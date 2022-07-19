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رياضة

كم سيتقاضى ليفاندوفسكي أسبوعياً من برشلونة؟! وما قيمة شرطه الجزائي؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يكشف عن تفاصيل عقد ليفاندوفسكي watanserb.com
برشلونة يكشف عن تفاصيل عقد ليفاندوفسكي
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وطن – كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل عقد النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، وتحديد قيمة الشرط الجزائي لفسخ التعاقد مع الفريق الكتالوني.

وقال برشلونة في بيان نشره، الثلاثاء، عن تفاصيل عقد ليفاندوفسكي، والذي أعلن فيه عن تعاقده مع اللاعب بصفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو. بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات وحوافز مالية آخرى.

عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة

وبين النادي، بأن البولندي ليفاندوفسكي سيوقع على عقد مع برشلونة ل4 مواسم قادمة، أي حتى صيف 2026. مع وجود شرط جزائي لفسخ التعاقد معه بقيمة 500 مليون يورو.

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وفي ذات السياق، أشارت تقارير صحفية، بأن اللاعب روبرت سيتقاضى راتباً مع ناديه الجديد برشلونة (البلوغرانا)، قد تصل إلى 9 ملايين يورو سنوياً.

راتب ليفاندوفسكي أسبوعياً

ووفق ما ذكرته صحيفة (آس) الإسبانية، بأن نجم برشلونة الجديد ليفاندوفسكي، كان يتقاضى راتب 200 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً. وهو ما يعد اللاعب الأعلى أجراً في ألمانيا، حينما كان يلعب مع صفوف ناديه السابق بايرن ميونخ.

كما وأشارت الصحيفة، ” برشلونة وافق على حصول ليفاندوفسكي على راتب 150 ألف جنيه أسترليني في الأسبوع الواحد. أي أن راتبه انخفض بنسبة 25%، مقارنة عما كان يتقاضاه مع بايرن ميونخ”.

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وكان نادي برشلونة بعد مفاوضات امتدت لعدة شهور، من التوصل إلى اتفاق مع نادي بايرن ميونخ (البافاري)، للحصول على خدمات نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي هذا الصيف.

سخرية مدرب بايرن ميونخ

وعلق المدرب الألماني يوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ (البافاري)، على انضمام اللاعب إلى برشلونة، قائلاً: ” النادي الوحيد في العالم الذي لا يمتلك المال، لكن بعد ذلك يشتري كل اللاعبين الذين يريدهم”.

كما وأضاف ناغلسمان في مؤتمره الصحفي، ” لا أعرف كيف يفعلون ذلك، إنه من الغريب بعض الشيء ومجنون بعض الشيء”.

يشار إلى أن نادي برشلونة يعاني من ضائقة مالية، أجبرته على خفض رواتب نجوم فريقه إلى نحو 50%، إلى جانب تراكم الديون عليه بقيمة 1.3 مليار يورو. كما وفق ما أعلنه رئيس برشلونة خوان لابورتا في وقت سابق.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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