بعد زيارة بايدن.. توقعات أمريكية بزيادة إنتاج النفط من تحالف أوبك+

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وطن – توقع البيت الأبيض، أن يزيد كبار منتجي النفط في تحالف أوبك+ إنتاج الخام في أعقاب رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، وذلك رغم عدم الإعلان عن تلك الخطوة خلال زيارة بايدن للسعودية، وهو ما شكل صدمة داخل الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في تصريحات للصحفيين: “سنقيس النجاح في الأسبوعين القادمين… نتوقع أن تكون هناك زيادة في الإنتاج.. هذه مسؤولية أوبك+”.

البيت الأبيض: اطلعنا على اعلان السعودية عزمها زيادة مستوى انتاج نفطها الى 13 مليون برميل، والرئيس بايدن رحب بقرار اوبك بزيادة حصص انتاجها لشهري يوليو واغسطس بنسبة 50%. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 18, 2022

وكان بايدن قد سافر إلى السعودية الأسبوع الماضي حيث اجتمع مع قيادة المملكة وزعماء الدول الأخرى الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط.

وتواجه إدارة بايدن ضغوطا لخفض أسعار البنزين وتكاليف أخرى للمستهلكين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى في الثامن من نوفمبر / تشرين الثاني حيث يسعى حزبه الديمقراطي للاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي الكونجرس.

وتعقد أوبك+، التي تضم بين أعضائها كلا من السعودية وروسيا، اجتماعها القادم في الثالث من أغسطس آب المقبل.

أسعار النفط ترتفع بعد رحلة #بايدن قلب النفط انخفاضه إلى ارتفاع بعد انتهاء رحلة بايدن الشرق الأوسطية دون التزام قوي من #السعودية بزيادة الإنتاج بحسب بلومبيرغ. وأكد الوزراء الخليجيون على أن قرارات سياسة الطاقة ستُتخذ وفقًا لمنطق السوق وداخل تحالف أوبك + pic.twitter.com/7JYt4ozREv — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 18, 2022

وكان المسؤولون في السعودية قد أكدوا أن قرارات السياسة النفطية ستُتخذ وفقاً لمنطق السوق وداخل تحالف أوبك +، وذلك في أعقاب زيارة بايدن التاريخية إلى المملكة.

جاء ذلك بعدما صرح بايدن عن أن المسؤولين في السعودية يشاركونه الحاجة الملحة لزيادة إمدادات النفط، ويتوقع خطوات أخرى في الأسابيع المقبلة لتحقيق هذه الغاية.

في المقابل، شدد المسؤولون السعوديون على أن أي قرار لضخ المزيد سيتخذ في إطار أوبك+ التي ستعقد اجتماعها المقبل الشهر المقبل.

بوضوح:

أهم أربعة ملفات روَّج لها البعض وتوقعها من زيارة بايدن للمنطقة لم يتحقق منها شيء:

1️⃣ناتو عربي تكون إسرائيل طرفاً فيه ضد إيران

2️⃣تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

3️⃣إيقاف أمريكا للمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وتهديدها عسكرياً

4️⃣زيادة إنتاج النفط خارج إطار أوبك+ — صالح جريبيع الزهراني (@Salehjoraibi) July 15, 2022

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات للصحافيين: “نستمع إلى شركائنا وأصدقائنا من جميع أنحاء العالم وخاصة الدول المستهلكة، لكن في النهاية، تتبع أوبك + ظروف السوق وستوفر الطاقة حسب الحاجة”.

ويضم تحالف أوبك + روسيا، التي تحاول الولايات المتحدة فرض عقوبات لمنع استفادتها من عائداتها النفطية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وصرح بايدن يوم الجمعة: “أفعل كل ما بوسعي لزيادة الإمدادات للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أتوقع حدوثه”.

بدوره، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن الأمر يتعلق بسياسة المملكة الطويلة الأمد المتمثلة في العمل على ضمان وجود إمدادات كافية من النفط الخام في الأسواق، وأنها تتابع حالة العرض والطلب بعناية شديدة.

وأضاف: “إذا كان هناك نقص محتمل، فإننا نعمل على زيادة إنتاج النفط الخام من خلال ومع شركائنا في أوبك وشركائنا في أوبك +”.