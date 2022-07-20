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حيل للتخلص من الروائح الكريهة للأحذية أثناء موجة الحر

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
حيل للتخلص من الرائحة الكريهة للأحذية أثناء موجة الحر watanserb.com
حيل للتخلص من الرائحة الكريهة للأحذية أثناء موجة الحر
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وطن– تفرز الأحذية خلال فصل الصيف روائح كريهة للغاية وهو ما يمكن أن يسبب الكثير من الإحراج سواء كان ذلك مع العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء في العمل.

فكيف يمكن أن نتجنب هذه المشكلة؟

استعرضت صحيفة إكسبرس البريطانية خمسة حيل فعالة من شأنها أن تساعد في إزالة الروائح الكريهة من الأحذية.

صودا الخبز

تعد صودا الخبز  واحدة من تلك المواد متعددة الأغراض التي يمتلكها معظم الناس في خزائنهم.

وللتخلص من الروائح، استخدم جوارب قديمة مع إضافة بضع ملاعق من مسحوق الخبز داخلها ثم قم بربطها وتركها داخل الحذاء ليلا.

أكياس شاي

يمكن لأكياس الشاي أن تقضي على مشكلة الروائح، وذلك عن طريق استعمال كيسين أو ثلاثة أكياس شاي غير مستخدمة، اعتمادًا على مدى قوة الرائحة، ووضعهم داخل الحذاء، وتركهم لمدة 24 ساعة.

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كما أنه يمكن استخدام أكياس الشاي لجعل رائحة السيارات رائعة أيضًا.

أوراق تجفيف الملابس

لإزالة الروائح القوية من الأحذية، يوصي باستخدام أوراق تجفيف الملابس.

يجب عليك ببساطة وضعها أسفل نعل الحذاء وتركها هناك لفترة من الوقت.

وضعه في الثلاجة

طريقة أخرى للتخلص من الروائح الكريهة هي وضع الحذاء في الثلاجة.

وكل ما عليك القيام به هو وضعه خاصة في كيس بلاستيكي وتركه في الثلاجة لبضع ساعات.

الكحول

ما عليك سوى ملء وعاء صغير بالكحول المحمر، واستخدام وسادة قطنية لنقع المحلول، ثم قم بتطبيقه على نعل الحذاء.

أو يمكنك صب الكحول المحمر في زجاجة رذاذ ثم رشه على الحذاء من الداخل.

نظرًا لأن الكحول المحمر مطهر طبيعي، فإنه يطهر الحذاء ويجفف الرائحة بشكل طبيعي.
المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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