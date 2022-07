“أردوغان” يهين “بوتين” ويرد الإهانة التي تعرض لها في موسكو عام 2020 (شاهد)

وطن – يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعرف عنه في الغرب بأنه يجيد اقتناص الفرص قد تمكن من رد الإهانة السابقة التي تعرض لها في روسيا في مارس/آذار 2020.

وفي هذا السياق، نشرت الصحفية الأمريكية في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية “جوسي كرم” مقطع فيديو يظهر انتظار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل انعقاد الاجتماع الثنائي خلال زيارتهما لإيران أمس، الثلاثاء.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ترك الرئيس التركي “أردوغان” نظيره الروسي “بوتين” ينتظره لمدة دقيقة قبل أن يدخل عليه لبدء الاجتماع.

وبحسب الفيديو فقد بدت علامات الارتباك والإحراج واضحة على وجه الرئيس الروسي “بوتين” الذي وقف منتظرا أمام الصحفيين.

Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP

واعتبرت “جوسي” ما حدث بأنه “مكافأة رائعة لأردوغان الذي أهانه بوتين في عام 2020 لأنه جعله ينتظر دقيقتين في لعبة قوة في روسيا.”

It’s also a sweet payback for Erdogan who in 2020 was humiliated by Putin as he made him wait 2 minutes in a power game play in Russia.

2022 in Iran, many tables have turned

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 19, 2022