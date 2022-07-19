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مصريون يكسرون حاجز الخوف ويطالبون “السيسي” بالرحيل: “إنت متعرفش ربنا”

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
مصريون يطالبون السيسي بالرحيل watanserb.com
غضب واسع في مصر ومطالبات للسيسي بالرحيل
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وطن – في تعبير عن السخط وتجاوزا لحالة الخوف التي سيطرت على المصريين من لحظة الانقلاب في 3 يوليو/تموز 2013، تداول ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمواطنين مصريين كسروا حاجز الخوف وعبروا عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرحيل.

وفي هذا السياق، سخر مواطن مصري من الرئيس “السيسي” مطالبا إياه بالكف عن الحنية، في إشارة لتصريحاته السابقة بأن الشعب المصري لم يجد من يحنوا عليه.

وقال ساخرا: “سيادة الريس بقاله 9 سنين بيحن علينا..كانت اللحمة بـ40 جنيه حن علينا اللحمة بقت بـ150 جنيه”.

وأضاف قائلا: “الانبوبة كانت بـ10 جنيه دلوقتي الأنبوبة بـ100 جنيه”، متابعا: “سيادة الريس علبة السجاير كانت بـ10 جنيه بقت بـ25 جنيه”.

وأردف بالقول: “كنت بشتري الرغيف ببريزة دلوقتي الرغيف بجنيه”.

وتابع ساخرا: “إنت حنين علينا زيادة عن اللزوم”، مضيفا “إحنا من كثر الحنية دي عايزين ننتحر.. كفاية حنية لحد كدا”.

ماتعرفش ربنا

كما تداول ناشطون مقطع آخر لأحد المواطنين يطالب فيه علانية الرئيس المصري بالرحيل، موضحا بأنه لا يريد أن يحدثه بلغة الدين “عشان انت ما تعرفش ربنا”.

وأكد أن الملايين تدعو على “السيسي” بقول: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيك”، مشيرا إلى أنه إذا لم يغادر الحكم بـ”الذوق” سيغادره بالغصب، وفق قوله.

إحنا شعب معاه فلوس

كما سخر مواطن آخر من ارتفاع موجة الأسعار، موجها حديثه للرئيس “السيسي” بأن يرفع الأسعار بزيادة أكثر لأن هذه الأسعار لا تليق بالأموال التي يمتلكونها.

وتابع قائلا: “إحنا شعب معاه فلوس وعايزين نصرف الفلوس”، قبل أن يخرج من جيبه أوراقا مقطعة وينثرها فوق رأسه، في تعبير ساخط على الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

تدهور الأوضاع الاقتصادية

وتعرض المواطنون المصريون خلال الفترة الماضية إلى ما يشبه “المطحنة”، حيث ارتفعت الأسعار مرتين؛ الأولى أرجعتها الحكومة لتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، أما الثانية فكانت بسبب قرار البنك المركزي تحريك سعر العملة منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء (21-22 مارس/آذار 2022).

وانهيار الجنيه أمام الدولار، الذي ارتفع بنسبة 14% تقريباً متجاوزاً اليوم حاجز 18.90 جنيه مقابل الدولار، مقارنة بـ15.6 جنيه مصري حتى ليل الأحد، في حين أن المواطنين في انتظار الموجة الثالثة من الغلاء بعد زيادة أسعار البنزين قبل أيام.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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