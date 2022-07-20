الرئيسيةحياتنابعد تحصين نفسها لعامين ونصف.. "كورونا" يصل آخر دولة في العالم
حياتنا

بعد تحصين نفسها لعامين ونصف.. “كورونا” يصل آخر دولة في العالم

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
آخر دولة يصل إليها فيروس كورونا watanserb.com
دولة ميكرونيزيا آخر دولة يصل إليها فيروس كورونا
- Advertisement -

وطن – تعتبر دولة ميكرونيزيا البالغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة، آخر دولة في العالم يصل إليها فيروس كورونا.

دولة ميكرونيزيا، المكونة من أرخبيل في المحيط الهادئ، تمكنت على مدار أكثر من عامين ونصف، من تجنب أي تفشٍ للفيروس بفضل عزلتها الجغرافية وضوابطها الحدودية، وفقا لموقع “الحرة“.

ولم ينشر السياح في ميكرونيزيا الفيروس، لأنهم كانوا مطالبين بالخضوع لحجر صحي صارم.

لكن كما هو الحال في العديد من دول المحيط الهادئ الأخرى هذا العام، لم تستطع تلك التدابير منع المتحور أوميكرون سريع الانتشار من الوصول إلى البلاد.

دولة ميكرونيزيا

وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، أنها علمت بوجود عدة إصابات في ولايتين من ولايات البلاد الأربع.

وقالت السلطات إنه ثبتت إصابة 25 شخصا في ولاية كوسراي بعد نقلهم إلى مستشفى محلي، معلنا كذلك عن سبع إصابات في ولاية بوهنباي.

كما طلب قادة الدولة من جميع السكان تجنب التجمعات وارتداء الكمامات طوال الوقت”.

يأتي تفشي الفيروس قبل أقل من أسبوعين من تخطيط ميكرونيزيا لإنهاء قيود الحجر الصحي، وإعادة فتح حدودها أمام العالم في الأول من أغسطس المقبل.

وخلال العام الماضي، كانت ميكرونيزيا واحدة من الدول القليلة التي تفرض على جميع مواطنيها المؤهلين تلقي اللقاح.

وهددت السلطات، بحجب التمويل عن أي مواطن أو صاحب عمل لا يتبع القواعد، ولذلك سجلت البلاد معدلات تطعيم كبيرة.

يُشار إلى أن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، كان قد حذر يوم الثلاثاء، من خريف وشتاء صعبين، وسط انتشار موجة صيفية من الإصابات بفيروس كورونا، وانخفاض عمليات مراقبة المرض في الدول الأعضاء.

ورافقت التحذير دعوة من المنظمة إلى البلدان لمعالجة الثغرات فوراً في مراقبة الجائحة وتتبعها والاستجابة لها لتجنب وفيات واضطرابات شديدة.

من جانبه، قال هانز كلوغه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا – في بيان: “في هذا الوقت من العام الماضي، تحدثت إليكم عن موجة جديدة من جائحة كورونا تجتاح المنطقة، تقودها المتحوّرة دلتا وسط رفع القيود وزيادة الاختلاط الاجتماعي”.

وأضاف: “من الواضح الآن أننا في وضع مماثل للصيف الماضي، لكن هذه المرة موجة (كوفيد-19) المستمرة مدفوعة بسلالات فرعية من المتحوّرة أوميكرون”.

وأشار إلى أن الارتفاع السريع في الإصابات مصحوبا بانخفاض مراقبة الفيروس يدفع المنظمة إلى توقع خريف وشتاء صعبين في المنطقة الأوروبية.

وطالب بإطلاق “استراتيجية كوفيد-19” لفصلي الخريف والشتاء بهدف المساعدة في الاستعداد لموجات العدوى المقبلة، وقال: “إذا انتظرنا حتى الخريف للعمل، سيكون الأوان قد فات”.

المصدرالحرة
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.. وزارة الصحة العمانية تصدر قرارات وتوصيات عاجلة

الهدهد

تشكيك بإصابة ملك المغرب محمد السادس بكورونا.. هل يغطي على أمر آخر خطير؟

الهدهد

إصابة ملك المغرب محمد السادس بفيروس كورونا.. طبيبه الخاص يكشف التفاصيل

حياتنا

مراهق ألماني يجني ثروة من “لقاح كورونا”.. لن تتخيل ماذا فعل!

الهدهد

سلطنة عمان تعلن وقف جميع التدابير الخاصة بكورونا والحياة تعود لطبيعتها

الهدهد

بيل غيتس يحذر العالم: “لم نر أسوأ ما في كورونا” ويتحدّث عن متحوّر فتاك!

حياتنا

الفشل الكلوي بعد الإصابة بكورونا .. بحث نتيجته صادمة!

حياتنا

شنغهاي.. الحجر الأكثر صرامة بالعالم جعل الناس تنتحر والحيوانات تقتل!

الهدهد

عمان تواجه كورونا ينفي شائعة اجتاحت مواقع التواصل حول القادمين من الإمارات

حياتنا

تجني 7 آلاف دولار شهريا من نشاط أثناء عملها في وظيفة بدوام كامل .. إليك الطريقة

حياتنا

أيتام استخدموا كأوعية لنقل اللقاحات .. هكذا حاربت إسبانيا الجدري!

حياتنا

في زمن كورونا .. العلماء ينجحون في تحويل الكمامات المستعملة إلى طاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا