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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الذهب watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان
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وطن – شهدت أسعار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الأربعاء 20 يوليو 2022، ارتفاعا طفيفا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 21.21 ريالا للجرام، ما يعادل 55.09 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 19.44 ريال للجرام ما يعادل 50.50 دولارًا.

وبلغ سعــر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 18.56 ريال بما يعادل 48.20 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 15.91 ريالا، أي ما يعادل 41.32 دولار.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 12.37 ريال بما يعادل 32.14 دولار، بينما عيار 12 بلغ 10.60 ريال بما يعادل 27.55 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء 659.62 ريال بما يعادل 1,713 دولارًا، وسعـر الجنيه الذهب 148.47 ريال بما يعادل 385.64 دولار.

أما سـعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 21,210 ريالًا بما يعادل 55,090 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 18 يوليو 2022.. ارتفاع طفيف

وكانت أسعار الذهب قد استقرت خلال تعاملات السبت في أول أيام الأجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، بعد تراجعه الجمعة بضغط من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في عقدين.

وجاءت خسائر الذهب الأسبوعية الكبيرة بعد إغلاقه لجلسة الخميس متراجعا بنحو 2%، بعد الارتفاع الكبير للدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية الآجلة.

ويتوقع الكثير من المستثمرين ومحللي الأسواق إقدام الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في يوليو، وسط تأكيدات بأنه لن يقل عن 75 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة جاذبية العملة الأمريكية ذات العوائد الكبيرة على حساب الذهب عديم العوائد، ولهذا يستمر الطلب على السبائك بالتراجع.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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