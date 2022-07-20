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توماس نايدز يشكر المطربة اليهودية ويبلغها تقدير بايدن لها لتمسّكها بمعتقدها الديني

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
توماس نايدز و المغنية الإسرائيلية watanserb.com
توماس نايدز و المغنية الإسرائيلية
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وطن- أثنى السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني “توماس نايدز” على المُغنّية “يوفال_ديان” التي امتنعت عن مصافحة الرئيس الأمريكي أثناء زيارته لإسرائيل منذ أيام.

ونقل “نيديس” تقدير الرئيس “جو بايدن” لها لتمسّكها بمعتقدها الديني.

“جو بايدن يشعر بالامتنان لك”

وبحسب مقطع فيديو نشرته “هيئة البث الإسرائيلية” على حسابها بموقع “تويتر” الثلاثاء، قال السفير الأمريكي توماس نايدز موجها حديثه للمغنية الإسرائيلية: ”إن الرئيس جو بايدن يشعر بالامتنان لك لأنك كنت وفية لمعتقداتك (الدينية)“.

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وكانت المطربة يوفال رفضت مصافحة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بعد أن مد يده إليها لمصافحتها، عقب إحيائها حفلا حضره خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.

وصافح بايدن أحد المتواجدين على منصة الحفل لكنه عندما تقدم لمصافحة المطربة رفضت مد يدها، وقامت بعمل حركة السلام بيدها مع انحناءة خفيفة برأسها.

“اليهود السفارديم”

وتنتمي ديان إلى عائلة من اليهود السفارديم، وتم تجنيدها في جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2013، وخدمت في الفرقة العسكرية لفرقة التربية والتعليم والشباب.

ومنذ عام 2016، أصبحت ديان تتبع منهجا دينيا متشددا بشكل متزايد.

وصرحت بأنها كانت تحضر دروسا دينية يومي الجمعة والسبت.

“تجنب الاتصال الجسدي”

وفي تصريحات للقناة السابعة الإسرائيلية، أوضحت ديان أنها لم تقصد عدم احترام الرئيس الأمريكي عندما رفضت المصافحة مؤكدة أنها أوضحت قبل العرض أنها لن تستطيع مصافحة أفراد من الرجال.

ولاحقًا كشف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لنظيره الأمريكي، أن يوفال دايان بصفتها امرأة يهودية ملتزمة تتجنب الاتصال الجسدي المباشر مع الرجال، ومنه المصافحة.

تعاليم التوراة

ويتبع العديد من الطوائف اليهودية لمثل هذه العادات انطلاقًا من تعاليم كتابهم المقدس التوراة.

حيث لا يصافح النساء الرجال عند اليهود إلا في حالات محددة.

وهم بهذه التعاليم يحافظون على قدسية الأمر بجعله مباحًا فقط للأزواج والأقارب.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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