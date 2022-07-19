لن تصدق حجمها…إليك أضخم الحيوانات في العالم

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وطن- نشر موقع “viva.co.id” تقريرا استعرض من خلاله أضخم الحيوانات في العالم مشيرا الى أن معظمها مهددة بالإنقراض.

أكبر طائر: بيلاغورنيس ساندرسي

يبلغ طول جناحي هذا الطائر ما بين 20 و 24 قدما (6.1 و 7.3 مترًا).



وفقًا دانيال كسيبكا، عالم الحفريات وأمين العلوم في متحف بروس في غرينتش، كونيتيكت، فإن حجم هذا الطائر، الذي انقرض الآن، يبلغ ضعف طول جناحي طائر القطرس المتجول الحديث.

أك بر فراشة: Ornithoptera

أكبر فراشة في العالم تسمى الملكة ألكسندرا (الاسم العلمي Ornithoptera alexandrae).

يبلغ طول جناحيها حوالي 1 قدم (0.3 م) وتعيش في الغابات المطيرة في بابوا غينيا الجديدة وهي مهددة بالانقراض.

الإناث من هذا النوع تكون بنية اللون وطول جناحيها من 11 إلى 12 بوصة (28 إلى 31 سم).

أما الذكور الأصفر والأخضر والأسود والأزرق أصغر قليلاً، ويبلغ طول جناحيها من 6.7 إلى 7.4 بوصة (17 إلى 19 سم).



أكبر القوارض : Hydrpchoerus Hyfrochaeris

يعتبر حيوان الكابيبارا، الذي يعيش في أمريكا الجنوبية والوسطى بالقرب من الأنهار، اكبر القوارض الموجودة على وجه الأرض.

يبلغ ارتفاعه حوالي قدمين (60 سم)، مما يجعله أكبر قوارض الحية على وجه الأرض.

أكبر سمكة : راينكودون تايبوس

تعتبر Rhincodon typus أكبر قرش حوت في العالم.

تزن هذه السمكة، التي يمكن أن يصل طولها إلى 40 قدمًا (12 مترًا)، حوالي 20.6 طنًا (18.7 طنًا متريًا)، أي ما يعادل طول حافلتين.

تعيش هذه السمكة، المهددة بالانقراض، في المياه الاستوائية في المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط الهادئ.

أطول أفعى: بايثون شبكي

تم العثور على أطول أفعى في العالم، يبلغ طولها قدمًا (8 أمتار)، في موقع بناء في ماليزيا في أبريل 2016.

أكبر سحلية: Varanus Komodoensis

تعد Varanus komodoensis أكبر سحلية حية في العالم حيث يصل الطول بالنسبة للذكور 10 أقدام (3 أمتار) والوزن حوالي 200 رطل (90 كجم). أما الإناث يصل طولها إلى 6 أقدام (1.8 متر).

تتمتع هذه الحيوانات المفترسة السريعة ببصر جيد وحاسة شم جيدة، مما يساعدها على اصطياد الفرائس الكبيرة مثل الجاموس والغزلان والخنازير وحتى البشر.

أكبر كلب : زيوس

وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، أكبر كلب تم تسجيله على الإطلاق هو زيوس الذي يصل طوله إلى 3.6 قدم.



أكبر خفاش : Acerodon Jubatus

أصبح Acerodon Jubatus أكبر خفاش في العالم حيث يصل طول جناحيه إلى 5.5 قدم (1.7 متر).

يعيش هذا النوع النادر من الخفافيش في الفلبين و يأكل الفاكهة فقط، كما أنه معرض لخطر الانقراض بشكل رئيسي بسبب فقدان الموائل والصيد.