انتقادات واسعة لرسام كاريكاتير قطري بسبب رسمة “جمرة القيظ”

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وطن – وجه مغردون قطريون عبر موقع التدوين المصغر انتقادات لاذعة لرسام الكاريكاتير في صحيفة الشرق القطرية، محمد عبداللطيف، بسبب رسمه الأخير.

وللتعبير عن ارتفاع درجات الحرارة أو ما يسمى “جمرة القيظ”، نشر “عبداللطيف” رسمته لشخصين وهما يتناولان شاي “الكرك” ويضربان الكؤوس مع بعضهما مع عبارة “في صحتك”، وهو ما عرضه لانتقادات كثيرة في إشارة لتناول الخمور.

وانتقد المغرد القطري، عبدالله علي، الرسم الكاريكاتيري، قائلا: “كاركاتير غير موفق ياخوي اذا ما عندك محتوى قول لنا ترى بنساعدك”.

كاركاتير غير موفق🤐ياخوي اذا ما عندك محتوى قول لنا ترى بنساعدك 😓 — bo ali (@abdullahali86) July 18, 2022

وقال المغرد “زيد” معبرا عن استيائه من الرسم: “الله يهديك يخوي لا يجوز قرع الكؤوس”.

الله يهديك يخوي

لا يجوز قرع الكؤوس — zaid (@z_xxi3) July 18, 2022

أما المغرد، ناصر اليافعي، فقال: “في صحتك هذي يا خوي من الخمور والعياذ بالله اتمنى تجنب مثل هذه المصطلحات”.

في صحتك هذي يا خوي من الخمور والعياذ بالله

اتمنى تجنب مثل هذه المصطلحات — ناصر اليافعي (@nasser_alyafey) July 18, 2022

وانتقد المغرد، أبو أحمد، الرسم بالقول: “تقليد الكفار في كل شيء نسأل الله السلامة والعافية”.

تقليد الكفار في كل شيء نسأل الله السلامة والعافية — ابو حمد (@1403hamad) July 19, 2022

وعبر المغرد، فيصل الوسيل، عن غضبه من الرسم قائلا: “سلامات بصحتك وطق الكأس هذي تشبه بالخمرجيه الكفار بذمتك يارسام قد شفت اثنين بدانكن يطقون الاكواب قبل لايشربون ولا استهتار.؟”.

سلامات بصحتك وطق الكأس هذي تشبه بالخمرجيه الكفار بذمتك يارسام قد شفت اثنين بدانكن يطقون الاكواب قبل لايشربون ولا استهتار.؟ ✅👍 — أكة♠️ (@faisalalwasil) July 18, 2022

اعتذار محمد عبداللطيف عن الرسم

ومع تزايد الانتقادات، قدم الرسام محمد عبداللطيف اعتذاره لمتابعيه عن الرسم، قائلا: “بدون مكابرة .. أقدم اعتذاري اذا ما توفقت في الكلمة”.

بدون مكابرة .. أقدم اعتذاري اذا ماتوفقت في الكلمة 🌹 https://t.co/kVEte6ozUH — مُحَمّد عَبْداللّطيف (@mo7md_alateef) July 18, 2022

ما هي جمرة القيظ؟!

يشار إلى أن “جمرة القيظ” متعارف عليها في منطقة الخليج والعراق، وهي فترة من فترات موسم الصيف اللاهبة تبدأ بعد منتصف شهر يوليو/ تموز وتستمر حتى نهاية الثلث الأول من آب/أغسطس.

ويتصف موسم “جمرة القيظ” بأنه أحر أوقات العام ووقت شدة الحر وذروته في عموم الجزيرة العربية وتتجاوز الحرارة نهاراً في بعض المناطق الصحراوية 50 درجة مئوية.

وتستمر خلال فترة “جمرة القيظ” موجات الحر بالتناوب حيث ترتفع درجات الحرارة فيها عن المعدلات الطبيعية بمقدار لا يقل عن 4 درجات مئوية لعدة أيام وتؤثر في صحراء الجزيرة العربية وكذلك في جنوب العراق وجنوب غرب إيران وتبدأ الرطوبة الجوية في التدفق من الأنحاء الجنوبية من الجزيرة العربية ثم تتقدم شمالاً لتكون السمة السائدة للجو مع النصف الثاني من أغسطس/ آب كما تنشط الرياح الشرقية الرطبة “الكوس” والتي تعمل على تشكل السحب الركامية على جبال الحجر “الروايح” أو السحب المنخفضة في المناطق الساحلية شرق جبال الحجر.