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اقتصاد

السودان.. سعر جميع العملات بالسوق السوداء وأحدث سعر للدولار بعد الهبوط

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السودان اليوم watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن– بينما شهد سعر الدولار داخل البنوك السودانية انخفاضا اليوم، الأربعاء 20 يوليو 2022، انخفضت أيضا أسعار صرف العملة الخضراء أمام الجنيه السوداني بالسوق الموازي في البلاد.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وفي ظل عدم استقرار اسعار الدولار بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم وارتباك المشهد السياسي، فإن سعر الدولار بالسوق الموازي يختلف من منطقة لأخرى في السودان، ومن تاجر لآخر.

وبحسب رصد (وطن) فقد شهد سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان انخفاضا، وجاء متوسط السعر عند 566 جنيها للشراء، و570 جنيها للبيع.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وشهد سعر الدولار داخل بنوك السودان انخفاضا عن اسعار الأمس.

ووصل سعر صرف الدولار داخل بنك الخرطوم الحكومي بالسودان، عند 564 جنيها للشراء، و568.23 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

واستقر سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء لـ615 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 577.47 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

كما استقر الجنيه الإسترليني اليوم عند سعر 680 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 678.21 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148.46 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 153.58 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، 156 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 154.18 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

ووصل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1498 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1496.41 جنيها

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022.. انخفاض كبير في البنوك

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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