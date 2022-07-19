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حادث المنيا.. مصرع 22 مصريا جراء اصطدام أتوبيس بمقطورة متوقفة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
حادث المنيا watanserb.com
حادث المنيا
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وطن – فُجِع المصريون، بحادث تصادم مروع وقع بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا جنوبي مصر، ما أسفر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 33 آخرين.

وهرعت سيارات الإسعاف على الفور إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

كما انتقل محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، إلى موقع الحادث في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، لمتابعة التفاصيل أولا بأول والتعرف على أسباب الحادث والوقوف على أعمال نقل المصابين للمستشفيات.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل عام يقل نحو 45 راكبا، بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من قرية البرشا بشرق النيل.

وأوضحت البيانات الأولية أنّ سيارة النقل اصطدمت بمقطورة كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إطار السيارة، بينما اصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج متجها إلى القاهرة.

وكلف محافظ المنيا، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا بصرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث التصادم، حيث سيتم صرف الإعانات المقررة لتلك الحالات.

حادث سير آخر قرب قرية بلنصورة

وكان الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بلنصورة بأبو قرقاص جنوب المنيا قد شهد خادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 20 شخصًا جرى نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وأسفر الحادث عن وجود مصابين.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 20 عاملاً، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إنقلاب السيارة.

نُقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة تحت التصرف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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