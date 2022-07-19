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تذكرة ممشى أهل مصر.. قصة الـ20 جنيه التي أثارت غضب المصريين

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
تذكرة ممشى أهل مصر watanserb.com
فرض تذاكر لدخول ممشى أهل مصر
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وطن – أثير جدل كبير في مصر بعد فرض رسوم لدخول ممشى أهل مصر بالعاصمة القاهرة، فيما أرجعت وزارة الإسكان الأمر إلى حدوث أعمال تخريب بالممشى خلال فترة إجازة العيد.

وانتشرت صورة على موقع التدوين المصغر “تويتر”، تظهر رسوم تقدر بـ٢٠ جنيها مصريا، على دخول الممشى الذي كان متاحا بالمجان للمصريين.

وأعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل ممشى أهل مصر، تطبيق سعر تذكرة لدخول الجزء السفلي.

وكشفت الشركة أن الرسوم الجديدة لا تنطبق على المنطقة العلوية في ممشي أهل مصر والتي ستظل متاحه للمصريين للتنزه مجانا.

وأفادت بأن تطبيق التذاكر الجديدة بهدف الحفاظ على ممشى أهل مصر وما تم في هذا المشروع الذي جعل القاهرة منافسا قويا لأجمل المدن الأوروبية، وفق تعبيرها.

أما عن الجراج الخاص بممشى أهل مصر، فإنه يعمل برسوم الدخول المقررة منذ افتتاحه، ويتم احتساب انتظار السيارات بالساعة.

وقال الناشط المصري جمال سلطان في تغريدة: “استولوا على شاطئ النيل في القاهرة ، وحرموا منه البسطاء ، وقالوا سننشيء ممشى أهل مصر، فلما أنجزوه ظن الشعب الغلبان أنه لأهل مصر فعلا، ولم يتخيلوا أن الاسم مجرد شعار ، في بلد شعارات ، مثل شعار تحيا مصر تردده وأنت تموت جوعا أو فقرا أو بؤسا أو قهرا”.

وصرح الناشط نجاد البرعي: “انا ما رحت ممشي اهل مصر وفي الغالب مش هاروح وبعدين فهمت انه مليان مطاعم ومقاهي فحتي لو هاروح اقعد في حته من دول العشرين جنيه مش هتبقي مشكلتي الاساسيه . لكن شعرت بالغضب من موضوع التذكره ام عشرين جنيه دي لان الحكومه وجعت دماغنا بضروره ان النيل يبقي للجميع وحق المصريين في الترفيه”.

وكتب “A〽️r”: “فرض رسوم علي ممشي أهل مصر عاوز تمشي ادفع عاوز تركن ادفع عاوز تزحف ادفع انت عايش عشان تدفع تاخد لا مفيش لله الامر من قبل ومن بعد”.

وكتبت “Lobna Darwish”: “ممشى أهل مصر بتذكرة ٢٠ جنيه!.. إيه المساحة العامة المجانية اللي فاضلة في القاهرة؟! والبلد دي عامة؟.. وبعدين تستغربوا أن المراهقين بيقفوا في الشوارع في الزمالك ومصر الجديدة والمعادي وعاملين دوشة”.

سياسيا، انتقدت عضوة مجلس النواب مها عبدالناصر، القرار قائلة: “نرى أن سياسات الحكومة الحالية لا تراعي الحد الأدنى المطلوب للمواطنين”.

وطالبت بإلغاء قيمة تلك التذاكر فورا وإتاحة ممشى أهل مصر لكل المصريين مجانا، لكون ذلك أبسط حقوق المصريين.

بدوره، رفض عضو مجلس النواب مصطفى بكري، القرار، مطالبا الحكومة بـ”التراجع عن فرض تلك الرسوم”.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “ده نيل الشعب المصري ومن حق الناس إنها تتمتع بلحظات من حياتها، تفك عن نفسها وتشوف نيل بلدها لأنها مخنوقه في البيوت”.

رد وزارة الإسكان

وردا على الانتقادات، قال عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، إن ممشى أهل مصر كان ولا يزال مجانًا، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ما يقرب من مليار جنيه على إنشاء الممشى.

وأضاف أن مصروفات الصيانة على مشروع ممشى أهل مصر تصل إلى مليوني جنيه شهريًّا، وهو مشروع اجتماعي وترويحي.

وتابع: “فرضنا على جزء من الممشى رسوم للدخول بعدما وصلت مجموعة التلفيات في فترة عيد الفطر الماضي لـ 5 ملايين جنيه بسبب سوء الاستخدام من قبل بعض المواطنين”.

وأكمل: “ممشى أهل مصر السفلي اللي بتتجمع فيه المطاعم تم فرض رسوم رمزية 20 جنيهًا ويتم خصمها من فاتورة المطعم، أما الممشى العلوي به ساحات وبه عدد من الخدمات تؤسس الدور الترويحي والتجاري وهو بالمجان”.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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