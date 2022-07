كم سيتقاضى ليفاندوفسكي أسبوعياً من برشلونة؟! وما قيمة شرطه الجزائي؟!

وطن – كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل عقد النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، وتحديد قيمة الشرط الجزائي لفسخ التعاقد مع الفريق الكتالوني.

وقال برشلونة في بيان نشره، الثلاثاء، عن تفاصيل عقد ليفاندوفسكي، والذي أعلن فيه عن تعاقده مع اللاعب بصفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو. بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات وحوافز مالية آخرى.

وبين النادي، بأن البولندي ليفاندوفسكي سيوقع على عقد مع برشلونة ل4 مواسم قادمة، أي حتى صيف 2026. مع وجود شرط جزائي لفسخ التعاقد معه بقيمة 500 مليون يورو.

LATEST NEWS | Agreement with Bayern Munich for the transfer of Robert Lewandowski

وفي ذات السياق، أشارت تقارير صحفية، بأن اللاعب روبرت سيتقاضى راتباً مع ناديه الجديد برشلونة (البلوغرانا)، قد تصل إلى 9 ملايين يورو سنوياً.

Welcome to the Club! 💙❤️ pic.twitter.com/ZPSs1BHzkB

ووفق ما ذكرته صحيفة (آس) الإسبانية، بأن نجم برشلونة الجديد ليفاندوفسكي، كان يتقاضى راتب 200 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً. وهو ما يعد اللاعب الأعلى أجراً في ألمانيا، حينما كان يلعب مع صفوف ناديه السابق بايرن ميونخ.

Medical completed, contract signed and first official video now delivered: Robert Lewandowski, new Barcelona player. Release clause: €500m. 🔵🔴✅ #FCB @FCBarcelona ⤵️🎥 pic.twitter.com/DaNEiYp9lY

كما وأشارت الصحيفة، ” برشلونة وافق على حصول ليفاندوفسكي على راتب 150 ألف جنيه أسترليني في الأسبوع الواحد. أي أن راتبه انخفض بنسبة 25%، مقارنة عما كان يتقاضاه مع بايرن ميونخ”.

وكان نادي برشلونة بعد مفاوضات امتدت لعدة شهور، من التوصل إلى اتفاق مع نادي بايرن ميونخ (البافاري)، للحصول على خدمات نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي هذا الصيف.

وعلق المدرب الألماني يوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ (البافاري)، على انضمام اللاعب إلى برشلونة، قائلاً: ” النادي الوحيد في العالم الذي لا يمتلك المال، لكن بعد ذلك يشتري كل اللاعبين الذين يريدهم”.

كما وأضاف ناغلسمان في مؤتمره الصحفي، ” لا أعرف كيف يفعلون ذلك، إنه من الغريب بعض الشيء ومجنون بعض الشيء”.

Bayern manager Nagelsmann tells @altobelli13 on Barcelona-Lewa deal: “Barcelona, the only club that has no money but then… buys every player they want”. 🔴 #FCB

“I do not know how [they do it]. It‘s kind of weird, kind of crazy”. pic.twitter.com/wnqCQtq8aA

