالدو عن مانشستر يونايتد

وأردف مورغان، ” إذا كنت في مكان رونالدو، وكان مسيرتي توشك على نهايتها، كما أنني أتطلع إلى الفوز بالألقاب الكبرى. فعليّ إجراء حساباتي، هل ستحقق ذلك إذا بقيت في يونايتد ؟!”.

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كما وأضاف، ” أنا فقط أعتقد من الناحية الذهنية رحل عن الفريق، لن أكشف عن حديثنا سوياً، ولكن قلت منذ البداية. كما أنني لا أعتقد بأن رونالدو يشعر بأن مانشستر يونايتد يشاركه نفس الطموح”.

لن يكون مجدياً

وتابع مورغان حديثه، ” أعتقد بأنه يشعر بأن التعاقدات ومدى الالتزام الذي ظهر به الموسم الماضي، لن يكون مجدياً. حيث انتهى الأمر بخروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، كما أنه يعتقد بأن هيكل النادي من أعلى الهرم إلى الأسفل ليس صحيحاً”.

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كما واستكمل، ” هذا ليس انعكاساً على المدرب الجديد، رونالدو يحترم تين هاج بشدة، لكن مجرد انعكاس لمكان مانشستر يونايتد الآن. من المعروف عنه أنه مشجع متعصب لنادي أرسنال”.

الانتقال إلى أرسنال

ويضيف مورغان، ” يجب أن يعرف مشجعو نادي أرسنال، أنني أفعل كل ما بوسعي من أجل محاولة إقناعه في القدوم إلى ملعب الإمارات (أرسنال)”.

وختم حديثه، ” سيعود إلى المنزل، سيكون في المقدمة مع البرازيلي غابرييل جيسوس، ونيكيتاه، كما وسيكون خط هجوم رائع بالنسبة لنا .. ولما لا ؟!”.

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ويعد صاروخ ماديرا رونالدو أحد أساطير كرة القدم في العقد الأخير، حيث ما زال يتربع على عرش دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفاً، كما وبفارق مع الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الوصيف برصيد 125 هدفاً حتى الآن.

تغريده نجل سيميوني

وفي سياق آخر متصل، غرد نجل مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني، عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” كريستيانو رونالدو قرر العودة إلى مدريد، للعب مع أتلتيكو. يضغط عليه وكيله خورخي مينديز لوصوله إلى ملعب ميترو بوليتانو”.

كما وفي حال حدوث ذلك، فإنها ستكون مفاجآة الموسم لعشاق وجماهير ريال مدريد، أي الخيانة لهم وللنادي كذلك، حيث ما زال إلى اليوم رغم رحيله المتربع على عرش صدارة الفريق الملكي برصيد 450 هدفاً.

وينتهي عقد رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، بعد عودته إلى الفريق الصيف الماضي، في صيف عام 2023. إلا أنه أبلغ الإدارة بالسماح له بالرحيل في حال تلقيه العرض المرضي هذا الصيف.

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المصدروطن + talk Sport
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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