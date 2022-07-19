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أول صورة لقصر أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة في سلطنة عمان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
قصر حمد بن خليفة watanserb.com
الشيخ حمد بن خليفة
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقصر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق في سلطنة عمان.

ونشر الكاتب القطري مبارك الخيارين صورة للقصر، موضحا أنه يقع في منطقة الجبل الأخضر في سلطنة عمان.

وأظهرت الصورة إطلالة رائعة للقصر على قمة إحدى الجبال.

آخر زيارة للشيخ حمد بن خليفة لسلطنة عمان

وكانت آخر زيارة لأمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لسلطنة عمان، في يونيو/حزيران الفائت.

ونشر الشيخ سحيم آل ثاني صورا أظهرت لحظة استقبال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مطار مسقط.
كما أظهرت الصور مرافقة الشيخة موزة المسند، زوجة “الأمير الوالد” له في رحلته.

ويقع الجبل الأخضر في سلطنة عمان في ولاية نزوى الواقعة في محافظة الداخلية وبالتحديد في نيابة بركة الموز، وهي تبعد حوالي 155 كيلو متر عن مسقط، وتبعد 30 كيلو متر عن مدينة نزوى.

ويعتبر الجبل الأخضر أحد سلاسل الجبال الشهيرة الموجودة في سلطنة عمان، وهو عبارة عن سلسلة جبال الحجر الموجودة على امتداد الشمال الشرقي من سلطنة عمان بطول حوالي 300 كيلو متر وهي ممتدة إلى الجنوب الغربي.

الارتفاع عن مستوى سطح البحر

ويصل ارتفاع الجبل الأخضر حوالي 3 ألاف متر عن مستوى سطح البحر، ونظرًا لهذا الارتفاع الكبير فإن الطقس في هذه المنطقة يختلف عن بقية المناطق الموجودة في الخليج العربي.

الجبل الأخضر في سلطنة عمان

والطقس في منطقة الجبل الأخضر معتدل مع تسجيله لدرجات حرارة تصل إلى 5 درجة مئوية دون الصفر في فصل الشتاء، وتشهد زيادة في هطول الأمراض أكثر من باقي الأماكن في عمان.

قلعة بهاء في الجبل الأخضر

ويضم الجبل الأخضر قلعة بهاء التي توجد في قاعدة الجبل، وهي إحدى المناطق الأثرية التي تضمها منظمة اليونسكو وهي توجد على حوالي 7 أميال.

وتم بناء الحصن خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر عندما كانت هذه المدينة مزدهرة.

قلعة بهاء في الجبل الاخضر

تحويل المنطقة لمحمية طبيعية

يشار إلى أنه في أغسطس/آب من 2011 أعلن سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد أن الجبل الأخضر يعتبر محمية طبيعية تتنوع ما بين التنوع البيولوجي الفريد من نوعه.

وتعتبر منطقة الجبل الأخضر أحد المناطق الأثرية الأكثر تنظيمًا واستعدادًا لاستقبال أكبر عدد من الزائرين، ويتم فيها تنظيم فعاليات لتنظيم سباق الدراجات في عمان.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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