ارتفاع نسبة شراء الأجانب للمنازل في تركيا إلى 81% خلال حزيران الماضي

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وطن – كشفت هيئة الإحصاء التركية عن ارتفاع حجم بيع العقارات للأجانب في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 81.8 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت الهيئة في بيان لها، الثلاثاء، إن شهر حزيران/تموز الماضي سجل بيع 8 آلاف و630 وحدة سكنية للأجانب في عموم البلاد حسب موقع “الأناضول“.

المواطنون الروس يتصدرون

وبحسب الأرقام المعلنة في بيان الهيئة، فقد تصدر المواطنين الروس قائمة شراء العقارات بـ 1887 وحدة سكنية، ثم الإيرانيين بـ 987، والعراقيين 807.

كما كشف بيان الهيئة، بأن تركيا شهدت عموما بيع 150 ألفا و509 وحدات سكنية، بزيادة 22.6 بالمئة مقارنة بمايو/ أيار الماضي. وبنسبة 11.7 بالمئة مقارنة بيونيو العام الماضي.

وبناءً على بيانات معهد الإحصاء، حصلت إسطنبول على أعلى حصة في مبيعات المنازل حيث بلغت 27 ألفاً و998 من مبيعات المنازل بنسبة زيادة 18.6 في المئة.

وتبعتها أنقرة بـ 13 ألفاً و303 من مبيعات المنازل وحصة 8.8 في المئة، وإزمير بـ 8 آلاف و243 مبيعاً وحصة 5.5 في المئة.

وأما الولايات التي سجلت أقل عدد من مبيعات المنازل فكانت هكاري بـ 40 منزلاً وأرداهان بـ 44 منزلاً وبايبورت بـ 90 منزلاً على التوالي.

إسطنبول تحتل المركز الأول في تملك الأجانب

واحتلت إسطنبول أيضا المركز الأول بمبيعات المنازل للأجانب البالغ عددها 3 آلاف و906 منزلاً، تليها أنطاليا بمبيعات ألفين و534 منزلاً، ومرسين بـ 428 منزلاً على التوالي.

كما أظهر البيان، ارتفاع مبيعات المساكن في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران بنسبة 31.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغت 726 ألفاً و398 منزلاً.