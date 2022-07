أول رد سعودي رسمي وحازم على دخول مراسل “القناة 13” الإسرائيلية للحرم

وطن – كشف مصدر في النيابة العامة السعودية، بأن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب امر بتشكيل فريق للتحقيق في دخول مراسل القناة 13 العبرية للمشاعر المقدسة والحرم، والتي لا يجوز دخولها لغير المسلمين.

وقال المصدر في النيابة العامة وفقا لما نقلته صحيفة “سبق” السعودية، أنه بناءً على توثيق وحدة الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر محتواه تجول مراسل القناة “13” العبرية جيل تماري في مدينة مكة المكرمة فقد أصدر النائب العام أمراً بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق ومحاسبة من سهّل له عملية الدخول بدون تصريح واتخاذ الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات.

أثار تقرير مصور بثته القناة “13” العبرية، يظهر فيه مراسلها “جيل تماري” داخل مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة والمسجد النبوي بالمدينة، غضبا كبيرا، حيث اعتبرت القناة هذا العمل إنجازًا صحفيا لها تفاخرت به، وسط غضب واسع بين ناشطين سعوديين طالبوا بمحاسبة المسؤول عن هذا الأمر.

وتمكن الصحفي اليهودي “تماري” من دخول مكة المكرمة، وإعداد تقريرٍ مصورٍ من هناك، شمل مشاهد عديدة ومنها: برج الساعة، مطل على الحرم المكي، مجسم المصحف في مدخل مكة، مكان مبيت الحجاج في منى، طرقات المدينة وغيرها.

كما تواجد في منطقة عرفة، وصعد قمة جبل عرفات، وصوّر جموع المسلمين وتحدث بالعبرية هناك، دون أن يلحظه أي أحد.

وقال “تماري” في التقرير: “كان من الواضح لي أن زيارة مكة والتجول فيها مستحيل، إذ لا يمكن ابدًا الدخول إليها، لكني نجحت بإيجاد الشخص المناسب، الذي كان مستعدًا للمخاطرة، وإدخالي إلى مكة”.

ومنعًا لكشف هوية الشخص الذي رافق “تماري”، فقد أُخفي وجهه وصوته الحقيقيّ خلال التقرير، وتمكّنا معًا من اجتياز الحاجز الشرطي السعودي، ولم يكتشف الشرطي السعودي عند الحاجز أن هناك إسرائيليًا داخل المركبة، وسمح لهما بدخول مكة، حسب التقرير.

وقال “تماري”: “الحلم تحقق، ولم يحدث أن تحدث شخص بالعبرية هنا سابقًا”.

وأمام تصاعد وتيرة الجدل، كتبت “القناة 13” في حسابها عبر “تويتر”، إن “زيارة محرر الشؤون الخارجية لمكة المكرمة لن تأتي للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية”.

وأضافت: “نحن في أخبار القناة 13 نعبر عن اعتذارنا وأسفنا إن شعر أحد بالغضب بسبب هذه الزيارة”.

وقالت القناة: “نحن في أخبار القناة 13 نعتبر أن المعرفة والتعرف على الأماكن الهامة من مصدر أول هي في غاية الأهمية”.

في حين علّق مراسل القناة على الجدل، بقوله: “أود أن أكرر أن هذه الزيارة إلى مكة لم يكن القصد منها الإساءة للمسلمين أو أي شخص آخر. إذا شعر أي شخص بالإساءة من هذا الفيديو، فأنا أعتذر بشدة. كان الغرض من هذا المسعى برمته هو إبراز أهمية مكة وجمالها”.

واعتبر أن زيارته سمحت “للكثير من الناس برؤية، للمرة الأولى، مكانًا مهمًا جدًا لإخواننا وأخواتنا المسلمين وللتاريخ البشري”.

Disclaimer: I would like to reiterate that this visit to Mecca was not intended to offend Muslims, or any other person. If anyone takes offense to this video, I deeply apologize. The purpose of this entire endeavor was to showcase the importance of Mecca and the beauty

— גיל תמרי (@tamarygil) July 19, 2022