تونس في الصدارة.. استطلاع لـ BBC يكشف ارتفاع نسبة التدين بين الشباب العربي

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وطن – أظهر استطلاع أجرته شبكة “الباروميتر العربي” لصالح هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تزايد نسبة التدين لدى الشباب العربي الأقل من 30 عاما.

ووفقا لموقع “بي بي سي”، فقد شارك في هذا الاستطلاع 23 ألف شخص، تم اختيارهم عشوائيا بحيث يمثلون مختلف الأطياف في كل الدول المشمولة في الاستطلاع.

وأوضح الاستطلاع أن الأسئلة تمحورت حول ممارسة الشعائر الدينية ومن بينها أداء الصلوات وقراءة القرآن بانتظام، كما تم سؤال المستطلعة آراؤهم عن تولي المتدينين المناصب العليا في بلادهم وتأثير رجال الدين على القرارات الحكومية، ومن أين يجب أن تستمد قوانين بلدانهم، فضلا عن رأيهم بتعليم الدين في المدارس.

الاستطلاع شمل 9 دول عربية

أظهر الاستطلاع الذي شمل 9 دول عربية الفترة بين أواخر 2021 وربيع 2022 أن تونس وليبيا والمغرب والسودان ومصر والأردن والأراضي الفلسطينية، شهدت تراجعا في عدد من وصفوا أنفسهم بغير المتدينين من كل الفئات العمرية، مؤكدا الاستطلاع أن مزيدا من مواطني هذه البلدان باتوا يصفون أنفسهم بالمتدينين.

نسبة الشباب #العرب الذين يصفون أنفسهم بغير المتدينين انخفضت في 7 من 9 دول عربية مستطلعة.

أكبر نسبة تم رصدها في #تونس: في الوقت الحالي، %31 من #الشباب التونسي فقط يقولون بأنهم غير متدينين، مقارنة ب %46 في 2018 (تراجع %15).https://t.co/WjIjB5xR1g#BBCArabicSurvey@BBCArabic pic.twitter.com/kgErwEk6IU — الباروميتر العربي /Arab Barometer (@ArabBarometer) July 14, 2022

وبحسب استطلاع 2022 ، فقد شهد المغرب انخفاضاً بـ7 في المئة في عدد من وصفوا أنفسهم بأنهم غير متدينين بين كل الفئات العمرية، تليه مصر بانخفاض بنحو 6 في المئة، ثم تونس وفلسطين والأردن والسودان بانخفاض بنسبة 4 في المئة.

تونس تتصدر ارتفاع نسبة التدين بين الشباب الأقل من 30 عاما

أما في فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن الـ 30 عاما، فشهدت تونس التراجع الأكبر في عدد الشباب الذين وصفوا أنفسهم بأنهم غير متدينين، حيث وصف نحو ثلثي الشباب التونسي المشارك في الاستطلاع أنفسهم بالمتدينين، وهو تراجع كبير مقارنة باستطلاع عام 2018، الذي وصف فيه نحو نصف الشباب التونسيين المشاركين في الاستطلاع أنفسهم بأنهم غير متدينين.

ووفقا للاستطلاع، فقد شهد المغرب ومصر ثاني أكبر معدل انخفاض في عدد الشباب الذين وصفوا أنفسهم بأنهم غير متدينين، حيث قال 10 في المئة من الشباب المغاربة و6 في المئة من الشباب المصريين المستطلعة آراؤهم إنهم ليسوا متدينين.

لبنان يتصدر ارتفاع نسبة الشباب غير المتدينين

وبحسب الاستطلاع الذي أجري هذا العام، فإن لبنان هو البلد الوحيد في المنطقة الذي شهد زيادة في عدد الشباب الذين يصفون أنفسهم بأنهم غير متدينين.

ويصف ثلاثة من كل عشرة شباب لبنانيين استطلعت آراؤهم أنفسهم الآن بأنهم غير متدينين، بزيادة قدرها 13 نقطة منذ عام 2018.