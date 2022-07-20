اعتقال 17 عضوا بالكونجرس الأمريكي بينهم إلهان عمر ورشيدة طليب.. والسبب؟!

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وطن – اعتقلت شرطة الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن 17 من أعضاء الكونغرس، بينهم النائبة التقدمية إلهان عمر، والنائبة من أصل فلسطيني رشيدة طليب، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، أثناء مظاهرة ضد إلغاء حق الإجهاض أمام المحكمة العليا.

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القبض على النائبة إلهان عمر خلال تظاهرها أمام المحكمة الأمريكية العليا دعماً لحق الإجهاض .

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تعليق :

إلهان عمر تكذب ، هي من قامت بنشر الفيديو ولم تعتقل ، أرادت إثارة الموضوع واضافة زخم أكبر على أنها اعتقلت . pic.twitter.com/J8VytimgJ1 — حسين الغاوي (@halgawi) July 19, 2022

وذكرت شرطة الكابيتول في بيان: “لقد أوقفنا في المجموع 35 شخصاً 17 عضواً في الكونغرس”.

وأوضحت أنّها أمرت المتظاهرين بإخلاء الشارع الواقع بين مبنى الكابيتول والمحكمة العليا، لكنّ بعضا منهم رفضوا الامتثال لأوامرها، وبعد أن وجّهت إلى هؤلاء ثلاثة إنذارات قامت بتوقيفهم.

UPDATE: We made a total of 34 arrests for Crowding, Obstructing or Incommoding (DC Code § 22–1307). That arrest number includes 16 Members of Congress. — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) July 19, 2022

وقالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر في تغريدة على “تويتر”، إنّ شرطة الكابيتول أوقفتها خلال مشاركتها في “عصيان مدني”.

وأضافت عمر التي تعتبر مع أوكازيو كورتيز من رموز الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي: “سأفعل كلّ ما بوسعي لدقّ ناقوس الخطر بشأن الاعتداء على حقوقنا الإنجابية”.

Today I was arrested in a civil disobedience action at the Supreme Court to protest Roe v Wade getting overturned and the assault on reproductive rights across the country. I will do whatever it takes, including putting my body on the line, to protect our fundamental rights. pic.twitter.com/iVMizylQ2Q — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) July 19, 2022

في السياق، قال مكتب طليب، إن شرطة الكابيتول هيل اقتادت ممثلة ولاية ميشيغان بعد مشاركتها في مظاهرة للتجمع النسائي الديمقراطي ضد إلغاء حق الإجهاض.

وأضاف في بيان: “العصيان المدني هو جزء من تاريخنا وكفاحنا من أجل التغيير”.

ودعت طليب، إلى تقنين حق الإجهاض في القانون الاتحادي وتوسيع نطاق المحكمة العليا لتخفيف نفوذ القضاة، وغالبيتهم من المحافظين.

وأفاد مكتب البرلمانية ألما آدامز، بأنه تم اعتقالها على يد شرطة الكابيتول هيل، كما أكد مساعدو عمر اعتقال النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، وقالوا في بيان إنها ستبذل كل الجهود لدق ناقوس الخطر بشأن الاعتداءات على حقوق الإنجاب.

وأظهر مقطع فيديو الشرطة وهي تقود النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وذراعيها خلف ظهرها، ولم تكن الأصفاد ظاهرة.

اعتقال عدد من المشرعين الديموقراطيين أثناء مظاهرة وعصيان مدني أمام المحكمة العليا على خلفية قرارها المتعلق بحق الإجهاض. إلهان عمر كانت من بين النواب المعتقلين.

pic.twitter.com/I5KItEFrON — Biesan Abu-Kwaik بيسان أبو كويك (@BiesanAK) July 19, 2022

وأصدرت النائبة كارولين مالوني من ولاية نيويورك، بيانا قالت فيه إنه لا توجد ديمقراطية إذا لم تكن هناك حرية للنساء في أجسادهن، والقرارات المتعلقة بصحتهن، خاصة في قضية الإنجاب.

يأتي هذا فيما حذرت الشرطة من أنها ستتخذ المزيد من الإجراءات، وقالت إنه من المخالف للقانون منع حركة المرور، وقالت إنها بدأت في الاعتقالات بسبب عدم استجابة العديد من المتظاهرين للتحذيرات.

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت 34 شخصاً من بينهم 16 من أعضاء الكونغرس، كما أفادت بأنه تم الإفراج عن عضوات الكونغرس بعد وقت قصير من الاعتقال.

إلغاء قانون حق الإجهاض

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد ألغت في نهاية حزيران/يونيو، الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة.

هذا القرار أعاد الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

يشار إلى أنه في 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية “رو ضدّ ويد” حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

إلا أن أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة ألغت هذا القرار، وبالتالي فإنّ الحقّ في الإجهاض لم يعد مكرّساً في الدستور الفدرالي بل يختلف من ولاية إلى أخرى.