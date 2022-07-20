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اقتصاد

أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في أسبوعين وسط 3 مخاوف

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
أسعار النفط watanserb.com
ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في أسبوعين
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وطن – سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 1%، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف متعلقة بنقص المعروض ، وضعف الدولار، فضلا عن ركود محتمل بسبب إجراءات مواجهة التضخم القائمة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.08 دولار أو 1% إلى 107.35 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق الرابع من يوليو / تموز. وفقا لموقع cnbcarabia.

في الوقت نفسه، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بحوالي 1.62 دولار أو 1.6% مسجلاً 104.22 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ جلسة الثامن من يوليو.

وتزامن مع ارتفاع أسعار النفط تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الأخرى.

وتلقت أسعار الخام دعماً من المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع المركزي الأوروبي الذي سُيعقد يوم الخميس وسط توقعات بتنفيذ أول عملية لزيادة الفائدة منذ 11 عاماً.

وتأرجحت أسعار الخام في المدة الأخيرة بين المخاوف بشأن الإمدادات، إذ أدت العقوبات الغربية على الخام الروسي وإمدادات الوقود بسبب الصراع في أوكرانيا إلى تعطيل التدفقات التجارية إلى شركات التكرير والمستخدمين النهائيين.

تزامن مع ذلك مخاوف من أن جهود المصارف المركزية لترويض التضخم المتزايد قد تؤدي إلى ركود اقتصادي من شأنه أن يخفض الطلب على الوقود في المستقبل.

ويقول خبراء إن هناك عدم توازن أساسي بين العرض والطلب محدود كما كان دائمًا، وسط توقعات بأن تكون أسعار النفط ربما تكون قد بلغت ذروتها.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أجرى قبل أيام، زيارة مهمة للمملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر للنفط، على أمل إبرام اتفاق بشأن زيادة إنتاج النفط لترويض أسعار الوقود.

ومع ذلك، فإن السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، لم تعطِ تأكيدات واضحة بتأمين زيادة الإنتاج.

المصدرcnbcarabia
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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