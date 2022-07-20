“أردوغان” يهين “بوتين” ويرد الإهانة التي تعرض لها في موسكو عام 2020 (شاهد)

- Advertisement -

وطن – يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعرف عنه في الغرب بأنه يجيد اقتناص الفرص قد تمكن من رد الإهانة السابقة التي تعرض لها في روسيا في مارس/آذار 2020.

وفي هذا السياق، نشرت الصحفية الأمريكية في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية “جوسي كرم” مقطع فيديو يظهر انتظار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل انعقاد الاجتماع الثنائي خلال زيارتهما لإيران أمس، الثلاثاء.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ترك الرئيس التركي “أردوغان” نظيره الروسي “بوتين” ينتظره لمدة دقيقة قبل أن يدخل عليه لبدء الاجتماع.

وبحسب الفيديو فقد بدت علامات الارتباك والإحراج واضحة على وجه الرئيس الروسي “بوتين” الذي وقف منتظرا أمام الصحفيين.

Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP — Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 19, 2022

واعتبرت “جوسي” ما حدث بأنه “مكافأة رائعة لأردوغان الذي أهانه بوتين في عام 2020 لأنه جعله ينتظر دقيقتين في لعبة قوة في روسيا.”

It’s also a sweet payback for Erdogan who in 2020 was humiliated by Putin as he made him wait 2 minutes in a power game play in Russia. 2022 in Iran, many tables have turned — Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 19, 2022

الفيديو متعمد

ولفتت إلى أن ما حدث أمر متعمد خاصة وأن من قام بتصويره ونشره وكالة الانباء التركية “الأناضول” والتي تعمدت التصوير عن قرب وأظهرت ملامح “بوتين” خلال انتظاره “أردوغان”.

p.s. Not a small thing that video is shot with close ups on Putin’s face by Turkey’s Gov news agency Anadolu (AA) — Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 19, 2022

يشار إلى أنه خلال زيارة “أردوغان” لموسكو في مارس/آذار 2020 انتظر “أردوغان” والوفد المرافق له لمدة دقيقة و59 ثانية، قبل أن يستقبلهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورأى معلقون وقتها، أن علامات الغضب كانت واضحة على وجه أردوغان، مُعتبرين أنها “إهانة متعمدة” للرئيس التركي.

*🎥شاهدوا ماذا فعل بوتين بأردوغان والوفد المرافق له. روسيا تعمدت إهانة أردوغان…و نشر هذا الفيديو من كواليس استقبال أردوغان الذي انتظر واقفًا السماح له بالدخول ولقاء الزعيم الروسي حتى تعب من الوقوف وجلس. pic.twitter.com/w0SqLOoQKX — عبد العزيز الخميس (@alkhames) March 9, 2020

رد أردوغان على إهانته في روسيا

وفي تعليقه على الفيديو حينها، قال أردوغان إن انتشار الفيديو بهذه الطريقة مجرد “محاولة تضليل إعلامية”، موضحا أنه لا يمكن التضحية بالعلاقات بين البلدين بسببها.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن نشر الإعلام الروسي تلك المشاهد جاء بطريقة “قليلة الاحترام”، واصفا هذا التصرف بالدعاية السوداء.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وإيران وتركيا ملتزمة بمواصلة الجهود الرامية إلى عودة الوضع في سوريا إلى “طبيعته”.

وأضاف، عقب اجتماعه مع زعيمي تركيا وإيران في طهران، أن الدول الثلاث اتفقت على مواصلة المشاورات بشأن سوريا.

بوتين يشكر أردوغان على وساطته في تصدير الحبوب الأوكرانية

كما أعلن بوتين إحراز تقدم في المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مقدما الشكر لنظيره التركي.

وقال في تصريحات نشرها الكرملين “بفضل وساطتكم، أحرزنا تقدما.. لم تحل كل المسائل بعد، هذا صحيح، لكن هناك حركة وهذا أمر جيد”.