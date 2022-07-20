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تفاصيل مقتل سيدة الزرقاء الحامل.. الجاني قتلها الأحد وشرب القهوة مع زوجها الاثنين

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
watanserb.com
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وطن – لا تزال جريمة قتل سيدة حامل في محافظة الزرقاء، تثير الكثير من ردود الأفعال في الأردن، فيما كشف والد الضحية مزيدا من التفاصيل، بعد العثور على جثتها مقتولة وملفوفة بكيس نفايات ومصبوب عليها جاز ومخبأة داخل محل أدوات صحية.

وقال والد المجني عليها، إن ابنته ظهرت آخر مرة بكاميرات المراقبة أمام محل الجاني، قبل اختفائها.

وأضاف في تصريحات لقناة “رؤيا” أن الجريمة وقعت يوم الأحد، وأن المتهم كان صديق زوجها وكانا يعملان سويا، وجلس مع زوجها وشربا القهوة يوم الاثنين، وكأن شيئا لم يكن”.

وأوضح أن ابنته كانت حاملا وتبقى أيام قليلة على ولادتها قبل مقتلها، وأن المتهم كان من أحد جيرانهم.

وكانت المجني عليها “حامل” في الشهر الثامن، وتعرضت لضربات متعددة بآلة حادة (مطرقة) على الرأس.

ولفت إلى أن “اللجنة الطبية الشرعية انتهت من تشريح الجثة (…) التي عثر عليها ملفوفة بكيس نفايات ومصبوب عليها كاز ومخبأة في محل للتمديدات الصحية في الزرقاء”.

فيما قالت والدة المجني عليها، إن ابنتها البالغة من العمر 23 عاما، قتلت ظلما وغدرا، وإن ستتابع قضيتها حتى تنفيذ الإعدام بحق المجرم.

إلقاء القبض على القاتل

وكانت مديرية الأمن العام الأردني، قد أفادت أمس الثلاثاء، بأن جهاز البحث الجنائي ألقى القبض على شخص قتل فتاة في الزرقاء إثر خلافات بينهما.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وردت معلومات مساء الاثنين، للبحث الجنائي حول قيام أحد الأشخاص بقتل فتاة وإخفاء جثتها داخل أحد المحال التجارية في محافظة الزرقاء.

وأضاف أنه “فور ورود المعلومات بوشر التحقيق وجمع المعلومات للتأكد منها، وبمزيد من التحقيق حددت هوية الشخص الواردة بحقه المعلومات وجرى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه”.

وبالتحقيق معه، اعترف المتهم بقيامه بقتل إحدى الفتيات إثر خلافات بينهما، وأنه قام بضربها بواسطة “مطرقة” أثناء وجودها داخل محله التجاري مما أدى إلى وفاتها، وقام بإخفاء جثتها داخل المحل وغادر المكان.

وتوجهت أجهزة الأمن للمحل التجاري وبدلالته عثر على جثة الفتاة وجرى تحويلها للطب الشرعي.

الأردن شهد عدة عمليات قتل استهدفت نساء في الفترة الماضية، وكان آخرها حادثة قتل الطالبة إيمان إرشيد داخل جامعة خاصة في يونيو الماضي، حيث أطلق القاتل ست رصاصات عليها وفر من موقع الجريمة، وتمت محاصرته لاحقا من قبل الأجهزة الأمنية، قبل قيامه بالانتحار.

المصدررؤيا
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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