ترامب يدعو لاعبي الجولف لأخذ أكبر قدر من أموال السعودية قبل فوات الأوان

- Advertisement -

وطن- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للاعبي الغولف إن عليهم الانضمام إلى سلسلة “LIV Golf Invitational Series” المثيرة للجدل المدعومة سعوديًا. و”أخذ الأموال الآن”، حيث تستعد السلسلة الانفصالية لحدثها القادم في “Trump National Golf Bedminster”، من 29 إلى 31 يوليو/تموز الجاري.

ونقلت شبكة “CNN” عن “ترامب” قوله: “كل لاعبي الجولف الذين سيظلون” مخلصين “لـ PGA الخائن للغاية ، بجميع أشكالها المختلفة ، سيدفعون ثمناً باهظاً لا مفر منه ، ولن يحصل على شيء سوى الشكر من مسؤولي PGA الذين يجنون ملايين الدولارات سنويًا “.

وأضاف: “إذا لم تأخذ المال الآن ، فلن تحصل على أي شيء بعد حدوث الاندماج ، وستعرف فقط مدى ذكاء الموقعين الأصليين”.

وجاءت تعليقات “ترامب” في الوقت الذي حثته فيه أسر ضحايا 11 سبتمبر على إلغاء البطولة، مستشهدة بالدعم السعودي لـ LIV Golf ، وفقًا لرسالة تم إرسالها إلى ترامب يوم الأحد.

مزاعم توطؤ السعودية في أحداث 11 سبتمبر

ووفقا لشبكة “CNN” فإنه لطالما كانت مزاعم تواطؤ الحكومة السعودية مع هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 موضع خلاف في واشنطن.

حيث كان خمسة عشر من أصل 19 إرهابيا من القاعدة خطفوا أربع طائرات ونفذوا الهجوم بها، لكن الحكومة السعودية نفت أي ضلوع لها في الهجمات.

وقالت لجنة الحادي عشر من سبتمبر التي شكلها الكونجرس في عام 2004، إنها لم تجد “أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين مولوا بشكل فردي القاعدة.”

ضغط عائلات ضحايا 11 سبتمبر

ومع ذلك، ضغطت عائلات الضحايا من أجل المزيد من الإفصاحات، وفي العام الماضي ، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي وثيقة توضح بالتفصيل عملهم للتحقيق في الدعم اللوجستي المزعوم الذي قدمه مسؤول قنصلي سعودي وعميل استخبارات سعودي مشتبه به في لوس أنجلوس لاثنين على الأقل من الخاطفين.

وقالت منظمة عدالة 11 سبتمبر، التي تمثل الناجين وأفراد عائلاتهم من الهجمات الإرهابية في الرسالة: “إن الأمة السعودية مسؤولة إلى حد كبير عن مقتل أحبائنا وعن الهجوم المروع على أمريكا. وأنت تعرف ذلك”.

نجل ضحية يعتبر الأمر بغير المعقول

وقال “بريت إيجلسون” وهو مدافع عن المجموعة وكان والده، جون بروس إيجلسون، من بين أولئك الذين لقوا حتفهم خلال هجمات مركز التجارة العالمي، لشبكة CNN:”إن قرار استضافة البطولة “غير معقول”.

وقال في الرسالة إن القرار تسبب في “ألم وغضب عميقين” بين الناخبين ، بالنظر إلى دور السعودية المزعوم في الهجمات والدعم المادي للقاعدة ، كما أوضحت تقارير مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن الكثير من المعلومات ظهرت للضوء منذ أن نشرت لجنة الحادي عشر من سبتمبر تقريرها في عام 2004.

وطالبت المجموعة بزيارة الرئيس السابق في الأيام المقبلة لمناقشة مخاوفهم وحثه على “وقف المزيد من التعاملات مع النظام الذي كان متواطئًا في قتل أحبائنا” ، وفقًا للرسالة.