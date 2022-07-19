مروحة وزجاجتان لصنع مكيف هواء اقتصادي في المنزل!

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وطن– عندما يتجاوز مقياس الحرارة علامة 35 درجة، يصبح الكثير منا غير قادر على تحمل الحرارة حتى مع تناول مشروب بارد وفي الظل. إذا ما هو أفضل حل للتعامل مع هذه الحرارة الشديدة؟

بدلاً من الاستثمار في شراء أحدث جيل من مكيفات الهواء كشف موقع “مي روسات” الفرنسي، عن تقنية اقتصادية وفعالة لتحويل مروحتك القديمة إلى مكيف هواء رائع للغاية. وهي طريقة للحصول على تصميم داخلي متجدد الهواء يشعرنا بالراحة في هدوء تام.

يُعرف فصل الصيف بدرجاته العالية، لكن ماذا تفعل إذا استمرت درجة الحرارة في الارتفاع؟

كيف تصنع مكيف هواء محلي الصنع؟

تحتاج إلى ملح (ملح مطبخ عادي) و 3 زجاجات مياه بلاستيكية مملوءة بالماء (زجاجات بلاستيكية يمكن التخلص منها).

أضف 3 ملاعق كبيرة من الملح أو حوالي 51 جرام لكل زجاجة من الزجاجات البلاستيكية الثلاث.

أغلق الزجاجات جيدًا ورجها لخلط كل شيء.

الآن قم بتجميد زجاجات المياه المالحة لبضع ساعات. وتجدر الإشارة إلى أن وظيفة الملح هي خفض درجة حرارة الماء المتجمدة، ما يجعل الجليد أكثر برودة. كما يعتمد وقت التجميد على حجم الفريزر الخاص بك. م عندما يتحول الماء إلى ثلج، أخرج الزجاجات من الفريزر وضعها جانبًا.

قم بوضع الزجاجات على بعد 15 سم من مروحتك

من الأفضل استخدام طاولة للمروحة أو مروحة صندوقية. ومع ذلك، يمكنك استخدام أي نوع مروحية لديك في المنزل. ابدأ في تشغيل المروحة وضع الزجاجات المجمدة أمام الجهاز. المثالي هو تثبيتها على طاولة صغيرة إذا كنت تستخدم مروحة قائمة.

بفضل الزجاجات المجمدة، يصبح الهواء باردًا تلقائيًا ويوفر تهوية جيدة. تأكد من توزيع الزجاجات بالتساوي لتجنب إعاقة تدفق الهواء من المروحة. أيضًا، قم بإغلاق إعداد التذبذب في المروحة الخاصة بك واجعلها موجهة نحو زجاجات المياه في جميع الأوقات، وفق ترجمة “وطن“.

عندما يبدأ الجليد في الذوبان، ضع زجاجات المياه في الفريزير لإعادة تجميدها. بعد بضع ساعات، سيكون لديك زجاجات جديدة ومجمدة بالكامل لتحويل المروحة إلى مكيف هواء فعال. إذا كنت ترغب في الاستمتاع بمكيف الهواء طوال الوقت، فقم بإعداد عدة زجاجات من الماء المالح لوضعها في الفريزر في وقت مبكر لتوفير الوقت.