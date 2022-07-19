هل يزيد الملح من خطر الموت المبكر؟ دراسة تجيب

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وطن- نشر موقع “healthsots” دراسة جديدة نشرتها مجلة القلب الأوروبية مفادها أن الأشخاص الذين يضيفون الملح إلى طعامهم هم أكثر عرضة للموت المبكر بنسبة 28٪ مقارنة بالأشخاص الذين يتناولوا الملح بإعتدال.

وأشارت الدراسة إلى أن الرجال الذين بلغوا من العمر 50 عامًا ويضيفون الملح إلى طعامهم يفقدون من حياتهم بمعدل 1.5 عام، بينما تخسر النساء في نفس العمر اللواتي تناولن ملحا إضافيا من حياتهن بنحو 2.28 عاما.



وقد ذكرت الدراسة، التي شملت أكثر من 500 ألف بريطاني، أن “النتائج الخاصة بالوفيات المبكرة تشير إلى أن زيادة مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب المرتبطة بزيادة تواتر إضافة الملح إلى الأطعمة يمكن أن تعزى جزئيا إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المرتبطة بالسرطان”.

إذن كيف تقلل من استهلاك الملح في الطعام؟

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تقليل استهلاك الملح والتي من أبرزها:

تجنب إضافة الملح الزائد أثناء طهي الطعام.

لا تضع أبدا علبة الملح على الطاولة التي تتناول عليها الطعام.

سواء كانت وجبات خفيفة مالحة أو أطعمة مثل المخللات ورقائق البطاطس، فقط قلل من استهلاكها.

حاول تناول أطعمة تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، سوف يساعدك هذا في التحكم في تناول الملح.

اختر الأطعمة الطازجة أو غير المصنعة أو المعالجة بالحد الأدنى لأن الأطعمة المصنعة والمعلبة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم بسبب وجود المواد الحافظة.

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التوابل مثل صودا الخبز والصلصات والكاتشب والجبن المطبوخة غنية بالملح، وبالتالي تزيد من ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم إذا أضفتها إلى طعامك.

تجنب الملح واستخدم بدلا من ذلك الليمون والتوابل والتوابل الأخرى لإضفاء نكهة على طعامك و بهذه الطريقة لن تحتاج إلى إضافة المزيد من الملح في طعامك.

كما ينصح الخبراء بتناول الأطعمة أو الوجبات التي تحتوي على كمية قليلة من الملح حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى عيش حياة صحية في المستقبل.