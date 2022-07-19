الخارجية البريطانية تحسم قضية لمصلحة هيئة الاستثمار الكويتية

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وطن – كشفت وكالة “بلومبيرغ” خلافا قانونيا بين مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، وأحد مديريه السابقين دفع الحكومة البريطانية للتدخل بعد أن طلب القضاء وثائق حساسة في القضية.

ووفقا للوكالة، فقد أكدت وزارة الخارجية البريطانية بأن 20 من موظفي المكتب يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، وذلك بعد أسابيع من خسارة مكتب الاستثمار الكويتي في لندن لجلسة استماع حاسمة في إحدى المحاكم البريطانية.

تمتع أعضاء المكتب الكويتي بالحصانة

وأوضحت الوكالة بأن رسالة من مدير البروتوكول في وزارة الخارجية البريطانية أرسلت إلى محكمة استئنافية في البلاد بعد خسارة مكتب الاستثمار الكويتي معركة قانونية لتأكيد الحصانة السيادية على موظفين فيه، ولتجنب رفع دعوى قضائية من قبل مدير سابق في المكتب تحول إلى أحد المُبلغين عن ارتكاب مخالفات.

ولفتت الوكالة إلى أن صالح العتيقي الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمدرج من بين الأسماء المعنية في القضية، أعلن أنه ملحق مالي للسفارة الكويتية في لندن ولديه امتيازات دبلوماسية.

مخالفات وتمييز على أساس السن

وكان سايمون هارد الرئيس السابق للدخل الثابت في المكتب قد رفع دعوى قضائية ضد مكتب الاستثمار الكويتي في محكمة التوظيف في لندن، بسبب الإبلاغ عن مخالفات وتمييز على أساس السن، فيما رفع مكتب الاستثمار الكويتي دعوى أمام المحكمة العليا متهما هارد بارتكاب مخالفات في الميزانية من خلال زيادة رواتب ومكافآت أثناء غياب أحد كبار المديرين التنفيذيين في المكتب.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم مكتب “هارد”، أن القضية ما زالت معلقة، حيث يواصل مكتب الاستثمار الكويتي رفض سلطة المحكمة البريطانية لسماع الدعوى المقدمة من قبلنا، وفي الوقت نفسه نعتمد على ذات المحكمة لمتابعة إجراءات القضية ضدهم.

آثار سلبية للقرار

وأشارت الوكالة إلى ان رسالة الحكومة البريطانية إلى إحدى المحاكم المحلية الآن قد يكون لها آثار سلبية على التوظيفات في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، الذي لطالما كان يعلن عن إغراءات وتفويضات استثمارية كجزء من إعلانات التوظيف، وأنه محمي بسبب ارتباطه بدولة الكويت، لكن قاضي محكمة الاستئناف في بريطانيا كان أصدر حكما سابقا بعدم الاعتراف صراحة بأن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يشكل جزءا من البعثة الدبلوماسية الكويتية.

وبينت “بلومبيرغ” أن محكمة العمل البريطانية ستقرر في نهاية الشهر الحالي ما إذا كانت قضية هارد سيتم ضمها مع موظفين سابقين اثنين يقاضيان مكتب الاستثمار في لندن بشأن دعاوى مماثلة، علما أن براشانت فيثلاتي الرئيس السابق لقطاع الأسهم وكارولين تايلور الرئيسة السابقة للموارد البشرية رفعا قضية ضد مكتب الاستثمار الكويتي في لندن لأسباب مماثلة لقضية هارد.

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