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هذا ما فعله “أفيف كوخافي” على قبر الملك الحسن الثاني بالمغرب (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
أفيف كوخافي في المغرب watanserb.com
أفيف كوخافي في المغرب
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وطن- على وقع النشيد الإسرائيلي والسجاد الأحمر المغربي، بدأت مراسم زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي “أفيف كوخافي” التي أعلن عنها منذ أيام كأول زيارة له إلى المغرب.

وأظهر مقطع فيديو “كوخافي” وهو يترجل من سيارته ويقوم بمصافحة ضباط مغاربة كبار بمرافقة وزير الدفاع المغربي، ويستعرضان صفاً من الجنود وهم يرفعون بنادقهم إلى الأعلى.

وذلك قبل أن يتوجها إلى قاعة تضم قبر الملك الراحل الحسن الثاني، ويضع “كوخافي” إكليل من الزهور نيابة عن “جيش الاحتلال ودولة إسرائيل”.

وتأتي زيارة “كوخافي” في أعقاب زيارة وزير الأمن “بيني غانتس” في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وتوقيعه اتفاقية تعاون أمني علنية في سابقة على مستوى البلدين.

وبحسب مصادر أمنية، فإن إقامة علاقات أمنية مع المغرب هو أمر له قيمته الإستراتيجية ولا تنحصر في كونها مجرد زيارة رمزية.

مجالات تعاون عسكرية

وجاء في بيان إسرائيلي حول زيارة كوخافي المستمرة إلى أن القادة الإسرائيليين والمغاربة بحثا خلال الاجتماعات فرص خلق مجالات تعاون عسكرية، سواء في التدريبات والتأهيل، أو في المجالات العملياتية والاستخبارية.

وشدد المسؤولون على الروابط التاريخية والثقافية بين الدولتيْن والمصالح المشتركة في منطقة الشرق الأوسط بحسب تقرير لموقع الحرة .

“تسارع وتيرة التقارب”

وتسارعت وتيرة التقارب بين المغرب وإسرائيل، منذ التطبيع الدبلوماسي الذي تم في ديسمبر 2020 في إطار اتفاقات أبراهام، بين إسرائيل وعدة دول عربية، بدعم من واشنطن.

وفي نوفمبر 2021، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مذكرة تفاهم في الرباط لتنظيم العلاقات الأمنية مع المغرب.

وتنص الاتفاقية بشكل خاص على التعاون بين أجهزة الاستخبارات، وتطوير الروابط الصناعية، وشراء الأسلحة والتدريب المشترك.

“قاتل الأطفال الفلسطينيين”

كما تأتي زيارات المسؤولين الإسرائيليين للمملكة في ظلّ توترات حادّة بين المغرب والجزائر في ما يتعلق بنزاع الصحراء المغربية.

وهذا ما دفع بالكثير من الجزائريين إلى الهجوم على المغرب الذي يستقبل رئيس الأركان الاسرائيلي “أفيف_كوخافي”.

ورأى “أبو محمد” أن مشاهد الزيارة تمثل قمة الخزي والعار على من يدعونه بأمير المؤمنين ودعا إلى سرعة تحرك الشرفاء بالمملكة المغربية رفضاً لما وصلت إليه الحكومة مع حكومة الصهاينة”.

وعلق “برهيم”: “اليوم ايطاليا تعمل اتفاقيات مع الجزائر مصر تعمل اتفاقيات مع ألمانيا، أما زريبة العبيــد –كما قال-فراحت تستنجد بقاتل الأطفال الفلسطينيين ليحميهم من الجزائر كل تاريخكم خيانة للأمة العربية والإسلامية”.

وعقب “أحمد الجزائري صقر” بنبرة تهكم أن الأجيال القادمة في المغرب ستتوارث الانبطاح والرخص والخيانة والعمالة والعبودية والذل”.

وأضاف: “تخليتم عن عروبتكم وإسلامكم وتصهينتم بدل ماكنتم مغاربة أصبحتم صهاربة بالنسبة لهم”.

فيما قال “مصطفى سحنون”: “لو كان المغرب فعلا “دولة” لتم اعتقال رئيس الأركان الإسرائيلي فوراً بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد البشرية”.

واستدرك: “لو كان الشعب المغربي شعبا “حرا” فعلا لما تجرأ أمثال هؤلاء على التفكير في دخول المغرب كما يحلو لهم.”

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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