حادث المنيا.. مصرع 22 مصريا جراء اصطدام أتوبيس بمقطورة متوقفة

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وطن – فُجِع المصريون، بحادث تصادم مروع وقع بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا جنوبي مصر، ما أسفر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 33 آخرين.

وهرعت سيارات الإسعاف على الفور إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

كما انتقل محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، إلى موقع الحادث في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، لمتابعة التفاصيل أولا بأول والتعرف على أسباب الحادث والوقوف على أعمال نقل المصابين للمستشفيات.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل عام يقل نحو 45 راكبا، بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من قرية البرشا بشرق النيل.

#عاجل | وسائل إعلام مصرية: مصرع 22 شخصاً وإصابة 33 آخرين فى حادث تصادم بين حافلة وشاحنة فى #المنيا شمال صعيد #مصر#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/FHFxMd6EHf — صحيفة الخليج (@alkhaleej) July 19, 2022

وأوضحت البيانات الأولية أنّ سيارة النقل اصطدمت بمقطورة كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إطار السيارة، بينما اصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج متجها إلى القاهرة.

وكلف محافظ المنيا، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا بصرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث التصادم، حيث سيتم صرف الإعانات المقررة لتلك الحالات.

مقتل وإصابة نحو 55 شخصا في حادث سير عقب اصطدام حافلة وشاحنة على الطريق الصحراوي بمركز ملوي في ⁧#المنيا⁩ بمصر. pic.twitter.com/KQjTqHTok8 — صحيفة الاستقلال (@alestiklal) July 19, 2022

حادث سير آخر قرب قرية بلنصورة

وكان الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بلنصورة بأبو قرقاص جنوب المنيا قد شهد خادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 20 شخصًا جرى نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وأسفر الحادث عن وجود مصابين.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 20 عاملاً، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إنقلاب السيارة.

نُقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة تحت التصرف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.