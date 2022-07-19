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الهدهد

انتقادات واسعة لرسام كاريكاتير قطري بسبب رسمة “جمرة القيظ”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
كاريكاتير جمرة القيظ watanserb.com
كاريكتير يتسبب في غضب القطريين
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وطن – وجه مغردون قطريون عبر موقع التدوين المصغر انتقادات لاذعة لرسام الكاريكاتير في صحيفة الشرق القطرية، محمد عبداللطيف، بسبب رسمه الأخير.

وللتعبير عن ارتفاع درجات الحرارة أو ما يسمى “جمرة القيظ”، نشر “عبداللطيف” رسمته لشخصين وهما يتناولان شاي “الكرك” ويضربان الكؤوس مع بعضهما مع عبارة “في صحتك”، وهو ما عرضه لانتقادات كثيرة في إشارة لتناول الخمور.

وانتقد المغرد القطري، عبدالله علي، الرسم الكاريكاتيري، قائلا: “كاركاتير غير موفق ياخوي اذا ما عندك محتوى قول لنا ترى بنساعدك”.

وقال المغرد “زيد” معبرا عن استيائه من الرسم: “الله يهديك يخوي لا يجوز قرع الكؤوس”.

أما المغرد، ناصر اليافعي، فقال: “في صحتك هذي يا خوي من الخمور والعياذ بالله اتمنى تجنب مثل هذه المصطلحات”.

وانتقد المغرد، أبو أحمد، الرسم بالقول: “تقليد الكفار في كل شيء نسأل الله السلامة والعافية”.

وعبر المغرد، فيصل الوسيل، عن غضبه من الرسم قائلا: “سلامات بصحتك وطق الكأس هذي تشبه بالخمرجيه الكفار بذمتك يارسام قد شفت اثنين بدانكن يطقون الاكواب قبل لايشربون ولا استهتار.؟”.

اعتذار محمد عبداللطيف عن الرسم

ومع تزايد الانتقادات، قدم الرسام محمد عبداللطيف اعتذاره لمتابعيه عن الرسم، قائلا: “بدون مكابرة .. أقدم اعتذاري اذا ما توفقت في الكلمة”.

ما هي جمرة القيظ؟!

يشار إلى أن “جمرة القيظ” متعارف عليها في منطقة الخليج والعراق، وهي فترة من فترات موسم الصيف اللاهبة تبدأ بعد منتصف شهر يوليو/ تموز وتستمر حتى نهاية الثلث الأول من آب/أغسطس.

ويتصف موسم “جمرة القيظ” بأنه أحر أوقات العام ووقت شدة الحر وذروته في عموم الجزيرة العربية وتتجاوز الحرارة نهاراً في بعض المناطق الصحراوية 50 درجة مئوية.

وتستمر خلال فترة “جمرة القيظ” موجات الحر بالتناوب حيث ترتفع درجات الحرارة فيها عن المعدلات الطبيعية بمقدار لا يقل عن 4 درجات مئوية لعدة أيام وتؤثر في صحراء الجزيرة العربية وكذلك في جنوب العراق وجنوب غرب إيران وتبدأ الرطوبة الجوية في التدفق من الأنحاء الجنوبية من الجزيرة العربية ثم تتقدم شمالاً لتكون السمة السائدة للجو مع النصف الثاني من أغسطس/ آب كما تنشط الرياح الشرقية الرطبة “الكوس” والتي تعمل على تشكل السحب الركامية على جبال الحجر “الروايح” أو السحب المنخفضة في المناطق الساحلية شرق جبال الحجر.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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