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الكويت أسوأ وجهة للوافدين في العالم لعام 2022

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أسوأ الدول لإقامة الوافدين watanserb.com
الكويت أسوأ الدول لإقامة الوافدين
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وطن – احتلت دولة الكويت صدارة ترتيب قائمة أسوأ الوجهات لإقامة الوافدين لعام 2022، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة “InterNations” التي تتخذ من ميونخ الألمانية مقراً لها، وهي شبكة تضم أكثر من 3.6 مليون وافد.

وقالت المؤسسة إن الكويت لا تحتل المرتبة الأخيرة في استطلاع 2022 بشكل عام فحسب ، بل تحتل أيضًا المرتبة العاشرة الأدنى من كل مؤشر.

الكويت الأسوأ من حيث جودة الحياة

وأوضحت انه تم تصنيفها على أنها الأسوأ من حيث جودة الحياة وسهولة الاستقرار فيها (المرتبة 52 لكل منها): على سبيل المثال ، المغتربون غير راضين عن البيئة الطبيعية (65٪ مقابل 8٪ على مستوى العالم) ويشعرون أنهم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم علانية ( 57٪ مقابل 18٪ عالميًا). كما أنهم يرون أن السكان المحليين غير ودودين (44٪ مقابل 17٪ على مستوى العالم) ويقيمون حياتهم الاجتماعية بشكل سلبي (50٪ مقابل 26٪ عالميًا).

مؤشر العمل

وأضافت أن مؤشر العمل في الخارج (المرتبة 51) لا يبدو أفضل بكثير، لافتة إلى أن الوافدين غير راضين عن فرصهم الوظيفية (39٪ مقابل 22٪ على مستوى العالم) والتوازن بين العمل والحياة الخاصة بهم (37٪ مقابل 19٪ على مستوى العالم).

بينما تحتل الكويت المرتبة 49 في مؤشر ضروريات المغتربين ، إلا أنها تحقق أفضل أداء للتمويل الشخصي (المرتبة 45): 76٪ من الوافدين يشعرون أن دخل الأسرة المتاح لهم كافٍ أو أكثر من كافٍ لعيش حياة مريحة (مقابل 72٪ على مستوى العالم). بشكل عام ، 37٪ من الوافدين سعداء بحياتهم في الكويت.

تصنيف عام 2019

وكانت الكويت قد جاءت في صدارة ترتيب قائمة أسوأ الوجهات لإقامة الوافدين لعام 2019، وذلك من بين 64 دولة تم تصنيفها.

وشمل الاستبيان حينها أكثر من 20 ألف مغترب من 182 جنسية مختلفة، بما في ذلك المتقاعدين والطلاب والمديرين التنفيذيين والعمال المهرة، حيث طلب منهم تقييم الأماكن التي يعيشون فيها، قياساً على مجموعة متنوعة من المقاييس.

وذكرت صحيفة “تليغرام” البريطانية أن الاستطلاع استند على عدة عوامل مختلفة مثل رفاهية الحياة وسهولة التأقلم والحياة العائلية والعمل والأمور المالية وسهولة الاستقرار وتكلفة المعيشة وغيرها.

البحرين الأولى عربيا

ووفقا لتصنيف عام 2019 جاءت مملكة البحرين على رأس قائمة أفضل الوجهات العربية بالنسبة للوافدين، حيث أتت في المرتبة السابعة عالمياً،

بينما استحوذت تايوان على المرتبة الأولى عالمياً وتلتها كل من فيتنام، البرتغال، المكسيك، إسبانيا، وسنغافورة على الترتيب.

المصدرInterNations
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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