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شقيقة أمير قطر تميم بن حمد تلفت الأنظار بإطلالة على الشاطئ (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
شقيقة أمير قطر تميم بن حمد watanserb.com
شقيقة أمير قطر تميم بن حمد
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وطن- لفتت الشيخة هند آل ثاني، شقيقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأنظار إليها بصورة أظهرتها على أحد الشواطئ.

شقيقة أمير قطر الشيخة هند بنت حمد آل ثاني

ويشار إلى أن الشيخة هند آل ثاني، هي ابنة أمير قطر السابق حمد بن خليفة، من زوجته الشيخة موزا المسند.

الصورة التي نشرتها هند آل ثاني، كانت في أيام عيد الأضحى المبارك، وهنأت فيها المتابعين بالعيد.

وكانت الشيخة هند ترتدي فستانا أبيضا وتكشف عن شعرها، حيث كانت تقف على شواطئ أحد الأنهار فيما يبدو.

وكانت ابنة أمير قطر السابق تحمل على يدها طفل ـ يبدو أنه ابنها ـ وهي تبتسم للكاميرا.

وتتولى الشيخة هند بنت حمد، منصب نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم.

وبينما لم توضح الشيخة هند بن حمد آل ثاني، أي تفاصيل أخرى عن الصورة أو مكان التقاطها، اكتفت بتعليق التهنئة:”عيدكم مبارك.”

وكانت مقاطع فيديو نشرتها “آل ثاني” أواخر الشهر الماضي، كشفت عن تواجدها في تنزانيا.

الشيخة هند آل ثاني في الأردن

وشاركت الشيخة هند، في أوائل يونيو الماضي، بفعالية مبادرة TED بالعربي التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان.

وظهرت شقيقة أمير قطر وهي توقع على جدارية المبادرة بالحرف: ضاد – شعار اللغة العربية.

وكانت الأردن استضافت وقتها فعالية إقليمية في العاصمة عمّان تحت عنوان “بقدراتنا نرتقي بأفكارنا”، التي تهدف الى تبادل الأفكار بين المجموعات المؤثرة وصياغة رؤية مشتركة بين المشاركين من عدة مناطق ولغات عالمية.

من هي الشيخة هند بنت حمد آل ثاني؟

جدير بالذكر أن الشيخة هند بنت حمد آل ثاني من مواليد، 15 أغسطس 1984، وحصلت على شهادة الماجستير بإدارة الأعمال التنفيذية من جامعة “إتش إي سي باريس” في قطر.

كما حصلت الشيخة هند على شهادة الماجستير في حقوق الإنسان من كلية لندن الجامعية، وشهادة البكالوريوس من جامعة ديوك بأمريكا.

تولت شقيقة أمير قطر عدة مناصب في الدولة، منها نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم، والرئيس التنفيذي للمؤسسة.

كما تشغل الشيخة هند منصب رئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة، والرئيس المشارك للمجلس الاستشاري المشترك لجامعة “نورثويسترن” في قطر.

وتشغل أيضا نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، وعضو مجلس أمناء مؤسسة قطر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة علِّم لأجل قطر.

كما تولت الشيخة هند بنت حمد آل ثاني خلال المدة من عام 2008 إلى عام 2013 منصب مدير مكتب الأمير حمد بن خليفة آل ثاني.

أمير قطر تميم بن حمد يلفت الأنظار بما فعله في “سوق الوكرة” (فيديو)

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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