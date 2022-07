اعتقال 17 عضوا بالكونجرس الأمريكي بينهم إلهان عمر ورشيدة طليب.. والسبب؟!

وطن – اعتقلت شرطة الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن 17 من أعضاء الكونغرس، بينهم النائبة التقدمية إلهان عمر، والنائبة من أصل فلسطيني رشيدة طليب، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، أثناء مظاهرة ضد إلغاء حق الإجهاض أمام المحكمة العليا.

وذكرت شرطة الكابيتول في بيان: “لقد أوقفنا في المجموع 35 شخصاً 17 عضواً في الكونغرس”.

وأوضحت أنّها أمرت المتظاهرين بإخلاء الشارع الواقع بين مبنى الكابيتول والمحكمة العليا، لكنّ بعضا منهم رفضوا الامتثال لأوامرها، وبعد أن وجّهت إلى هؤلاء ثلاثة إنذارات قامت بتوقيفهم.

UPDATE: We made a total of 34 arrests for Crowding, Obstructing or Incommoding (DC Code § 22–1307).

وقالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر في تغريدة على “تويتر”، إنّ شرطة الكابيتول أوقفتها خلال مشاركتها في “عصيان مدني”.

وأضافت عمر التي تعتبر مع أوكازيو كورتيز من رموز الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي: “سأفعل كلّ ما بوسعي لدقّ ناقوس الخطر بشأن الاعتداء على حقوقنا الإنجابية”.

Today I was arrested in a civil disobedience action at the Supreme Court to protest Roe v Wade getting overturned and the assault on reproductive rights across the country.

I will do whatever it takes, including putting my body on the line, to protect our fundamental rights. pic.twitter.com/iVMizylQ2Q

— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) July 19, 2022