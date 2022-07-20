الرئيسيةالهدهد"أردوغان" يهين "بوتين" ويرد الإهانة التي تعرض لها في موسكو عام 2020...
الهدهد

“أردوغان” يهين “بوتين” ويرد الإهانة التي تعرض لها في موسكو عام 2020 (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اردوغان يهين بوتين watanserb.com
الرئيس الروسي بوتين في انتظار نظيره التركي اردوغان
- Advertisement -

وطن – يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعرف عنه في الغرب بأنه يجيد اقتناص الفرص قد تمكن من رد الإهانة السابقة التي تعرض لها في روسيا في مارس/آذار 2020.

وفي هذا السياق، نشرت الصحفية الأمريكية في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية “جوسي كرم” مقطع فيديو يظهر انتظار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل انعقاد الاجتماع الثنائي خلال زيارتهما لإيران أمس، الثلاثاء.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ترك الرئيس التركي “أردوغان” نظيره الروسي “بوتين” ينتظره لمدة دقيقة قبل أن يدخل عليه لبدء الاجتماع.

وبحسب الفيديو فقد بدت علامات الارتباك والإحراج واضحة على وجه الرئيس الروسي “بوتين” الذي وقف منتظرا أمام الصحفيين.

واعتبرت “جوسي” ما حدث بأنه “مكافأة رائعة لأردوغان الذي أهانه بوتين في عام 2020 لأنه جعله ينتظر دقيقتين في لعبة قوة في روسيا.”

الفيديو متعمد

ولفتت إلى أن ما حدث أمر متعمد خاصة وأن من قام بتصويره ونشره وكالة الانباء التركية “الأناضول” والتي تعمدت التصوير عن قرب وأظهرت ملامح “بوتين” خلال انتظاره “أردوغان”.

يشار إلى أنه خلال زيارة “أردوغان” لموسكو في مارس/آذار 2020 انتظر “أردوغان” والوفد المرافق له لمدة دقيقة و59 ثانية، قبل أن يستقبلهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورأى معلقون وقتها، أن علامات الغضب كانت واضحة على وجه أردوغان، مُعتبرين أنها “إهانة متعمدة” للرئيس التركي.

رد أردوغان على إهانته في روسيا

وفي تعليقه على الفيديو حينها، قال أردوغان إن انتشار الفيديو بهذه الطريقة مجرد “محاولة تضليل إعلامية”، موضحا أنه لا يمكن التضحية بالعلاقات بين البلدين بسببها.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن نشر الإعلام الروسي تلك المشاهد جاء بطريقة “قليلة الاحترام”، واصفا هذا التصرف بالدعاية السوداء.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وإيران وتركيا ملتزمة بمواصلة الجهود الرامية إلى عودة الوضع في سوريا إلى “طبيعته”.

وأضاف، عقب اجتماعه مع زعيمي تركيا وإيران في طهران، أن الدول الثلاث اتفقت على مواصلة المشاورات بشأن سوريا.

بوتين يشكر أردوغان على وساطته في تصدير الحبوب الأوكرانية

كما أعلن بوتين إحراز تقدم في المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مقدما الشكر لنظيره التركي.

وقال في تصريحات نشرها الكرملين “بفضل وساطتكم، أحرزنا تقدما.. لم تحل كل المسائل بعد، هذا صحيح، لكن هناك حركة وهذا أمر جيد”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

“أردوغان” الأكثر شعبية بين العرب.. ما ترتيب “ابن زايد” و”ابن سلمان”؟!

الهدهد

نظارة أردوغان الباهظة تثير جدلا في تركيا.. أحدهم حاول شراءها فكانت الصدمة

تقارير

تقرير: مزاعم عن هجوم وتجسس سوري على رحلة أردوغان إلى إيران

تقارير

وفاة بوتين العام المقبل.. هل تصدق نبوءات “العرافين” في روسيا؟

حياتنا

خرائط جوجل تكشف قصر بوتين السري وما بداخله (شاهد)

الهدهد

خطوبة في القصر الرئاسي.. “أردوغان” يشهد خطبة نائبه فؤاد أقطاي على مستشارته هميرة شاهين (شاهد)

الهدهد

“بوتين” يصدر مرسوما لتسهيل منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين

تقارير

تقرير بريطاني: بوتين يستعد لتجويع ملايين السوريين بخطة “شيطانية”

تقارير

لغز “أنجح جاسوس في العالم” .. ساعد بوتين في الاستيلاء على السلطة وغذى أسرار أمريكا إلى روسيا

الهدهد

مزاح “أردوغان” يصدم رئيس الوزراء البريطاني وتدخل سريع من “بايدن” للتهدئة (شاهد)

الهدهد

تجارة الدم.. الأسد يبيع فوسفات سوريا إلى “داعم مجازره” (تحقيق)

الهدهد

بايدن مُتذبْذب بشأن لقائه محمد بن سلمان وسؤال على الهواء أحرجه (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا