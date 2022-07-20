توماس نايدز يشكر المطربة اليهودية ويبلغها تقدير بايدن لها لتمسّكها بمعتقدها الديني

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وطن- أثنى السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني “توماس نايدز” على المُغنّية “يوفال_ديان” التي امتنعت عن مصافحة الرئيس الأمريكي أثناء زيارته لإسرائيل منذ أيام.

ونقل “نيديس” تقدير الرئيس “جو بايدن” لها لتمسّكها بمعتقدها الديني.

“جو بايدن يشعر بالامتنان لك”

סערת לחיצת היד | שגריר ארה"ב ליובל דיין: ביידן היה אסיר תודה שהיית נאמנה לאמונה שלך@shani_na pic.twitter.com/TexY9zmOGX — כאן חדשות (@kann_news) July 19, 2022

وبحسب مقطع فيديو نشرته “هيئة البث الإسرائيلية” على حسابها بموقع “تويتر” الثلاثاء، قال السفير الأمريكي توماس نايدز موجها حديثه للمغنية الإسرائيلية: ”إن الرئيس جو بايدن يشعر بالامتنان لك لأنك كنت وفية لمعتقداتك (الدينية)“.

وكانت المطربة يوفال رفضت مصافحة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بعد أن مد يده إليها لمصافحتها، عقب إحيائها حفلا حضره خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.

وصافح بايدن أحد المتواجدين على منصة الحفل لكنه عندما تقدم لمصافحة المطربة رفضت مد يدها، وقامت بعمل حركة السلام بيدها مع انحناءة خفيفة برأسها.

“اليهود السفارديم”

وتنتمي ديان إلى عائلة من اليهود السفارديم، وتم تجنيدها في جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2013، وخدمت في الفرقة العسكرية لفرقة التربية والتعليم والشباب.

ومنذ عام 2016، أصبحت ديان تتبع منهجا دينيا متشددا بشكل متزايد.

وصرحت بأنها كانت تحضر دروسا دينية يومي الجمعة والسبت.

“تجنب الاتصال الجسدي”

وفي تصريحات للقناة السابعة الإسرائيلية، أوضحت ديان أنها لم تقصد عدم احترام الرئيس الأمريكي عندما رفضت المصافحة مؤكدة أنها أوضحت قبل العرض أنها لن تستطيع مصافحة أفراد من الرجال.

ولاحقًا كشف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لنظيره الأمريكي، أن يوفال دايان بصفتها امرأة يهودية ملتزمة تتجنب الاتصال الجسدي المباشر مع الرجال، ومنه المصافحة.

تعاليم التوراة

ويتبع العديد من الطوائف اليهودية لمثل هذه العادات انطلاقًا من تعاليم كتابهم المقدس التوراة.

حيث لا يصافح النساء الرجال عند اليهود إلا في حالات محددة.

وهم بهذه التعاليم يحافظون على قدسية الأمر بجعله مباحًا فقط للأزواج والأقارب.