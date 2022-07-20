تفشي فيروس ماربورغ الفتاك في غانا…ماذا تعرف عنه؟

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وطن- أعلنت دولة غانا الواقعة في غرب إفريقيا عن انتشار مرض فيروس ماربورغ في البلاد بعد أن كشفت الفحوصات في مختبر في السنغال عن إصابة شخصين، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية.

ما هو فيروس ماربورغ؟

فيروس ماربورغ هو فيروس حمى نزفية ينتمي إلى عائلة الفيروسات Filoviridae مثل فيروس الإيبولا.



قالت منظمة الصحة العالمية على صفحتها على الإنترنت إن المرض تم الكشف عنه لأول مرة في ماربورغ بألمانيا عام 1967. ويرجع سبب تفشيه إلى القرود الخضراء الأفريقية الواردة من أوغندا.

بعد ذلك، تم الإبلاغ عن تفشيه في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا.

أعراض المرض

تتمثل أعراض المرض في ظهور حمى شديدة بشكل مفاجئ مصحوبة بصداع شديد وتوعك.

وفي اليوم الثالث، يصاب المريض بإسهال مائي حاد وألم في البطن يمكن أن يستمر لمدة أسبوع، إلى جانب تشنجات وغثيان وقيء.

ويصاب العديد من المرضى بمظاهر نزفية حادة بعد 5 و7 أيام، وفقا لما أورده موقع “interestingengineering“.



كيف ينتقل الفيروس؟

تعد خفافيش الفاكهة من عائلة Pteropodidae المضيف الأول لفيروس ماربورغ.

يحدث انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر بالدم والأعضاء والإفرازات الجسدية للأشخاص المصابين، فضلاً عن ملامسة المواد الأخرى مثل الفراش والملابس وما إلى ذلك.

العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين يعتنون بالأفراد المصابين هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

كما يظل الشخص معديًا طالما بقي الفيروس داخل مجرى الدم للأشخاص المصابين.

تفشي فيروس ماربورغ في غانا

في 26 يونيو 2022، تم إدخال رجل يبلغ من العمر 26 عامًا من منطقة أشانتي في جنوب غانا إلى المستشفى مصابًا بأعراض مثل الإسهال والحمى والغثيان والقيء لكنه توفي في اليوم التالي.



في 28 يونيو، تم إدخال رجل يبلغ من العمر 51 عامًا إلى نفس المستشفى وتوفي بسبب المرض في نفس اليوم.

أفاد مختبر في غانا أن المرض كان بسبب عدوى فيروس ماربورغ، ومع ذلك لا يمكن تأكيد تفشيه إلا بعد أن أكد مختبر مستقل آخر النتائج.

تتبعت السلطات الصحية في غانا أكثر من 90 مخالطا لهذين الشخصين وتراقبهم الآن بحثًا عن أعراض المرض.



هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الإبلاغ عن المرض في غرب إفريقيا، ففي العام الماضي، تم الإبلاغ عن إصابة واحدة في غينيا، ولكن تم الإعلان عن تفشي المرض بعد أكثر من خمسة أسابيع من اكتشاف الحالة الأولى، ولم تظهر أي حالات بعد ذلك.