كيف تحافظ على تركيزك أثناء موجة الحر؟ إليك نصائح الخبراء

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وطن– يجعلنا الطقس الحار نشعر بالنعاس والتعب في أهم الأوقات كما أن الاضطرار إلى التركيز على المشاريع، أو إكمال العمل الشاق تعد مهمة شاقة في كثير من الأحيان.

لماذا تجعل الحرارة من الصعب التركيز؟

يمكن أن يسبب الطقس الحار انخفاض في القدرة على التركيز والإدراك، وفقا لما أوردته صحيفة ميترو البريطانية.

تقول الدكتورة شارلوت راسل، أخصائية علم النفس الإكلينيكي: “أثناء الطقس الحار، قد نجد صعوبة في التركيز لأن أجسامنا ودماغنا سيركزان بشكل طبيعي على الرغبة في تهدئة أنفسنا”.

من جهته، قال فابيو سيسا، مختص في التنويم الإيحائي السريري: “عندما يكون الجو حارًا في الخارج يصعب التركيز لأن الحرارة تجعل أجسامنا تشعر بأنها أقل نشاطًا ويقظة.”

مضيفََا “اعتاد جسم الإنسان على أن يكون هادئًا – لذلك نفقد بعضًا من حوافنا العقلية عندما نتعرض للحرارة الشديدة.”

كيف نحاول الحفاظ على تركيزنا أثناء الطقس الحار؟

حافظ على رطوبتك

احرص على بقاء جسمك رطبًا، ذلك أن كمية صغيرة من الجفاف يمكن أن تؤثر على تركيزنا.

في الظروف المعتادة، يمكن أن يساعدنا الكافيين على التركيز ولكن احذر من الإفراط في شربه لأن هذا يمكن أن يجففك ويجعلك تشعر بالخمول في الحرارة الشديدة.

البقاء رطبًا سيساعد في الحفاظ على الدماغ في أفضل حالاته.

نظرًا لأن الدماغ يتكون إلى حد كبير من الماء، يمكن للجفاف أن يقلل أوقات رد الفعل ويقلل من مستويات تركيزك، لذلك من الضروري زيادة استهلاك الماء للحفاظ على تركيزك.

كما ينصح بالاحتفاظ بزجاجة ماء في متناول يدك في مكتبك.



الوجبات الخفيفة



خلال موجات الحر، تأكد من أنك تتناول الطعام بشكل جيد لكي تحافظ على طاقتك.



كما ينصح بتناول فواكه باردة، مثل الفراولة أو العنب.



فترات الراحة

تقترح الدكتورة شارلوت أخذ الكثير من فترات الراحة، مع تحديد أولويات المهام الرئيسية في وقت مبكر من اليوم عندما يكون الجو أكثر برودة.

إذا كنت تعمل من المنزل، يساعد الذهاب في نزهة في الصباح قبل بدء العمل على تحسين التركيز.



بيئة العمل

تقول الخبيرة سارة أوستن: “إذا كنت تعمل من المنزل، فإن المنطقتان الرئيسيتان من الجسم التي يجب التركيز عليهما هما قدميك وأعلى رأسك. إذا بدأت تشعر بارتفاع غير مريح من الحرارة، املأ وعاء الطبق بالماء البارد وضع قدميك فيه برفق أثناء العمل. “

كما قالت كذلك ان الستائر طريقة رائعة لتقليل درجة الحرارة الداخلية في منزلك ومنع دخول الهواء الساخن إلى الداخل.

تغيير ساعات العمل

إذا كانت موجة الحر تزعجك، توصي كريستين ماكدونالد، مديرة شركة الموارد البشرية والإدارة The Hub Events بالتحدث إلى رئيسك في العمل بخصوص تغيير ساعات العمل.