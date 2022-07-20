حيل للتخلص من الروائح الكريهة للأحذية أثناء موجة الحر

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وطن– تفرز الأحذية خلال فصل الصيف روائح كريهة للغاية وهو ما يمكن أن يسبب الكثير من الإحراج سواء كان ذلك مع العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء في العمل.

فكيف يمكن أن نتجنب هذه المشكلة؟

استعرضت صحيفة إكسبرس البريطانية خمسة حيل فعالة من شأنها أن تساعد في إزالة الروائح الكريهة من الأحذية.

صودا الخبز

تعد صودا الخبز واحدة من تلك المواد متعددة الأغراض التي يمتلكها معظم الناس في خزائنهم.

وللتخلص من الروائح، استخدم جوارب قديمة مع إضافة بضع ملاعق من مسحوق الخبز داخلها ثم قم بربطها وتركها داخل الحذاء ليلا.

أكياس شاي

يمكن لأكياس الشاي أن تقضي على مشكلة الروائح، وذلك عن طريق استعمال كيسين أو ثلاثة أكياس شاي غير مستخدمة، اعتمادًا على مدى قوة الرائحة، ووضعهم داخل الحذاء، وتركهم لمدة 24 ساعة.

كما أنه يمكن استخدام أكياس الشاي لجعل رائحة السيارات رائعة أيضًا.

أوراق تجفيف الملابس

لإزالة الروائح القوية من الأحذية، يوصي باستخدام أوراق تجفيف الملابس.

يجب عليك ببساطة وضعها أسفل نعل الحذاء وتركها هناك لفترة من الوقت.

وضعه في الثلاجة

طريقة أخرى للتخلص من الروائح الكريهة هي وضع الحذاء في الثلاجة.

وكل ما عليك القيام به هو وضعه خاصة في كيس بلاستيكي وتركه في الثلاجة لبضع ساعات.

الكحول

ما عليك سوى ملء وعاء صغير بالكحول المحمر، واستخدام وسادة قطنية لنقع المحلول، ثم قم بتطبيقه على نعل الحذاء.

أو يمكنك صب الكحول المحمر في زجاجة رذاذ ثم رشه على الحذاء من الداخل.