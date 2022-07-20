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اقتصاد

ارتفاع نسبة شراء الأجانب للمنازل في تركيا إلى 81% خلال حزيران الماضي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
بيع العقارات للأجانب watanserb.com
ارتفاع حجم بيع العقارات للأجانب في تركيا
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وطن – كشفت هيئة الإحصاء التركية عن ارتفاع حجم بيع العقارات للأجانب في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 81.8 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت الهيئة في بيان لها، الثلاثاء، إن شهر حزيران/تموز الماضي سجل بيع 8 آلاف و630 وحدة سكنية للأجانب في عموم البلاد حسب موقع “الأناضول“.

المواطنون الروس يتصدرون

وبحسب الأرقام المعلنة في بيان الهيئة، فقد تصدر المواطنين الروس قائمة شراء العقارات بـ 1887 وحدة سكنية، ثم الإيرانيين بـ 987، والعراقيين 807.

كما كشف بيان الهيئة، بأن تركيا شهدت عموما بيع 150 ألفا و509 وحدات سكنية، بزيادة 22.6 بالمئة مقارنة بمايو/ أيار الماضي. وبنسبة 11.7 بالمئة مقارنة بيونيو العام الماضي.

وبناءً على بيانات معهد الإحصاء، حصلت إسطنبول على أعلى حصة في مبيعات المنازل حيث بلغت 27 ألفاً و998 من مبيعات المنازل بنسبة زيادة 18.6 في المئة.

وتبعتها أنقرة بـ 13 ألفاً و303 من مبيعات المنازل وحصة 8.8 في المئة، وإزمير بـ 8 آلاف و243 مبيعاً وحصة 5.5 في المئة.

وأما الولايات التي سجلت أقل عدد من مبيعات المنازل فكانت هكاري بـ 40 منزلاً وأرداهان بـ 44 منزلاً وبايبورت بـ 90 منزلاً على التوالي.

إسطنبول تحتل المركز الأول في تملك الأجانب

واحتلت إسطنبول أيضا المركز الأول بمبيعات المنازل للأجانب البالغ عددها 3 آلاف و906 منزلاً، تليها أنطاليا بمبيعات ألفين و534 منزلاً، ومرسين بـ 428 منزلاً على التوالي.

كما أظهر البيان، ارتفاع مبيعات المساكن في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران بنسبة 31.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغت 726 ألفاً و398 منزلاً.

المصدرالأناضول
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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