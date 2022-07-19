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اقتصاد

بعد زيارة بايدن.. توقعات أمريكية بزيادة إنتاج النفط من تحالف أوبك+

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
زيادة إنتاج النفط watanserb.com
توقعات بزيادة إنتاج النفط في أوبك+
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وطن – توقع البيت الأبيض، أن يزيد كبار منتجي النفط في تحالف أوبك+ إنتاج الخام في أعقاب رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، وذلك رغم عدم الإعلان عن تلك الخطوة خلال زيارة بايدن للسعودية، وهو ما شكل صدمة داخل الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في تصريحات للصحفيين: “سنقيس النجاح في الأسبوعين القادمين… نتوقع أن تكون هناك زيادة في الإنتاج.. هذه مسؤولية أوبك+”.

وكان بايدن قد سافر إلى السعودية الأسبوع الماضي حيث اجتمع مع قيادة المملكة وزعماء الدول الأخرى الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط.

وتواجه إدارة بايدن ضغوطا لخفض أسعار البنزين وتكاليف أخرى للمستهلكين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى في الثامن من نوفمبر / تشرين الثاني حيث يسعى حزبه الديمقراطي للاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي الكونجرس.

وتعقد أوبك+، التي تضم بين أعضائها كلا من السعودية وروسيا، اجتماعها القادم في الثالث من أغسطس آب المقبل.

وكان المسؤولون في السعودية قد أكدوا أن قرارات السياسة النفطية ستُتخذ وفقاً لمنطق السوق وداخل تحالف أوبك +، وذلك في أعقاب زيارة بايدن التاريخية إلى المملكة.

جاء ذلك بعدما صرح بايدن عن أن المسؤولين في السعودية يشاركونه الحاجة الملحة لزيادة إمدادات النفط، ويتوقع خطوات أخرى في الأسابيع المقبلة لتحقيق هذه الغاية.

في المقابل، شدد المسؤولون السعوديون على أن أي قرار لضخ المزيد سيتخذ في إطار أوبك+ التي ستعقد اجتماعها المقبل الشهر المقبل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات للصحافيين: “نستمع إلى شركائنا وأصدقائنا من جميع أنحاء العالم وخاصة الدول المستهلكة، لكن في النهاية، تتبع أوبك + ظروف السوق وستوفر الطاقة حسب الحاجة”.

ويضم تحالف أوبك + روسيا، التي تحاول الولايات المتحدة فرض عقوبات لمنع استفادتها من عائداتها النفطية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وصرح بايدن يوم الجمعة: “أفعل كل ما بوسعي لزيادة الإمدادات للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أتوقع حدوثه”.

بدوره، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن الأمر يتعلق بسياسة المملكة الطويلة الأمد المتمثلة في العمل على ضمان وجود إمدادات كافية من النفط الخام في الأسواق، وأنها تتابع حالة العرض والطلب بعناية شديدة.

وأضاف: “إذا كان هناك نقص محتمل، فإننا نعمل على زيادة إنتاج النفط الخام من خلال ومع شركائنا في أوبك وشركائنا في أوبك +”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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