السودان.. بنك يضرب السوق السوداء ويشتري الدولار بسعر خيالي

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وطن- بينما استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، طرح أحد البنوك الكبرى في السودان سعرا خياليا لشراء الدولار يتخطى سعره بهذه السوق بفارق كبير.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وكانت أسعار الدولار داخل السوق السوداء بالسودان وصلت أمس، الاثنين، لـ 570 جنيها للدولار.

فيما جاء متوسط سعر الدولار داخل البنوك السودانية عند 567 جنيها للشراء.

إلا أن بنك النيل قدم وبشكل مفاجئ سعرا كبيرا لشراء الدولار أعلى حتى من سعره داخل السوق السوداء.

وأعلن البنك المشار إليه سعر شراء الدولار عند 580 جنيها، مقابل 584.35 للبيع، بحسب موقع “price today” الذي يحدث سعر الدولار بشكل يومي.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وشهد سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 في البنوك ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع أسعار أمس الإثنين، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

وسجل سعر الدولار في السودان اليوم، بحسب أحدث نشرة لبنك الخرطوم، 566 جنيها للشراء، و570.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

واستقر سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء لـ615 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 567.78 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

كما استقر الجنيه الإسترليني اليوم عند سعر 670 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 667.43 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 153 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 153 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

ووصل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1496 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم 1493.76 جنيها.

جدير بالذكر أن الاقتصاد السوداني يعاني مؤخرا من العديد من الاختلالات الاقتصادية التي ظهرت بشكل أكثر وضوحا منذ بداية 2018.

ويأتي ذلك بالتزامن مع التراجع الكبير والحاد في قيمة الجنيه السوداني، والذي تسبب في أزمة أو عجز في توافر السلع الأساسية.