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تونس في الصدارة.. استطلاع لـ BBC يكشف ارتفاع نسبة التدين بين الشباب العربي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
نسبة التدين بين الشباب العربي watanserb.com
ارتفاع نسبة التدين بين الشباب العربي
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وطن – أظهر استطلاع أجرته شبكة “الباروميتر العربي” لصالح هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تزايد نسبة التدين لدى الشباب العربي الأقل من 30 عاما.

ووفقا لموقع “بي بي سي”، فقد شارك في هذا الاستطلاع 23 ألف شخص، تم اختيارهم عشوائيا بحيث يمثلون مختلف الأطياف في كل الدول المشمولة في الاستطلاع.

وأوضح الاستطلاع أن الأسئلة تمحورت حول ممارسة الشعائر الدينية ومن بينها أداء الصلوات وقراءة القرآن بانتظام، كما تم سؤال المستطلعة آراؤهم عن تولي المتدينين المناصب العليا في بلادهم وتأثير رجال الدين على القرارات الحكومية، ومن أين يجب أن تستمد قوانين بلدانهم، فضلا عن رأيهم بتعليم الدين في المدارس.

الاستطلاع شمل 9 دول عربية

أظهر الاستطلاع الذي شمل 9 دول عربية الفترة بين أواخر 2021 وربيع 2022 أن تونس وليبيا والمغرب والسودان ومصر والأردن والأراضي الفلسطينية، شهدت تراجعا في عدد من وصفوا أنفسهم بغير المتدينين من كل الفئات العمرية، مؤكدا الاستطلاع أن مزيدا من مواطني هذه البلدان باتوا يصفون أنفسهم بالمتدينين.

وبحسب استطلاع 2022 ، فقد شهد المغرب انخفاضاً بـ7 في المئة في عدد من وصفوا أنفسهم بأنهم غير متدينين بين كل الفئات العمرية، تليه مصر بانخفاض بنحو 6 في المئة، ثم تونس وفلسطين والأردن والسودان بانخفاض بنسبة 4 في المئة.

تونس تتصدر ارتفاع نسبة التدين بين الشباب الأقل من 30 عاما

أما في فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن الـ 30 عاما، فشهدت تونس التراجع الأكبر في عدد الشباب الذين وصفوا أنفسهم بأنهم غير متدينين، حيث وصف نحو ثلثي الشباب التونسي المشارك في الاستطلاع أنفسهم بالمتدينين، وهو تراجع كبير مقارنة باستطلاع عام 2018، الذي وصف فيه نحو نصف الشباب التونسيين المشاركين في الاستطلاع أنفسهم بأنهم غير متدينين.

تونس تتصدر ارتفاع نسبة التدين بين الشباب الأقل من 30 عاما

ووفقا للاستطلاع، فقد شهد المغرب ومصر ثاني أكبر معدل انخفاض في عدد الشباب الذين وصفوا أنفسهم بأنهم غير متدينين، حيث قال 10 في المئة من الشباب المغاربة و6 في المئة من الشباب المصريين المستطلعة آراؤهم إنهم ليسوا متدينين.

لبنان يتصدر ارتفاع نسبة الشباب غير المتدينين

وبحسب الاستطلاع الذي أجري هذا العام، فإن لبنان هو البلد الوحيد في المنطقة الذي شهد زيادة في عدد الشباب الذين يصفون أنفسهم بأنهم غير متدينين.

ويصف ثلاثة من كل عشرة شباب لبنانيين استطلعت آراؤهم أنفسهم الآن بأنهم غير متدينين، بزيادة قدرها 13 نقطة منذ عام 2018.

المصدرBBC + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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