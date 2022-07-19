أول صورة لقصر أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة في سلطنة عمان

- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقصر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق في سلطنة عمان.

ونشر الكاتب القطري مبارك الخيارين صورة للقصر، موضحا أنه يقع في منطقة الجبل الأخضر في سلطنة عمان.

وأظهرت الصورة إطلالة رائعة للقصر على قمة إحدى الجبال.

قصر الامير الوالد الله يحفظه في الجبل الأخضر في سلطنة عمان pic.twitter.com/gYBUDm7Vbk — مبارك الخيارين (@malkhayareen5) July 18, 2022

آخر زيارة للشيخ حمد بن خليفة لسلطنة عمان

وكانت آخر زيارة لأمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لسلطنة عمان، في يونيو/حزيران الفائت.

ونشر الشيخ سحيم آل ثاني صورا أظهرت لحظة استقبال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مطار مسقط.

كما أظهرت الصور مرافقة الشيخة موزة المسند، زوجة “الأمير الوالد” له في رحلته.

زيارة الأمير الوالد لسلطنة عمان pic.twitter.com/xwodQQRyYS — Suhaim A. Al Thani (@AlthaniSuhaim) June 22, 2022

ويقع الجبل الأخضر في سلطنة عمان في ولاية نزوى الواقعة في محافظة الداخلية وبالتحديد في نيابة بركة الموز، وهي تبعد حوالي 155 كيلو متر عن مسقط، وتبعد 30 كيلو متر عن مدينة نزوى.

ويعتبر الجبل الأخضر أحد سلاسل الجبال الشهيرة الموجودة في سلطنة عمان، وهو عبارة عن سلسلة جبال الحجر الموجودة على امتداد الشمال الشرقي من سلطنة عمان بطول حوالي 300 كيلو متر وهي ممتدة إلى الجنوب الغربي.

الارتفاع عن مستوى سطح البحر

ويصل ارتفاع الجبل الأخضر حوالي 3 ألاف متر عن مستوى سطح البحر، ونظرًا لهذا الارتفاع الكبير فإن الطقس في هذه المنطقة يختلف عن بقية المناطق الموجودة في الخليج العربي.

والطقس في منطقة الجبل الأخضر معتدل مع تسجيله لدرجات حرارة تصل إلى 5 درجة مئوية دون الصفر في فصل الشتاء، وتشهد زيادة في هطول الأمراض أكثر من باقي الأماكن في عمان.

قلعة بهاء في الجبل الأخضر

ويضم الجبل الأخضر قلعة بهاء التي توجد في قاعدة الجبل، وهي إحدى المناطق الأثرية التي تضمها منظمة اليونسكو وهي توجد على حوالي 7 أميال.

وتم بناء الحصن خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر عندما كانت هذه المدينة مزدهرة.

تحويل المنطقة لمحمية طبيعية

يشار إلى أنه في أغسطس/آب من 2011 أعلن سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد أن الجبل الأخضر يعتبر محمية طبيعية تتنوع ما بين التنوع البيولوجي الفريد من نوعه.

وتعتبر منطقة الجبل الأخضر أحد المناطق الأثرية الأكثر تنظيمًا واستعدادًا لاستقبال أكبر عدد من الزائرين، ويتم فيها تنظيم فعاليات لتنظيم سباق الدراجات في عمان.