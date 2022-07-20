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الهدهد

أول رد سعودي رسمي وحازم على دخول مراسل “القناة 13” الإسرائيلية للحرم

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
دخول مراسل قناة عبرية إلى الحرم watanserb.com
مراسل القناة 13 العبرية يتجول في الحرم المكي وغيره من المشاعر المقدسة
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وطن – كشف مصدر في النيابة العامة السعودية، بأن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب امر بتشكيل فريق للتحقيق في دخول مراسل القناة 13 العبرية للمشاعر المقدسة والحرم، والتي لا يجوز دخولها لغير المسلمين.

وقال المصدر في النيابة العامة وفقا لما نقلته صحيفة “سبق” السعودية، أنه بناءً على توثيق وحدة الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر محتواه تجول مراسل القناة “13” العبرية جيل تماري في مدينة مكة المكرمة فقد أصدر النائب العام أمراً بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق ومحاسبة من سهّل له عملية الدخول بدون تصريح واتخاذ الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات.

أثار تقرير مصور بثته القناة “13” العبرية، يظهر فيه مراسلها “جيل تماري” داخل مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة والمسجد النبوي بالمدينة، غضبا كبيرا، حيث اعتبرت القناة هذا العمل إنجازًا صحفيا لها تفاخرت به، وسط غضب واسع بين ناشطين سعوديين طالبوا بمحاسبة المسؤول عن هذا الأمر.

وتمكن الصحفي اليهودي “تماري” من دخول مكة المكرمة، وإعداد تقريرٍ مصورٍ من هناك، شمل مشاهد عديدة ومنها: برج الساعة، مطل على الحرم المكي، مجسم المصحف في مدخل مكة، مكان مبيت الحجاج في منى، طرقات المدينة وغيرها.

كما تواجد في منطقة عرفة، وصعد قمة جبل عرفات، وصوّر جموع المسلمين وتحدث بالعبرية هناك، دون أن يلحظه أي أحد.

وقال “تماري” في التقرير: “كان من الواضح لي أن زيارة مكة والتجول فيها مستحيل، إذ لا يمكن ابدًا الدخول إليها، لكني نجحت بإيجاد الشخص المناسب، الذي كان مستعدًا للمخاطرة، وإدخالي إلى مكة”.

ومنعًا لكشف هوية الشخص الذي رافق “تماري”، فقد أُخفي وجهه وصوته الحقيقيّ خلال التقرير، وتمكّنا معًا من اجتياز الحاجز الشرطي السعودي، ولم يكتشف الشرطي السعودي عند الحاجز أن هناك إسرائيليًا داخل المركبة، وسمح لهما بدخول مكة، حسب التقرير.

وقال “تماري”: “الحلم تحقق، ولم يحدث أن تحدث شخص بالعبرية هنا سابقًا”.

القناة 13 الإسرائيلية تعتذر

وأمام تصاعد وتيرة الجدل، كتبت “القناة 13” في حسابها عبر “تويتر”، إن “زيارة محرر الشؤون الخارجية لمكة المكرمة لن تأتي للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية”.

وأضافت: “نحن في أخبار القناة 13 نعبر عن اعتذارنا وأسفنا إن شعر أحد بالغضب بسبب هذه الزيارة”.

وقالت القناة: “نحن في أخبار القناة 13 نعتبر أن المعرفة والتعرف على الأماكن الهامة من مصدر أول هي في غاية الأهمية”.

مراسل القناة جيل تماري يبرر

في حين علّق مراسل القناة على الجدل، بقوله: “أود أن أكرر أن هذه الزيارة إلى مكة لم يكن القصد منها الإساءة للمسلمين أو أي شخص آخر. إذا شعر أي شخص بالإساءة من هذا الفيديو، فأنا أعتذر بشدة. كان الغرض من هذا المسعى برمته هو إبراز أهمية مكة وجمالها”.

واعتبر أن زيارته سمحت “للكثير من الناس برؤية، للمرة الأولى، مكانًا مهمًا جدًا لإخواننا وأخواتنا المسلمين وللتاريخ البشري”.

موجة غضب عارمة 

وقوبل خبر دخول الصحفي الإسرائيلي إلى مكة وصعوده جبل عرفات، بردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل في السعودية، واصفين ما جرى بأنه “وقاحة صريحة وخرق للقوانين السعودية”.

فيما تساءل آخرون عن أسباب تجول صحفي إسرائيلي في مكة، قبل أن يتعجبوا عن كيفية دخول هذا الصحفي الإسرائيلي إلى المدينة.

وطالب آخرون بإخراج وصاية الحرم من السلطات السعودية.

ليست الزيارة الأولى لمراسلين إسرائيليين

وزيارة “تماري” إلى المملكة، ليست الأولى أو الوحيدة لمراسلين إسرائيليين، ففي مطلع يوليو/تموز الجاري، أعلن مراسل “القناة 13” العبرية “ألون بن دافيد”، عن إجرائه زيارة سرية إلى السعودية.

وظهر الإعلامي الإسرائيلي في المقطع وهو يتوضأ ويدخل إلى أحد المساجد في المملكة.

كما نشرت قناة “I 24” العبرية، لقطات لأحد مراسليها في داخل أحد مساجد العاصمة الرياض.

يأتي ذلك في غضون تقارب إسرائيلي سعودي، وسط تصريحات إسرائيلية عن مساعي لتشكيل تحالف دفاعي جوي بين إسرائيل ودول خليجية برعاية أمريكية.

بينما نفى وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان”، السبت الماضي، أن يكون سماح المملكة للطائرات الإسرائيلية بعبور الأجواء السعودية، خطوة للتطبيع بين البلدين.

المصدرصحيفة سبق + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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