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السيطرة على حريق مروع بسوق الخيام في الكويت

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حريق سوق الخيام watanserb.com
تكرار الحرائق في الكويت دائما ما يثير استنكار النشطاء
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وطن – سيطرت قوة الإطفاء العام في الكويت، على حريق مروع اندلع فجر اليوم الثلاثاء في سوق الخيام في منطقة الري.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء في بيان، إن إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغا فجر اليوم يفيد بنشوب حريق في سوق الخيام.

وعلى إثره، تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والعارضية والشهداء والسالمية بدعم من مركز الإسناد.

وعند وصول الفرق، تبين اندلاع الحريق على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع.

وباشرت الفرق في مكافحة الحريق وتطويقه لعدم امتداده إلى المناطق المجاورة، علما بأن نقطة الإطفاء المؤقتة التي أنشئت في سوق الخيام ساهمت في الحد من انتشاره لحين وصول الفرق الرئيسية.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، على مدار الساعات الماضية، بالعديد من مقاطع الفيديو، التي أظهرت اندلاع الحريق الضخم.

وأظهرت هذه المقاطع، نيرانا كثيفة اندلعت من جراء الحريق المروع، دون تتضح آثار الحريق أو حجم الخسائر التي نجم عنها حتى الآن سواء بشرية أو مادية.

ليس الحريق الأول

وهذا ليس الحريق الأول في هذه المنطقة، فقبل أقل من شهر، اندلع أيضا حريق هائل في سوق الخيام بالعاصمة الكويتية.

وآنذاك، قالت قوة الإطفاء العام إن خمسة من فرقها تكافح الحريق، وتحاول السيطرة عليه ومنع امتداده.

كما أوردت وكالة الأنباء الكويتية أن مساحة موقع الحريق تقدر بأربعة آلاف متر مربع، وأنه طاول خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.

وتداول كويتيون عبر مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو للحريق، وعملية السيطرة عليه، وما خلفه من دمار في السوق.

تكرار الحرائق في الكويت دائما ما يثير استنكار النشطاء لا سيما أنها تندلع في مناطق حيوية ومكتظة بشكل متكرر، ما أثار مطالب حول ضرورة تعزيز إجراءات الأمن والسلامة.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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