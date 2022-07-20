الأربعاء, يوليو 20, 2022
الرئيسيةالهدهدتركيا تُكذب السلطات العراقية وأول رد رسمي بشأن قصف منتجع في دهوك...
الهدهد

تركيا تُكذب السلطات العراقية وأول رد رسمي بشأن قصف منتجع في دهوك بالعراق

باسل النجار
كتب باسل النجار
تركيا و السلطات العراقية watanserb.com
تركيا و السلطات العراقية
- Advertisement -

وطن– في أول رد رسمي من تركيا على الاتهامات التي وجهت لها بشأن قصف منتجع “زاخو” في محافظة دهوك بشمال العراق، رفضت أنقرة هذه الاتهامات وكذبت السلطات العراقية.

تركيا تنفي قصفها منتجع زاخو بدهوك

وكانت السلطات في العراق اتهمت تركيا بقصف المنتجع العراقي، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى ومصابين آخرين، الأمر الذي دعاها لاستدعاء السفير التركي لدى بغداد، بعد مزاعم مسؤولين أكراد بأن الهجمات كانت نتيجة غارة تركية.

وأصدرت الخارجية التركية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، بيانا صحفيا حول الهجوم الذي وقع في محافظة دهوك العراقية.

وجاء فيه بحسب ما رصدت (وطن):”تلقينا ببالغ الأسى نبأ مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية. جراء هجوم وقع على حافة مجرى مائي اليوم (20 يوليو/ تموز) في قضاء زاخو بمحافظة دهوك العراقية.”

وتابع بيان الخارجية التركية:”نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد بواسع رحمته من فقدوا حياتهم في هذا الحادث المأساوي، ونقدم تعازينا إلى الشعب العراقي الصديق والشقيق وحكومته، ولا سيما أقرباء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.”

وشدد البيان في الوقت ذاته على أن تركيا ضد أي هجوم يستهدف المدنيين.

تكذيب للسلطات العراقية

وأوضح:”تقوم تركيا بمكافحة الإرهاب بشكل يتوافق مع القانون الدولي مع مراعاة عظمى لحياة المدنيين والبنية التحتية المدنية والصروح الثقافية والتاريخية وحماية الطبيعة.”

وأكدت تركيا أن “مثل هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء يتم تنفيذها من قبل منظمة إرهابية، ويستهدف من خلالها موقف تركيا المحق والحازم في مكافحة الإرهاب.”

وأضاف بيان الخارجية التوضيحي:”تركيا مستعدة لاتخاذ كافة الخطوات فيما يخص إظهار الحقيقة.”

كما دعت أنقرة السلطات العراقية إلى عدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير ما وصفته بـ”خطابات ودعاية التنظيم الإرهابي الغادر.”

ودعت تركيا أيضا السلطات العراقية للتعاون للكشف عن الجناة الحقيقيين لهذه الحادثة المأساوية.

استدعاء القائم بأعمال الحكومة العراقية لدى تركيا

وأعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، أنها ستستدعي القائم بأعمالها لدى أنقرة “لغرض المشاورة”، إثر اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني ترأسه رئيس الوزراء، أعقب قصفاً أودى بتسعة مدنيين في إقليم كردستان وحمّلت بغداد مسؤوليته لتركيا.

وقرر المجلس “استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا”، بالإضافة إلى “توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة” و”مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية”.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن واشنطن تراقب الوضع في أعقاب قصف أدى إلى مقتل مدنيين، لكنه رفض التعليق بالتفصيل مع تكشف معلومات عن الضربة.

لحظة القصف التركي للمصطافين بمنتجع زاخو في دهوك بالعراق (فيديو)

المصدرالخارجية التركية ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

لحظة القصف التركي للمصطافين بمنتجع زاخو في دهوك بالعراق (فيديو)

الهدهد

رد ناري ومُلجم من شاب سوري على أتراك سألوه: “ماذا تفعل هنا؟ اذهب وأنقذ بلدك” (فيديو)

اقتصاد

ارتفاع نسبة شراء الأجانب للمنازل في تركيا إلى 81% خلال حزيران الماضي

الهدهد

هل خرج نوري المالكي من العراق إلى سلطنة عمان بعد فضيحة التسريبات!

حياتنا

جريمة بشعة تهز العراق.. يقتل زوجته ويعتدي بوحشية على ابنته ثم يحرق المنزل

الهدهد

تخريب “مقبرة يهودية” بتركيا.. هذا ما حدث للقبور واستنفر اليهود حول العالم (فيديو)

الهدهد

الإمارات تعتقل عاصم غفور المحامي السابق لـ جمال خاشقجي أثناء عبوره إلى تركيا

حياتنا

رقص محمد رمضان مع الشيف بوراك و”كف من الذهب”.. “نمبر وان” تريند (فيديو)

الهدهد

خلية الإعدام.. تفاصيل جديدة عن مخطط إيراني لاغتيال إسرائيليين في تركيا

الهدهد

عراقي يقتل جاره بـ8 طلقات ويطلق النار على زوجته وطفليه (شاهد)

الهدهد

وصفت العرب بـ”الهمج”.. مشاجرة بين كويتية وتركية في إسطنبول تثير جدلا

الهدهد

الشرطة التركية تقتل طفلا خلال إطلاق نار على حافلة مهاجرين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

هذا مصير “جسار الوادعي” بعد تطاوله على الذات الإلهية في السعودية

مضيفة طيران تكشف سراً لا تريد شركات الطيران أن يعرفه المسافرون

بايدن يتحدث عن إصابته بالسرطان وتوضيح عاجل من البيت الأبيض

القوز بالإمارات.. بلطجة في دبي وأفارقة يهاجمون المواطنين بأسلحة بيضاء (فيديو)

“ماركا”: رونالدو يحقن قضيبه بالبوتوكس لزيادة سُمكه 3 سم!

هكذا خدع مصري الكويتيين وهرب إلى مصر بأموال طائلة

ظهور نادر لهذا الحيوان بسلطنة عمان وهكذا تم التعامل معه (شاهد)

ذهب الإنكا المفقود .. إليك ما يجب معرفته عن 750 طنًا من الذهب وموقعها

اغتصاب جماعي لأمريكية في باكستان وتصويرها بالفيديو

توماس نايدز يشكر المطربة اليهودية ويبلغها تقدير بايدن لها لتمسّكها بمعتقدها الديني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC