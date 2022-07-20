تفاصيل مقتل سيدة الزرقاء الحامل.. الجاني قتلها الأحد وشرب القهوة مع زوجها الاثنين

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وطن – لا تزال جريمة قتل سيدة حامل في محافظة الزرقاء، تثير الكثير من ردود الأفعال في الأردن، فيما كشف والد الضحية مزيدا من التفاصيل، بعد العثور على جثتها مقتولة وملفوفة بكيس نفايات ومصبوب عليها جاز ومخبأة داخل محل أدوات صحية.

وقال والد المجني عليها، إن ابنته ظهرت آخر مرة بكاميرات المراقبة أمام محل الجاني، قبل اختفائها.

وأضاف في تصريحات لقناة “رؤيا” أن الجريمة وقعت يوم الأحد، وأن المتهم كان صديق زوجها وكانا يعملان سويا، وجلس مع زوجها وشربا القهوة يوم الاثنين، وكأن شيئا لم يكن”.

وأوضح أن ابنته كانت حاملا وتبقى أيام قليلة على ولادتها قبل مقتلها، وأن المتهم كان من أحد جيرانهم.

وكانت المجني عليها “حامل” في الشهر الثامن، وتعرضت لضربات متعددة بآلة حادة (مطرقة) على الرأس.

ولفت إلى أن “اللجنة الطبية الشرعية انتهت من تشريح الجثة (…) التي عثر عليها ملفوفة بكيس نفايات ومصبوب عليها كاز ومخبأة في محل للتمديدات الصحية في الزرقاء”.

#جريمة_الزرقاء الام تبكي بحرقه تطالب بالقصاص لرجل قt ل بنتها الحامل ب 20 ضربه ب المطرقه على الراس والاب رايح يراكض ورا الديه وانه بيتنازل بدون موافقه الام ، الام مالها حق بد* م بنتها كيف تقبل الديه والام رافضه ابسط حقوقها في القصاص مو قادره تاخذها ! pic.twitter.com/4zQ68yOChi — unicorn (@uniswet) July 19, 2022

فيما قالت والدة المجني عليها، إن ابنتها البالغة من العمر 23 عاما، قتلت ظلما وغدرا، وإن ستتابع قضيتها حتى تنفيذ الإعدام بحق المجرم.

إلقاء القبض على القاتل

وكانت مديرية الأمن العام الأردني، قد أفادت أمس الثلاثاء، بأن جهاز البحث الجنائي ألقى القبض على شخص قتل فتاة في الزرقاء إثر خلافات بينهما.

تفاصيل الجريمة أقرب للخيال، القاتل عزم الأهل على قهوة كأن ما صار شي! وأبوها السافل الواطي مشغول بالعطوات، الضحية كانت حامل بالشهر الثامن وقتلها بالشاكوش و20 طعنة بالمفك بعدين خفى جثتها بمحله وسكب بنزين عليها حتى يحرقها، تعبنا جد تعبنا، القصاص ولا شيء غير القصاص#جريمة_الزرقاء https://t.co/GQYTyCAuBq — itzdanya 🇵🇸🇯🇵 (@danyazitt) July 19, 2022

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وردت معلومات مساء الاثنين، للبحث الجنائي حول قيام أحد الأشخاص بقتل فتاة وإخفاء جثتها داخل أحد المحال التجارية في محافظة الزرقاء.

وأضاف أنه “فور ورود المعلومات بوشر التحقيق وجمع المعلومات للتأكد منها، وبمزيد من التحقيق حددت هوية الشخص الواردة بحقه المعلومات وجرى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه”.

#جريمة_الزرقاء #الأردن_اليوم

آمل ألا يكون ثمة عفو ، آمل القصاص فالجاني اعتدى على شخصين الأم و جنينها. — Just Latifah (@latifahAbdulziz) July 19, 2022

وبالتحقيق معه، اعترف المتهم بقيامه بقتل إحدى الفتيات إثر خلافات بينهما، وأنه قام بضربها بواسطة “مطرقة” أثناء وجودها داخل محله التجاري مما أدى إلى وفاتها، وقام بإخفاء جثتها داخل المحل وغادر المكان.

وتوجهت أجهزة الأمن للمحل التجاري وبدلالته عثر على جثة الفتاة وجرى تحويلها للطب الشرعي.

الأردن شهد عدة عمليات قتل استهدفت نساء في الفترة الماضية، وكان آخرها حادثة قتل الطالبة إيمان إرشيد داخل جامعة خاصة في يونيو الماضي، حيث أطلق القاتل ست رصاصات عليها وفر من موقع الجريمة، وتمت محاصرته لاحقا من قبل الأجهزة الأمنية، قبل قيامه بالانتحار.