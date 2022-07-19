5 ألعاب مخفية يمكنك لعبها مع الأصدقاء على واتساب.. تعرف عليها

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وطن– يحتوي تطبيق واتساب على مجموعة واسعة من الألعاب المخفية، وعلى الرغم من أنها ليست مدمجة في التطبيق، إلا أنه من السهل العثور عليها.

في هذا الإطار، استعرضت صحيفة ذا صن البريطانية 5 ألعاب يمكنك لعبها مع الأصدقاء على واتساب.

لعبة تيك تاك تو

لعبة تيك تاك تو هي لعبة يتنافس فيها لاعبان لإكمال صف أو عمود أو قطري إما بثلاث نقاط أو ثلاث نقاط X.

يتناوب المتسابقون على رسم أي شيء أو تقاطع في مساحات شبكة من تسعة مربعات.

يمكنك لعب هذه اللعبة مع صديق على واتساب- أو أي تطبيق مراسلة آخر – باستخدام الرموز التعبيرية.

ابدأ ببساطة بشبكة من تسعة مربعات بيضاء منظمة في ثلاثة صفوف وأعمدة.

في المنعطف الأول، يجب عليك أنت أو صديقك نسخ الشبكة ولصقها في مربع النص الخاص بهم واستبدال أحد المربعات البيضاء بحرف O أو X.

يمكن للاعب التالي بعد ذلك نسخ تلك الشبكة ولصقها وإضافة العداد الخاص به وما إلى ذلك.

لعبة أين الرقم



يقوم هنا الاعب بإرسال نص إلى صديقه به عشرات من رقم واحد، ومعهم رقم مختلف في مكان ما ويعطيه بعد ذلك مهلة زمنية لتحديد الرقم المختلف.

تعمل اللعبة بشكل أفضل باستخدام الأرقام التي تبدو متشابهة على غرار “8” و “9”، أو “2” و “5”.

لعبة الرموز التعبيرية

يتحدى هذا الاختبار اللاعبين لتخمين عناوين الأفلام من سلسلة من الرموز التعبيرية.

بعض سلاسل الرموز التعبيرية توضح العنوان، بينما يحتوي البعض الآخر على أدلة مشهورة من الأفلام.

لعبة اعثر على النمر المخفي

يحب الجميع اللغز البصري الجيد، وهذا يتحداك للعثور على النمر الخفي في الصورة أعلاه.

قد يبدو الأمر بسيطا، لكنه أصعب مما يبدو لأول مرة، فيما يمكن العثور على عبارة “النمر الخفي” محفورة في خطوط القط الكبير.

لعبة اختبار الخزان

بالنسبة لهذا التحدي، تحتاج إلى معرفة خزان المياه الذي سيمتلئ أولاً.

الجواب هو الخزان الأول الذي يمتلئ أولاً لأنه يتلقى الماء باستمرار.

وعندما يصبح الخزان رقم 1 ممتلئا تماما، ستمتلئ الخزانات الأخرى إلى الأعلى.